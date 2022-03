Eds Šīrans stājas tiesas priekšā un tiek nodēvēts par "apsēstu mūzikas vāveri"

Šīrans tiek apsūdzēts savas dziesmas "Shape of you" rindiņas "oh I, oh I, oh I, oh I" nokopēšanā no mūziķa Semi Sviča (īstajā vārdā Semi Čokri) dziesmas "Oh Why".

Tiesā Šīrans dziedāja rindiņas no Ninas Simones dziesmas "Feeling Good" un "Blackstreet" dziesmas "No Diggity", lai pierādītu, ka šāda veida melodija popmūzikā ir ikdienišķa.

"Ja jūs tās visas pārveidosiet vienā tonalitātē, tās skanēs vienādi," skaidroja mūziķis.

Eda Šīrana dziesma "Shape of you":

Sema Sviča dziesma "Oh Why":

Šīrans noliedza, ka iepriekš būtu dzirdējis Čokri dziesmu, un noraidīja pieņēmumu, ka draugi viņam to varētu būt atskaņojuši, pirms viņš sarakstījis "Shape of You" 2016. gada oktobrī.

Zināms, ka šī Šīrana dziesma kļuva par 2017. gada visvairāk pārdoto singlu un joprojām ir visu laiku visvairāk atskaņotā dziesma vietnē "Spotify".

Taču Šīrana honorāri, kas tiek lēsti aptuveni 20 miljonu Lielbritānijas mārciņu apmērā, ir iesaldēti, kopš Čokri kopā ar savas dziesmas līdzautoru 2018. gadā paziņoja par autortiesību pārkāpumu.

Tiesa klausās balss ierakstus

Čokri advokāti atskaņoja tiesā fragmentus no "Shape of You" ieraksta sesijām.

Kādā ierakstā var dzirdēt Šīranu sakām, ka viņam jāmaina "oh I" melodija, jo tā esot "mazliet tuvu kaulam".

"Mums likās, ka tā bija pārāk līdzīga "Blackstreet" dziesmai "No Diggity"," tiesā sacīja Šīrans. "Es teicu, ka... mums tā jāmaina."

Jautāts, vai viņa pēdējā melodija ir līdzīga Čokri dziesmai, viņš piebilda: "Fundamentāli - jā. Tās balstās uz minora pentatoniku, abās tajās ir patskaņi."

"Un tā bija frāze, kas jums ienāca prātā pēc Sema dziesmas piedziedājuma noklausīšanās, vai ne?" jautāja Čokri pārstāvis.

"Nē," atbildēja Šīrans.

"Apsēsta mūzikas vāvere"

Dziedātājs tiesā arī tika nosaukts par "apsēstu mūzikas vāveri", kura "negausīgi" patērējot mūziku un noteikti zinājusi par Čokri dziesmām.

Uz to Šīrans atbildējis, sakot, ka tik tiešām ir mūzikas fans un to klausās, tomēr 2016. gadā bijis "pazudis uz visu gadu" un neesot "pieslēdzies" Apvienotās Karalistes mūzikas pasaulei.

Šīranam vairākkārt tika uzdots jautājums, kurš no viņa grupas nācis klajā ar ideju frāzei "oh I". Mūziķis skaidroja, ka tā radusies domu apmaiņā ar diviem dziesmas līdzautoriem, uz ko pretējā puse norādīja, ka "trīs cilvēki nevar radīt melodijas dīgli".

Populārais mūziķis skaidroja, ka dziesmu pirms tās izdošanas pārbaudījis arī muzikologs, kurš norādījis uz dažādām līdzībām, kas vēlāk tikušas mainītas.

"Jūsu pieeja ir paņemt, izmainīt un tad nopelnīt daudz naudas, vai ne?" Šīranam jautāja Čokri pārstāvis.

Lieta joprojām turpinās.