Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", aizvadītajā nedēļā Liene Greifāne sociālajā vietnē "Facebook" publiskoja emocionālu vēstījumu, skaidrojot, ka viņas lēmums palikt Krievijā ir saistīts tikai ar darba un iztikšanas iespējām un nekādā ziņā neesot jāuztver kā atbalsta žests Kremļa uzsāktajam asiņainajam karam kaimiņzemē Ukrainā. Pēc Lienes uzskatiem, nevienam nav tiesību noteikt, kur cilvēkam izvēlēties dzīvot.

Nu Liene sava profila ierakstus padarījusi redzamus tikai draugiem, taču to, kas viņai bijis uz sirds, citē žurnāls "Kas Jauns": “Uzrakstīšu vienu reizi. Es neesmu vainīga par to, kas notiek Ukrainā. Visi, kas man raksta negatīvās ziņas, vaino mani, nolād mani, novēl sliktu utt.

Es dzīvoju Krievijā. Jā, tā ir. Tāpat kā daudzi latvieši dzīvo Amerikā, Anglijā un citās valstīs.

Es neizvēlējos karu un to neatbalstu. Bet es izvēlējos savu karjeru sākt sešus gadus atpakaļ, pametot visu to, kas tika būvēts Latvijā kopš bērnības.

Jūs man prasāt pamest manu darbu, mājas, draugus, bērnam skolu un draugus, lai tikai jūsu sirdis apmierinātos ar domu, ka neviens latvietis nedzīvo Krievijā.

Tad man ir pretjautājums, kurš no jums man piedāvās darbu, manam vīram, tā, lai varētu dzīvot, nevis izdzīvot? Apmaksāt Latvijas kosmiskos rēķinus, degvielas cenas utt. Uz kurieni jūs man piedāvājat pārvākties?

Esmu gatava izskatīt visus darba piedāvājumus režisūrā. Algai ir jābūt ne mazākai par 2000 eiro, jo, paskatoties, cik kas maksā Latvijā, ar mazāku algu izvilkt būs grūti.

Vai nu arī gluži vienkārši iedomājieties, ka es neeksistēju. Tieši tāpat kā visus šos sešus gadus, līdz brīdim, kad bandīti iebruka svešā valstī. Nevienu no jums neinteresēja, kā man iet, kur es esmu, ar ko nodarbojos un kur dzīvoju. Varbūt lai tas tā arī paliek.

Sākt dzīvi no nulles 30 gados bija mans lēmums, un mans lēmums nav to darīt manos nu jau gandrīz 37 gados no jauna.

Rusofobiem gribu teikt vienu, jūs ne ar ko neatšķiraties no šakāļiem. Jūs dalāt cilvēkus rasēs, nacionalitātēs un visus vainojat pie tā, ko nolēmis darīt viens cilvēks. Es esmu par mieru virs zemes.

Neviens normāls cilvēks neatbalsta karu. Man jau pietika ar koronu, kura paņēma man tuvu cilvēku dzīvības. Man nav vajadzīga asins izliešana. Tāpēc cilvēki, pirms jūs rakstāt visiem, kuri dzīvo Krievijā, lai brauc projām, sūtiet uzreiz darba piedāvājumus, kur dzīvosim utt. Lai nav tā, ka jūs prasāt gluži vienkārši palikt uz ielas ar pliku pakaļu.

Paldies. Dievs sodīs visus, kuri atņem dzīvības. Un visiem negatīvo ziņu un komentāru rakstītājiem… bumerangu neviens nav atcēlis. Novēlu jums pabūt manās kurpēs. Tad redzēsim, kā jūs jutīsieties.

Šī ir mana pēdējā ziņa. Nākošā būs nezinu kad, varbūt nekad,” rakstīja Liene Greifāne, paužot noskaņojumu un gatavību norobežoties no Latvijas sabiedrības daļas, kas viņas personiskos lēmumus saista ar politiku.

Atgādinām, ka pirms vairākiem gadiem daudzos sašutumu un neizpratni raisīja arī Lienes Greifānes lēmums ļaut vecākajam dēlam Sebastianam Matiasam palikt dzīvot Latvijā pie vecvecākiem, jo tolaik desmitgadīgais zēns paziņoja, ka ar māti nedosies uz Maskavu, “jo negrib kļūt par krievu”. Līdz ar to Liene uz Krieviju aizbrauca kopā ar jaunāko dēlu Kristoferu un vīru Igoru, bet vecākais dēls nu jau krietnu laiku dzīvo pie sava tēva Amerikas Savienotajās Valstīs.

