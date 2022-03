"Jau no agra rīta sazinos ar radiem un draugiem no Ukrainas! Es nevaru izteikt vārdos, kā es jūtos! Kā tas ir iespējams! Karam nevar būt nekāda attaisnojuma! Nē karam," pirms nedēļas sociālajā vietnē "Instagram" rakstīja Galkins.

Arhangeļskā 12. martā bija jānotiek Galkina humoristiskajam koncertam. Pasākuma norises vietā ieradās vairāki iedzīvotāji, prasot atdot naudu par biļetēm. Sākumā koncertzāles darbinieki nezināja, kā reaģēt. Kad neapmierināto bija pārāk daudz, pie viņiem iznāca administrācijas pārstāvis, kurš paziņoja par pasākuma atcelšanu. "Sazinājāmies ar koncerta organizatoriem, runājām. Par situāciju tika vērsta arī organizatoru uzmanība. Un rezultātā organizators nolēma, ka šobrīd Galkina koncerts arī 14. martā nenotiks. Tas tiek atcelts," sacīja iestādes pārstāvis.

Visa nauda par biļetēm tiks atgriezta pircējiem. Pats Maksims Galkins situāciju nav komentējis, bet "Instagram" publicējis reportāžu no Arhangeļskas televīzijas, kurā redzams sižets ar neapmierinātiem faniem, kuri viņu sauc par "cilvēku, kurš ir pret Krieviju".

Tikmēr daudzi viņa atbalstītāji jau sākuši uztraukties, ka neredzēs Galkinu Pirmā kanāla ēterā. Tur mākslinieks strādāja vairākos šovos, tostarp populārajā "Tonight" programmā. Pagaidām netiek ziņots, vai sadarbība tiks turpināta.

Aizvadītajā nedēļas nogalē humorists publicēja Allas Pugačovas izpildīto dziesmu "Одуванчик". "Ar piedošanu svētdienā!" ierakstu komentēja Galkins. Komentāros zem ieraksta daudzi pateicās Galkinam par atbalstu Ukrainai, bet tikpat daudzi viņu arī kritizēja. Mākslinieks nolēma atbildēt dažiem no viņiem.

Viens no komentētājiem rakstīja, ka valsts baroja Galkinu, bet viņš tagad šādi par to atmaksā. "Tu mani jauc ar kādu citu. Es neēdu no rokas. Strādāju un baroju valsti ar nodokļiem. Un kā jau jebkuram pilsonim, man ir tiesības uz savu viedokli, pat ja valstij nepatīk tas."

15 Foto Pugačovas un Galkina bērnu astotās dzimšanas dienas svinības +11 Skatīties vairāk

Kāds cīts vīlies fans norādīja, ka Galkina karjera Krievijā ir beigusies. "Nav sliktākās karjeras beigas," atbildēja Galkins.

Izskanējušas arī baumas, ka Galkins kopā ar Allu Pugačovu un bērniem pametis valsti. Mākslinieki to gan vēl nav komentējuši.

Saistītās ziņas Pazīstamas Krievijas šovbiznesa zvaigznes: "Karam - nē! Tam nekad nevajadzēja notikt..." No amata atkāpies Maskavas Lielā teātra galvenais diriģents Tugans Sohijevs "Esam liecinieki tam, ka top vēsture," teic Marija Naumova, aicinot vienoties lūgšanās