Dziedātāja Ruslana vēršas pie krieviem un baltkrieviem: "Lūdzu, izejiet ielās! Rītdiena var nepienākt..."

Reaģējot uz Krievijas sākto nežēlīgo karu Ukrainā, populārā dziedātāja savā "Instagram" kontā ievietojusi publisku uzrunu Krievijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem. Emocionālā video, kurš ilgst vairāk nekā piecas minūtes, Ruslana mudina krievu un baltkrievu tautu sacelties pret Putina nežēlību un ticēt vienkāršajiem cilvēkiem, nevis Kremļa meliem.

“Turpmāk es sākšu savus regulāros ziņojumus visiem krieviem un baltkrieviem. Es esmu Ruslana - Eirovīzijas un "Slavjanskij bazar" uzvarētāja. Jūs varat atpazīt manu balsi un seju. Esmu ne reizi vien esmu uzstājusies ar koncertiem, bet tagad gribu nodot ārkārtēji svarīgu informāciju - kā ukrainiete, kura tagad vienkārši cieš no Putina organizētā kara. Putina, kurš izmanto Krieviju un Baltkrieviju, lai iznīcinātu Ukrainu. Jums ir jāceļas kājās!

Jums ir jāsaceļas, jo draudi jums ir vēl lielāki nekā mums. Nogalina ar jūsu palīdzību. Ar jūsu karavīru palīdzību nogalina mūsu jauniešus un mūsu mierīgos iedzīvotājus. Šodien divi bērniņi piedzima Kijevas pagrabā, un mēs no turienes nevaram izvest pat zīdaiņus. Vai jūs apzināties šo informāciju? Kamēr jūs baidīsieties, jūs nomirsiet pirmie, jo neapjēdzat Putina kara brutalitāti. Jums vienkārši nav pieejama šī informācija, un mēs šobrīd nevaram ar jums sazināties.

Baltkrievi, jums ir jāsaceļas, jāorganizējas. Draudi jums ir reāli. Krievija, jums ir jāsaceļas. Kamēr Putins visus savus resursus ir pārvirzījis uz Ukrainu, jums ir iespēja iziet ielās. Jūs netiksiet iebiedēti tā kā iepriekš. Galu galā Putins netiek galā ar Ukrainu. Ukraina viņam dod spēcīgu pretsitienu. Mūsu karaspēks tagad izdzenā Krievijas armiju – un tā ir taisnība. Saprotiet arī jūs beidzot, tā ir! Jums par to stāsta vienkāršie cilvēki! Kāpēc jūs ticat ziņām, kuras apmaksā valsts, kura baidās pateikt kaut ko citu kā tikai to, ko tai pavēlēts teikt?

Kāpēc jūs neticat mums, parastajiem cilvēkiem? Vai tiešām jūs domājat, ka mums, visiem parastajiem cilvēkiem, ir samaksāts par to, ka mēs jums sakām vienu un to pašu? Putins ir slepkava! Saprotiet to, paskatieties, ko viņš dara. Viņš bombardē Kijevu! Par ko? Uz kāda pamata? Padomājiet par to kā civilizēti cilvēki.

Saprotiet paši, kur ir patiesība.

Šobrīd notiek Ukrainas zemju okupācija. Te ir papilnam krievu un baltkrievu, un jūs šaujat uz savējiem. Padomājiet par to. Putins ir iestrēdzis, Krievijas armija netiek galā ar Ukrainas armiju - tā ir taisnība. Bet pats biedējošākais ir tas, ka jūs neapzināties, ka tev ir vienīgā iespēja sacelties – un tā ir tagad. Galu galā viņš tagad ir mobilizējis visus savus resursus, lai iznīcinātu Ukrainu. Viņš ir neaizsargāts, tāpēc šī ir jūsu vienīgā iespēja.

Foto: ddp / Vida Press

Tagad jūs nesitīs tā kā agrāk. Un jūs apdosiet savu parādu cilvēcīgumam un atņemsiet resursus, kas būtu jānovirza Ukrainas cilvēku nogalināšanai. Jūs pievērsīsiet uzmanību sev un tādējādi izglābsiet gan mūs, gan arī sevi. Nebaidieties, jo rītdiena var nepienākt. Rīt var pazust visa planēta.

Vai jūs saprotat, ka Krievijas armija šobrīd cenšas sagrābt Zaporožjes atomstaciju, AES Ukrainas dienvidos un tur karo. Tas notiek netālu no vienas no lielākajām kodoliekārtām Eiropā. Vai jūs aptverat, ka okupēja Černobiļu? Vai saprotat, kas ir Černobiļa numur 2? Baltkrievija, vai atceraties pašu Černobiļu? Galu galā pie jums nonāca radioaktīvais vilnis. Jūs cietāt visvairāk, par ko jūs domājat tagad?

Foto: ddp / Vida Press

Ko jūs gaidāt? Jums nav tiesību tagad sēdēt. Celties kājās! Ja necelsieties tagad, jūs to nedarīsiet vairs nekad. Rīt jau būs par vēlu, un nesakiet, ka es jūs nebrīdināju. Esmu mūziķe, humāniste, mans pienākums ir sniegt jums informāciju - SOS. Un ne tikai Ukrainā. SOS - Baltkrievija, SOS - Krievija. "Nesakiet, ka mēs jūs cilvēciski nebrīdinājām, lai gan jūs atnācāt mūs nogalināt," emocionāli saka ukraiņu mūzikas zvaigzne.

