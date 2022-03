"Puiši, es negribu ar jums naidoties! Es vienkārši negribu, ka manu likteni nosaka neadekvāti cilvēki!" - Sipeniecei jaunas pārdomas

“Ir pavadīta kārtējā ļoti slikti gulētā nakts, jo es skatījos ziņas. Tā ir ļoti, ļoti bezspēcīga sajūta skatīties un saprast, ka tu daudz neko nevari palīdzēt. Jā, es varu protestēt pie Krievijas vēstniecības, un es to darīšu vel! Es varu ziedot, es to darīju un darīšu vēl. Es varu dot pajumti ukraiņu bēgļiem, un es to darīšu! Es esmu sakārtojusi X stundai somu, bet es nekad to negribēšu vērt vaļā,” video pārdomās dalās Sipeniece-Gavare.

TV personība piebilst, ka ar Putinu viss ir skaidrs – “Viņš ir nelietis. Viņam apkārt ir neliešu banda, bet viņi jūtās ļoti labi, viņi domā, ka ir adekvāti, normāli cilvēki, vismaz tā viņi uzvedās. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka 2014. gadā, kad Krievija okupēja Krimu, mūsu valsts pauda stingru, stingru nostāju, nosodīja šo rīcību, bet daži nolēma to ignorēt, jo mūziku taču nevajagot jaukt ar politiku!”

Baiba piebilst, ka krievi turpināja mums ņirgt sejā un demonstrēja visai pasaulei, ka par lielu naudu var nopirkt visu, un viņi to arī darīja. “Mūsu mākslinieki brauca un apkalpoja ballītēs šo noziedznieku baru, tādējādi šī banda sajutās, kā normāli, cienījami, adekvāti cilvēki.”

“Puiši, es jūs ļoti labi saprotu. Es pat pieļauju doma, ka jūs slikti jūtaties. Es negribu ar jums naidoties, es vienkārši negribu, ka manu likteni nosaka neadekvāti cilvēki ar milzīgām iespējām iznīcināt pasauli,” teic Sipeniece-Gavare.

Video noslēgumā viņa visiem novēl mierīgu svētdienu, piebilstot, lai nekad nevienam nebūtu jāatver vaļā soma, kas sakravāta X stundai.

