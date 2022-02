Mazā meitene, kas iedvesmoja olimpiešus - mūsu sportistu "psiholoģiskās sagatavotības speciāliste" Dārta Dejus

“Kāpēc hokeju nespēlējat ar kartupeli?”, “Ja jūs kamanās esat četri, vai esat brāļi?”, “Kad brauksi, man piemiegsi ar aci?”, “Vai tu slido ātrāk par vēju?”, “Kas ir svarīgāks – mīlestība vai medaļa?” – tādi un daudzi citi jautājumi atkausējuši Harija Vītoliņa, Kendijas Aparjodes, Endijas Tēraudas, Matīsa Mikņa, Haralda Silova un citu sportistu sirdis, kad pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm viņus intervēja mazā Dārta. Kas viņa ir?

Mazā influencere

“Labdien! Mani sauc Dārta, te ir mans sertifikāts!”, uzrādot Sportistu atbalsta nodaļas un psiholoģiskās sagatavotības speciālistes sertifikātu, mūsu olimpiešus šajās intervijās pārsteidza mazā meitene.

Viņa ir "Radio SWH" rīta šova "Tik Tik Tik" vadītājas Sandas Dejus meita, kuru savai informatīvai kampaņai "Kopā Stiprāki. Komanda Latvija" uzrunāja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK), uzticot mazajai Dārtai intervēt sportistus, kas dosies uz ziemas olimpiskajām spēlēm. Kāpēc tieši Dārta? Visticamāk, meitenīte pamanīta "Instagram", kur izveidots viņas konts. Tur Sanda jau vairāk nekā divus gadus publisko video ar meitas atziņām, un šie klipiņi kļuvuši tik populāri, ka mazajai influencerei "Instagram" ir jau gandrīz 15 tūkstoši sekotāju!

Ar sportu uz jūs

Sanda Dejus žurnālam "Kas Jauns" atklāj, ka patiesībā viņas ģimene līdz šim nav bijuši kaislīgi sporta fani un speciāli sporta pārraides neskatās. “Arī tagad mēs olimpiādi neskatāmies. Taču sportistu sniegumam un notikumiem olimpiskajās spēlēs gan sekojam līdzi, vērojam arī sportistu publicētās aktivitātes sociālajos tīklos. Bet nosēdēt pie televizora un vērot sporta pārraides – tur gan man, gan Dārtai pacietības pietrūkst. Tomēr īkšķus gan turam par mūsu olimpiešiem un emocionāli par viņiem pārdzīvojam.”

Sanda Dejus atzīst, ka šis projekts bija neaizmirstama pieredze ne tikai meitai, bet arī viņai pašai, jo patiešām ar interesi uzzinājusi daudz jauna par sportu un mūsu olimpiešiem. “„Paldies, ka LOK šo mums piedāvāja un uzticējās!” gandarīta ir Dārtas mamma. (Foto: no privātā arhīva)

Dārta pati ar sportu nenodarbojas, toties dejo tautiskās dejas. “Tādā ziņā var teikt, ka Dārta mūsu ģimenē ir tā sportiskākā,” pasmaida Sanda, atzīstot, ka šīs intervijas ar olimpiešiem gan viņai pašai, gan meitai bija pirmā lielākā personiskā saskarsme ar sportu. Jo, lai sagatavotos sarunām, Sanda kopā ar Dārtu skatījušās internetā video par konkrētajiem sporta veidiem un sportistiem. “Vispirms iepazināmies ar sporta veidu. Tad to pārrunājām, un Dārtai, kā jau visiem bērniem, radās visvisādi jautājumi. Lai tos atcerētos, viņa jautājumus uzzīmēja tā, kā pati tos saprata. Bet, protams, daudzi jautājumi viņai jau radās pašai no sevis interviju laikā. Daži bija tādi, ka nodomāju – kā sportists uz tiem spēs atbildēt? Bet tāpēc jau šīs intervijas ir tik īpašas un patiesas, jo bērns var pajautāt arī to, ko pieaugušajiem savas nezināšanas dēļ būtu neērti jautāt. Piemēram, es līdz šim nezināju, kas ir ziemeļu divcīņa, un man būtu neērti par to prasīt pašam sportistam,” atzīst Dārtas mamma.

Esot klāt šajās Dārtas intervijās, Sandai bija daudzi negaidīti brīži, kuros meita viņu pārsteigusi. Kaut vai sarunā ar ātrslidotāju Haraldu Silovu, kad Haralds pēkšņi vērsās pie Dārtas pēc padoma, kā izvairīties no satraukuma. Un Dārta atbildēja: “Ieelpot un izelpot! Tas ir tik īzī!” “Mēs centāmies pēc iespējas mazāk iejaukties šajās sarunās, tās patiešām bija pašas Dārtas intervijas ar olimpiešiem. Mēs ļāvām bērnam vadīt sarunas, un daudzas lietas sanāca tik negaidītas, ka bija pārsteigums gan filmēšanas komandai, gan sportistiem, gan, ceru, arī skatītājiem,” teic Sanda.

Ar ātrslidotāju Haraldu Silovu, kuram deva padomu, kā nesatraukties. (Foto: no privātā arhīva)

Īpašs sveiciens no Pekinas

Vai mazā Dārta jau pamanījusi, ka viņa ar savām intervijām kļuvusi par interneta zvaigzni? “Nē, jo mēs viņu cenšamies pasargāt no liekas paštīksmināšanās. Mēs šos video Dārtai speciāli neesam rādījuši. Dārta intervijas uztvēra kā darbiņu, kurā vajadzēja parunāties ar sportistiem, un es viņai arī uzsvēru, ka tas ir darbs. Jo man negribas, lai Dārtai rastos iespaids, ka nu viņa ir kaut kāda interneta zvaigzne un par to viņai pienāktos visādas privilēģijas,” paskaidro Sanda.

Dārta intervijas uztvērusi kā aizraujošu procesu, bet visvairāk viņai no tā paticis, ka pirms intervijām viņai “uzlikts meikaps” un sarunu laikā varējis grauzt cepumus. No olimpiešiem viņai paticis sarunāties ar meitenēm, vienīgi pēc divcīņnieka Markusa Vinogradova intervijas Dārta atzinusies, ka bijusi ļoti uztraukusies. “Kad vaicāju, kāpēc, Dārta atbildēja: “Tāpēc, ka viņš bija visjaunākais un pats vēl bija bērns.” Nu jā, Markuss jau arī bija visjaunākais no intervētajiem sportistiem – viņam taču ir tikai 19 gadu! Bet ar pieaugušajiem Dārta sapratās vislabāk. Viņa vispār daudz nesatraucās, no filmēšanas kamerām nebaidījās. Daudz vairāk satraukusies biju es. Jo nevarēja jau zināt, kas no šīm intervijām sanāks – ko viņa pajautās un vai vispār gribēs ko jautāt. Tādēļ, lai no šādām situācijām izvairītos, visu laiku meitai atgādināju, ka tas ir viņas darbiņš, ka olimpieši vēlas, lai par viņiem uzzina vairāk, un Dārta būs tā, kas viņiem palīdzēs pastāstīt par savu sporta veidu,” stāsta Dārtas mamma.

Dārta savus intervijas varoņus sākusi atpazīt. Ieraugot foto žurnālā, viņa pat esot priecīga iesaukusies: “Re, kur tas mans draugs!” (Foto: no privātā arhīva)

Un ko sportisti? Protams, ka viņiem šīs sarunas ar mazo intervētāju un viņas novēlētās veiksmes un apsolītā īkšķu turēšana bija kā labs ceļavējš dalībai olimpiskajās spēlēs. Par to liecina kaut vai Haralda Silova atsūtītais apsveikums Dārtai vārdadienā – viņš olimpiskajā ciematiņā uz centrālā vides objekta, kur katrs no olimpiešiem var uzrakstīt kādu novēlējumu vai atstāt autogrāfu, uzrakstīja viņas vārdu!