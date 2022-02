Pamela Andersone, Marlons Brando, Šarlīza Terona un citas šovbiznesa zvaigznes, kas pārdzīvojuši šaušalīgas traģēdijas

Traģēdijas cita pēc citas

Aktiera Kianu Rīvsa privātā dzīve ir neapskaužama.

Traģēdiju sākums iezīmējies, kad Kianu tēvs pameta ģimeni, puikam esot vien trīs gadus vecam. 1993. gadā viņš zaudēja savu labāko draugu aktieri Riversu Fīniksu, kas mira no narkotiku pārdozēšanas, drīz vien cīņā ar leikēmiju – arī māsu Kimu.

Kianu un Rivers. (Foto: New Line/Kobal/Shutterstock/ Vida Press)

Pāris gadu vēlāk (1998) pavīdēja cerību stars, kad aktieris iepazinās un iemīlējās aktrisē Dženiferā Saimā. Tomēr laime bija īsa – astotajā grūtniecības mēnesī viņa piedzemdēja abu kopīgo meitiņu jau mirušu, bet 18 mēnešus vēlāk (2001) pati gāja bojā autoavārijā.

Kianu un Dženifera. (Foto: Vida Press)

Lai gan Rīvss nelabprāt runā par šiem notikumiem, viņš atzīst, ka zaudējumus pārvarēt nav iespējams un dienas beigās “tu joprojām esi viens”: “Sēras maina formu, bet tās nebeidzas nekad. Cilvēkiem ir maldīgs priekšstats, ka tās var uzveikt un teikt: “Sēras ir izdzīvotas, un esmu no tā mācījies.” Viņi kļūdās. Kad cilvēki, kurus mīli, nomirst, tu paliec viens pats!”

Šausmas Brando ģimenē

Dzimušam alkoholiķu ģimenē, kurā tēvs bija vardarbīgs un agresīvs, arī paša kino leģendas Marlona Brando dzīve līdzinās drāmai.

Pieaugušā vecumā aktieris tiecās pēc reālajā dzīvē neiepazītas mīlestības, bet tā arī to neatrada, lai gan kļuva par 11 bērnu tēvu (no dažādām sievietēm). Viņa dzīves lielākās traģēdijas arī ir saistītas ar šiem bērniem. Dēls narkomāns Kristians nošāva Brando meitas Šajennas civilvīru, un, kamēr lieta tika izskatīta tiesā, Šajenna divreiz mēģināja izdarīt pašnāvību un zaudēja aizbildniecību pār dēlu Tuki. Beigu beigās trešais pašnāvības mēģinājums viņai “izdevās”...

Šajenna Brando. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Ērkšķainais ceļš

Arī uzņēmējai Oprai Vinfrijai ceļā uz sasniegumiem ir nācies pārvarēt daudzus, pat šausminošus šķēršļus.

63 Foto Viena no pasaules ietekmīgākajām sievietēm - TV personība Opra Vinfrija +59 Skatīties vairāk

Gadiem ilgi mazā Opra tika “mētāta” starp abiem šķirtajiem vecākiem, līdz sešu gadu vecumā pārcēlās uz dzīvi pie mammas vienā no nabadzīgākajiem un bīstamākajiem geto – Milvoki. Lai sarūpētu iztiku, māte strādāja vairākos darbos, un laiks rūpēm par meiteni neatlika. To izmantoja ģimenes “uzticamie” draugi, un trīs gadus meitene bija spiesta piedzīvot seksuālās vardarbības periodu.

Beigu beigās jau 14 gadu vecumā Opra bija stāvoklī (dēls nomira pāris nedēļu pēc piedzimšanas). Murgs beidzās, kad meitene pārcēlās uz dzīvi pie tēva Vernona. Viņš par prioritāti uzskatīja meitenes izglītību, un Opra vilties nelika – skolā bija izcilniece un kļuva par jaunāko un pirmo melnādaino ziņu vadītāju vietējā Našvilas TV kanālā.

Dzīvnieki nenodod

Pagājušā gadsimta 90. gados, kad filmējās seriālā "Pludmales patruļa" un bija "Playboy" modele, Pamela Andersona kļuva par zvaigzni.

Tomēr arī viņas bērnība ir bijusi skaudra - 6–10 gadu vecumā viņai esot uzmākusies aukle, 12 gadu vecumā izvarojis 25 gadus vecs vīrietis, 14 gados to pašu, “uzskatot, ka tas būs jautri”, izdarījis viņas puisis un seši viņa draugi. Balstoties uz šo neprātīgo pieredzi, ar fondu "Pamela Anderson Foundation", kas veltīts cilvēku un dzīvnieku tiesībām, viņa cenšas mainīt pasauli un atzīst, ka pēc pārciestajiem pārbaudījumiem viņai ir grūti uzticēties cilvēkiem un tā vietā priekšroku dod dzīvnieku kompānijai.

Kā ziepju operā

Komēdiju aktiera Džima Kerija dzīve sākās ar nāvīgi slimās mammas izklaidēšanu ar pašizgudrotiem jokiem.

Kad Džimam bija 16 gadu, tēvs grāmatvedis zaudēja darbu, un, strādājot par sētnieku, Džims kļuva par galveno ģimenes apgādnieku. Lai gan kādu laiku ģimene bija spiesta dzīvot furgonā, Džims Kerijs, piepelnoties stendapos, kļuva par labi pelnošu aktieri. Lai gan finansiāli dzīve bija sakārtojusies, drāmas nebeidzās – izšķiroties no draudzenes grima mākslinieces Katrionas Vaitas, viņa pāris dienu vēlāk beidza dzīvi pašnāvībā (2015) un "iPad" ierakstā bija atstājusi paziņojumu, ka pie nelaimes ir vainīgs Kerijs. Kerijs esot iepazīstinājis ar narkotikām, bijis vardarbīgs un pielipinājis dažādas seksuāli transmisīvas slimības.

Atklājās, ka attiecību laikā Vaita (vīzas dēļ) bija noslēgusi aprēķina laulības, un tagad šis vīrietis kopā ar Vaitas mammu uzsāka tiesas prāvu pret Keriju. Lai gan tiesas prāva vilkās gadiem, tās laikā atklājās, ka Vaita veselības testus bija viltojusi, un Kerijs visās apsūdzībās tika attaisnots.

Džims Kerijs nes zārku Vaitas bērēs. (Foto: FameFlynet.uk.com/Vida Press/ Vida Press)

Attiecību līkloči

Tikai tad, kad aktierim Džekam Nikolsonam bija jau 37 gadi, viņš uzzināja, ka visa viņa dzīve ir bijuši meli.

Džeks Nikolsons. (Foto: Beretta/Sims/Shutterstock/ Vida Press)

Izdevums "Time" pētīja aktiera dzīvesstāstu, un viņi bija tie, kas atklāja, ka Džeka vecākā māsa Džūna patiesībā ir viņa mamma, bet par vecākiem uzskatītais Džons un Etele – vecvecāki (tā kā Džūnai ir bijuši tikai 17 gadi un viņa nav bijusi precēta, sievietes vecāki izlēma puiku uzaudzināt kā savu dēlu). “Es teiktu, ka tas ir visai dramatisks notikums, bet neapgalvotu, ka traumatisks. Galu galā, kad atklāju, kura ir mana īstā mamma, es jau biju psiholoģiski nobriedusi personība. Būtībā šī situācija izskaidroja daudzas lietas, un, lai vai kā, es esmu pateicīgs,” skaidrojis Nikolsons.

Tik nesenā pagātnē

Aktrises Dženiferas Hadsones dzīves traģēdija norisinājās 2008. gadā.

Dženifera ar vīru Deividu un dēlu Deividu jaunāko. (Foto: Jim Ruymen/UPI/Shutterstock/ Vida Press)

“Biju tante, man bija mamma, un beigās vairs nekā no tā nebija,” aktrise atsaucas uz šausminošo apšaudi, kurā no māsas šķirtā vīra Viljama Balfora rokas gāja bojā viņas mamma, brālis un septiņus gadus vecais brāļa dēls. “Ir ellīgi nomācoši, ka kāds, kurš neko nav zaudējis, mēģina ar mani par to runāt. Vēlos atbildēt, lai mani netraucē, jo paši neko nezina. Kamēr pats to neesi piedzīvojis, nemaz nezini, cik daudz esi spējīgs izturēt,” viņa ir secinājusi.

Viljams. (Foto: Sipa Press/ Vida Press)

Bērna dēļ

Aktrise Šarlīze Terona uzauga fermā ar vecākiem, kuri bija iesprūduši laulībā bez mīlestības.

118 Foto Holivudas aktrises Šarlīzes Teronas stils uz sarkanā paklāja un dzīvē +114 Skatīties vairāk

Tēvs bija alkoholiķis, un, lai gan savam bērnam nekad nav darījis pāri, viņa vardarbības epizodes tika veltītas mammai. Kādu vakaru 15 gadu vecajai Šarlīzai zvanījusi tante un brīdinājusi, ka tēvs no kroga mājās atgriežas īpaši sliktā noskaņojumā, un tā arī notika – viņš ieradās ar brāli un draudēja nošaut gan Šarlīzi, gan mammu. Strīds noveda pie tā, ka tēvs sāka šaut pa meitenes guļamistabas durvīm un mamma aizstāvoties nošāva tēvu un ievainoja viņa brāli.

Šarlīze ar māti Gerdu. (Foto: action press/ Vida Press)

Par laimi, tiesa atzina, ka slepkavība ir notikusi pašaizsardzības nolūkā. “Izlikos, ka tas nav bijis. Nevienam neko neteicu, ja kāds jautāja; teicu, ka tētis ir nomiris autoavārijā. Kurš gan vēlētos šādu stāstu atklāt? Neviens! Līdz pat terapijas uzsākšanai gadiem ilgi mocījos ar šo upura sajūtu,” pēc gadiem atklājusi aktrise.