Pikanta ņemšanās Valkā - domes sēdes laikā ceļ gaismā mīlas lietas

Žurnāls "Kas Jauns" parasti neveido nedz reportāžas, nedz aprakstus par valsts vai pašvaldību iestāžu sēdēm un sapulcēm, taču nesenā attālinātā apvienotā vairāku domes komiteju sēde Valkas novadā izvērtusies nudien aizraujoša un pikantām viedokļu apmaiņām piesātināta.

Sēde, kurā tika cilāti un apspriesti novada pašvaldības Administratīvi juridiskās un Attīstības un plānošanas nodaļas reorganizācijas jautājumi, izcēlās ar karstu diskusiju starp Valkas mēru Ventu Armandu Kraukli un viņa bijušo vietnieku, tagad novada domes opozīcijas deputātu Viesturu Zariņu. Apriņķa prese [laikraksts "Ziemeļlatvija" - KJ] šo ķēzīšanos pat salīdzināja ar savstarpējo pārmetumu karsti gailējošu ugunskuru, kam savu “pagali” piemetusi arī līdzšinējā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, kas uzskata, ka Vents Armands Krauklis viņu vēlas “novākt”...

Tā notiekot tikai Valkā: sāc kā vadītājs, beidz kā sētnieks

Lai viestu skaidrību par kontekstu – iepriekšminētajā sēdē tika apspriestas lietas, kas saistītas ar Valkas novada domes nodaļu reorganizāciju, kurā ietilpst gan to nosaukumu, gan vadības un darbinieku maiņa.

Viesturs, Līga un Vents vēl nesen bija Valkas pusē aprunātākā trijotne. (Foto: no "Facebook")

Bijušais Valkas vicemērs Viesturs Zariņš, kas astoņus gadus tika uzskatīts par domes priekšsēdētāja labo roku darbā un Venta Armanda Kraukļa ģimenes draugu, jau pašā apspriedes sākumā, kolīdz tika pie vārda, demonstrēja kareivīgu nostāju. Viņš paziņoja, ka jautājumi, ko uzdos, būšot riebīgi, lai beigās visi saprastu, kamdēļ tādi izteikti, un uzreiz arī “blieza vaļā”. “Ko tuvākajā laikā priekšsēdētājs ir iecerējis Valkas novada pašvaldībā sašmugulēt vai nozagt? Varbūt šo vārdu “šmugulēt” paskaidrošu tuvāk – tas nozīmē pieņemt lēmumus par labu saviem radiniekiem, darījumu partneriem, kaut ko lēti pārdot vai pat dārgi pirkt. Vai piešķirt kādas īpašas atlaides sev pietuvinātiem uzņēmumiem, amatos iecelt radiniekus vai, gluži otrādi, izmantojot savu dienesta stāvokli, kādu atbrīvot, kurš nav vēlams. Izskatās, ka tas ir tuvākajā laikā iecerēts. Ir tā, vai nav?” teju apsūdzošā tonī savu ievadrunu iesāka Viesturs Zariņš. Krauklis taisnojās, ka nekad neko tādu neesot darījis un netaisās darīt. “Katrs domā pēc savas dzīves uztveres un filozofijas. Acīmredzot Zariņa kungs tā rīkojas, bet, nē, man nav tādu plānu!” apgalvoja Valkas novada mērs.

Nākamo vārdisko apšaudi Zariņš sarīkoja, uzdodot jautājumu par to, kamdēļ amatā pazemināts kolēģis Aleksandrs Golubovs, uz ko saņēma skaidrojumu, ka šāda iniciatīva no pašvaldības izpilddirektora nākusi, izvērtējot Golubova līdzšinējo darbu un to, cik veiksmīgi dažu mēnešu laikā savas spējas apliecinājusi jaunā juriste Ieva Bērziņa [nu jau pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja – KJ]. Zariņš nelikās mierā, turpinot: “Ņemot vērā, ka viņš ģimenē audzina četrus bērnus un gaidāms piektais, viņam jāpieņem jebkas, ko dod. Normālās pašvaldībās karjera sākas no paša zemākā speciālista amata līdz izpilddirektoram, bet mūsu pašvaldībā ir otrādi – esi vadītājs, tad vadītāja vietnieks, pēc tam parasts darbinieks un beidz kā sētnieks. Es pateikšu, kāpēc Aleksandrs tika atbrīvots: acīmredzot tika uzskatīts – ja Aleksandrs ar mani pirms 20 gadiem ir studējis vienā kursā, piecus gadus dzīvojis vienā istabiņā, tad viņš man var nodot kaut kādu sevišķi slepenu informāciju, un Viesturs Zariņš to varētu izmantot kaut kādā veidā pret Vidzemes partiju. Tas ir pilnīgi skaidri redzams, ka tas tā ir,” pašvaldības “netīrās” aizkulises izgaismot gatavs jutās Viesturs Zariņš.

“Viestur, tagad ko tu saki, tas ir nožēlojami,” viņam atbildēja Vents Armands Krauklis, paskaidrodams: “Pirmkārt, pašvaldības dokumentos nav nekā slēpjama. Otrs – mēs pašlaik stiprināsim tevis pieminēto kursabiedru Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka juridiskajos jautājumos amatā. Starp citu, ar lielāku atalgojumu kā līdz šim! Jau pašā sākumā bija skaidrs, ka viņam būs tikpat pieejami dokumenti kā līdz šim, tāpēc šie apgalvojumi ir nožēlojami un rada skumjas un nevajadzīgas runas, kurām vispār nevajadzētu būt domes sēdē.”

Sēdes laikā runā par attiecībām ar jauno juristi

Taču Viesturs Zariņš nerimās, turpinot: “Skumjas būs turpinājumā!” Kraukļa bijusī labā roka vēstīja, ka 14. janvārī Vidzemes partija sapulcējusies Beverīnas ielā 3, lai apspriestu gan reorganizācijas plānu, budžetu un “visu pārējo”. Un tad Zariņš nāca klajā... faktiski ar savas privātās dzīves mīlas lietu jaunumiem, klāstot: “Viens no tādiem centrālajiem jautājumiem bija par to, ka Ieva Bērziņa esot uzsākusi attiecības ar Viesturu Zariņu un līdz ar to viņa Vidzemes partijai neesot lojāla. Šā iemesla dēļ esot jāmeklē risinājums, kā šo problēmu atrisināt. Par laimi, arī Vidzemes partijā ir pietiekami saprātīgi deputāti, kuriem viss šis šķita pilnīgi neprātīgi. Tāpēc es to zinu. Mani brīdināja, ka Ievas Bērziņas laiks, visticamāk, ir skaitīts tieši šā iemesla dēļ, ka viņa esot uzsākusi attiecības ar mani!”

Zariņam esot izveidojušās attiecības ar pašvaldības smuko juristi Ievu Bērziņu. (Foto: Publicitātes)

Vajāšanas mānija

Zariņš secināja, ka acīmredzot reorganizācijas iemesls ir tikai personālijas. “Arī Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane tiek pazemināta amatā tikai tāpēc, jo ir nepieciešams kāds, kurš būtu lojāls partijai!” piebilda opozīcijas deputāts Viesturs Zariņš.

“Tevi ir apmeklējusi vajāšanas mānija!” neizturēja Vents Armands Krauklis. “Šie izteikumi ir deputāta necienīgi! Dažādu nepamatotu baumu izplatīšana arī ir deputāta necienīga rīcība. [..] Šajā partijas sanāksmē pilnībā uz priekšu virzījām šo reorganizācijas jautājumu, neskatoties ne uz kādām personālijām un to, kādas kuram ir attiecības. Šīs runas ir nožēlojamas, nepamatotas un nelietīgas baumas!”

“Par 14. janvāri – tā nav nekāda bauma, tas ir skaidri zināms fakts. Es ļoti labi zinu, kas notiek katrā kabinetā,” paziņoja Zariņš, uz ko Krauklis deva pretī: “Tas ir pavisam nožēlojami, ka Zariņa kungs zina, kas notiek katrā kabinetā. Tas norāda, ka Zariņa kungs izmanto nelikumīgas metodes, jo, lai viņš zinātu, kas notiek katrā kabinetā, tātad tā ir vai nu noklausīšanās ierīce, vai kaut kas cits. Tas ir absolūti nepieņemami un pretlikumīgi. Acīmredzot tā ierīce tad ir bojāta, jo sanāksmē mēs vienojāmies, ka reorganizāciju virzīsim uz priekšu, neraugoties ne uz politiskām vai nepolitiskām, ne cilvēciskām vai citām simpātijām, bet vērtējot tikai un vienīgi cilvēku profesionālās zināšanas un prasmes. Tieši tā arī ir, un punkts, vismaz kamēr šo pašvaldību vadīšu es!”

Zariņš atkal nepiekrita: “Nekad neko jūs neesat vērtējis pēc profesionālām zināšanām, bet tikai pēc partijas piederības!” Dueli apturēja Krauklis, sava nesenā vietnieka apvainojumu gūzmu stādinādams ar vārdiem: “Kauns, Viestur!”

“Un ja atkal atnāks kāda balerīna?!”

Sēdes turpinājumā, izskatot pašvaldības reorganizācijas jautājumus, Ventam Armandam Krauklim atkal izvērtās vārdiska stīvēšanās ar bijušo vicemēru Viesturu Zariņu. Šoreiz abi izvillojās, spriežot par Tūrisma informācijas biroja likvidēšanu un līdz ar to iecerēto līdzšinējās Attīstības un plānošanas daļas vadītājas Guntas Smanes pazemināšanu amatā.

Pašvaldības darbiniece Gunta Smane kopā ar kolēģi Viesturu Zariņu. Kundze uzskata, ka domes vadība grib no viņas tikt vaļā. (Foto: Publicitātes)

Arī Smane sēdes laikā izmantoja iespēju klupt krāgā novada domes priekšsēdētājam. “Manu viedokli pirms tam neviens nav uzklausījis pat vienu minūti, ja neskaita Venta pārmetumus par manu nepilnīgo angļu valodu. To pirmo reizi sadzirdēju pie izvērtēšanas. Par šo es vērtējumā dabūju “vieninieku”. To es neuzskatu par godīgu darba novērtējumu. Vispār šis viss sākās un pēkšņi mans darbs bija slikts, kad tiešām sāku cīnīties pret spēļu zāli [pērn vasarā valcēnieši aktīvi protestēja pret azartspēļu zāles atvēršanu dzīvojamo māju masīvā, iepretim skolai. Ēku Polijas investoram bija pārdevis ar Ventu Armandu Kraukli saistīts uzņēmums – KJ]. Es to nenožēloju. Pirms tam mans darba novērtējums vienmēr ir bijis labs, nekad man nav bijuši “vieninieki”. Runājot par šo jauno nodaļu, lai tikai mani “novāktu”, vai tiešām nepieciešams mainīt nodaļas nosaukumu?”

Noklausījies līdz galam Guntas Smanes sakāmo, Vents Armands Krauklis centās situāciju neitralizēt. “Smanes kundze, mēs esam vairākkārt runājuši par to, ka, neapšaubāmi, jums ir gana daudz labu darbu, tāpēc vēlamies, lai jūs paliktu strādāt pašvaldībā. Mēs piedāvājām jums vienošanos. Līdz ar to stāstīt, ka jūs kāds grib “novākt”, nav gan nekāda pamata!” apgalvoja Krauklis. “Un, ja atkal atnāks kāda balerīna, ko tad es darīšu?!” neizpratnē bija Valkas novada Attīstības un plānošanas daļas līdzšinējā vadītāja, kura, ilgus gadus strādājot Valkas pašvaldībā, acīmredzot ievērojusi ar darbā pieņemšanu saistītas tendences.

Sievai romāns ar vīra vietnieku?

Vai atminaties, ka 9. kāzu jubilejā Vents Armands Krauklis saņēma līdzjūtīgus jautājumus par... sievas Līgas Avotas-Kraukles romānu ar savu vietnieku Viesturu Zariņu?

Īpaši amizanti Valkas novada domes gaiteņu nupat notikušās ķildas izskatās, kad paraugāmies nesenā pagātnē, kad 2020. gada izskaņā valcēniešu karstākais sarunu temats bija baumas par Valkas mēra Venta Armanda Kraukļa sievas Līgas Avotas-Kraukles iespējamo ārpusģimenes sānsoli ar vicemēru Viesturu Zariņu.

Valkas mērs Vents Armands Krauklis ar sievu Līgu Avotu-Kraukli. 2021. gada izskaņā viņi atzīmēja desmito kāzu gadadienu. (Foto: Publicitātes)

No ģimenes draugiem par slepeniem mīlniekiem?

Par to ļaudis mēles trina jau kopš vasaras, un rudens pusē valcēnieši jau bija secinājuši, ka novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa ģimenes dzīve esot nonākusi uz izjukšanas sliekšņa.

Pēc Valkā mutuļojošajām runām bija secināms: kā Kraukļu pāra briestošās šķiršanās iemesls tiek uzskatīta Venta kundzes Līgas iespējamā romantiskā satuvināšanās ar domes priekšsēdētāja toreizējo vietnieku Viesturu Zariņu. Ļaužu runas par sānsoli domes augstākajos kabinetos bija, sākot no īsiem vēstījumiem, ka Kraukļa sieva aizgājusi pie jaunāka atraitņa, un beidzot ar detalizētiem “aculiecinieku” stāstiem par konkrētām vietām, kur uz slepeniem randiņiem dodas iespējamie mīlnieki.

Kraukļu ģimenei ar Zariņu jau ilgāku laiku esot draudzīgas attiecības, bērni esot draugi, un Līga ar Ventu un Viesturu kopā ar atvasēm nereti atpūtas brīžus vadījuši draudzīgā kompānijā, vēstīja aculiecinieki. Kraukļa sieva soctīklos publiskoja savu un Viestura atvašu kopbildes gan no bērnu putu ballītes Valkā, gan no Mūzikas skolas gaitām. Kā redzējuši garāmgājēji, pat tad, kad domes priekšā mēra sieva ar šampanieti apslacīja savu jauniegādāto balto mersedesu, klāt bijis un priecājies gan vīrs Vents, gan viņa vietnieks Viesturs, kuram 2019. gada vasarā pēkšņi nomira sieva, atstājot viņu vienu ar diviem maziem dēliem.

Krauklis: “Man jau vairāki cilvēki ir prasījuši un teikuši...”

Sazinoties ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, arī viņš apstiprināja – šīs runas viņam nav jaunums. “Man jau vairāki cilvēki ir prasījuši un teikuši... Bet nu cilvēkiem patīk ik pa laikam radīt stāstus. Lai runā! Tas ir “mazpilsētu šarms”. Par sevi stāstus klausos visu mūžu; cilvēki visu daudz labāk par mani zina jau, kopš esmu mūziķis, pēc tam kā uzņēmējs un mērs. Varu tikai apbrīnot cilvēku fantāzijas – vienmēr visi zina gan par mani, gan par ģimeni, gan par īpašumiem vai darījumiem, politiku...” mierīgi, taču ar jūtamu ironiju sacīja Vents Armands Krauklis.

Jautāts, vai šo tematu apspriedis arī ar savu [toreizējo – KJ] vietnieku Viesturu Zariņu, Vents teica, ka tas nebūtu korekts solis no viņa puses. “Neesmu ar savu vietnieku par šīm baumām runājis. Uzskatu, ka tas diez vai būtu pareizi darīts, jo viņš tomēr ir diezgan melanholiskā noskaņojumā kopš sievas nāves un parasti ļoti jūtīgi uztver kaut kādas tādas lietas. Ar viņu, uzskatu, nebūtu prātīgi par to runāt. Bet katrā ziņā viņam jau arī ir “pielaulāta” puse pilsētas!” smaidot teica Vents Armands Krauklis.

Bijušais Valkas novada vicemērs Viesturs Zariņš, kas tika uzskatīts par Kraukļu ģimenes draugu, pēcāk arī par Līgas Avotas-Kraukles mīļāko, nonākdams opozīcijā, tagad vēsta, ka Kraukļa saimniekošana pašvaldībā liecinot par “šmugulēšanos”. (Foto: Publicitātes)

Kraukļa sieva bija braukusi ar Zariņa auto

Cik liela ir iespējamība, ka šīs baumas radušās priekšvēlēšanu vēsmās? “Es, godīgi sakot, par to vispār nedomāju. Bieži vien jau pietiek ar kaut kādu situāciju... Vienu brīdi, kamēr Līga mainīja automašīnas, viņa brauca ar Viestura mašīnu. Viņam ir divas, un mēs sarunājām, ka Viesturs vienu aizdos, kamēr Līgas iepriekšējā tiek savesta kārtībā pārdošanai. Un Līga pa to laiku pa Rīgu meklēja jauno auto. Varbūt kaut kā tā šīs runas ir aizsākušās. Pats esmu tāds cilvēks, kurš nezina un neinteresējas, kurš ar ko, kas kam pieder. Man ir pilnīgi cits interešu loks. Līdz ar to arī šādas runas mani, godīgi sakot, neskar un tas man nekad nav licies uzmanības vērts. Vienīgi tas, ka daži cilvēki tā mazliet satraukti ir man jautājuši, – tā tiešām ir bijis,” atzina Valkas mērs. Ar sievu gan Vents aprunājies par pilsētu pārņēmušajām tenkām, un abi secinājuši – gan laiks visu saliks pa plauktiņiem.

