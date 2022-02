Berlīnes starptautiskā kinofestivāla galveno balvu iegūst Karlas Simonas filma "Alcarras"

Filma vēsta par persiku audzētāju dzīvi Spānijā un grūtībām, ar ko viņi saskaras.

Simona iegūto balvu veltīja savai ģimenei, norādot, ka bez viņiem un tuvuma šai pasaulei viņa nebūtu spējusi izstāstīt šo stāstu.

Par "Zelta lāci" sacentās 18 filmas no 15 valstīm.

Lielā žūrijas balva piešķirta dienvidkorejiešu režisora Hona Sansu filmai "The Novelist's Film", bet žūrijas balva - režisores Natālijas Lopesas Gallardo krimināldrāmai "Robe of Gems".

Labākā režisora "Sudraba lācis" tika franču režisorei Klērai Denisai par filmu "Both Sides of the Blade".

Ar "Sudraba lāci" par labāko scenāriju godalgota Laila Štīlere par filmu "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush".

Ar "Sudraba lāča" balvu kā labākā aktrise godalgota Meltema Kaptana par lomu filmā "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush", bet par labāko otrā plāna lomu "Sudraba laci" saņēmusi indonēziešu aktrise Laura Basuki par veikumu filmā "Before, Now and Then".

Šogad Berlīnes kinofestivāls norisinās klātienē. Taču festivāla norises vietās drīkst uzturēties tikai cilvēki, kas ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19 vai nesen pārslimojuši šo slimību.

Kinoteātros atļauts atrasties 50% no maksimālā apmeklētāju skaita, bet visas balles un pieņemšanas, kas parasti ir svarīga festivāla sastāvdaļa, ir atceltas.