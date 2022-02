Zināms, kas šogad vadīs "Zelta mikrofona" balvu pasniegšanu

Jaunie vadītāji savos iepriekš vadītajos šovos ir izcēlušies ar dažādiem spilgtiem priekšnesumiem, bet, kā sola ceremonijas producenti, abu vadītāju sākuma iznāciens būs grandiozākais un grūtākais Latvijas TV vēsturē. Mārtiņš Spuris un Markus Riva pārņems stafeti no iepriekšējiem ceremonijmeistariem Mārtiņa Dauguļa un Kaspara Breidaka, kuri vadījuši ceremoniju pēdējos trīs gadus. Vadītājs ar vislielāko “Zelta mikrofona” vadīšanas pieredzi ir Andris Freidenfelds jeb Fredis. Katrs vadītājs ceremonijā ir ienesis sev atbilstošu stilu un humoru.

"Gaidu šo notikumu ar lielu prieku, tādēļ, ka šo ceremoniju skatos jau kopš bērnības, un tas Latvijā ir viens no lielākajiem muzikālajiem pasākumiem. Man ir liels gods un prieks to vadīt! Šis varētu būt pat tāds kā sapņa piepildījums – no skatīšanās bērnībā līdz tā vadīšanai šogad. Man prieks, ka vadīšu ceremoniju kopā tieši ar Mārtiņu, jo savā ziņā esam līdzīgi – mēs ļoti labi viens otru saprotam, mums ir līdzīga humora izjūta un dzīves uztvere,” stāsta jaunais ceremonijas vadītājs Markus Riva.

Mārtiņš un Markus. (Foto: Publicitātes (Ģirts Raģelis))

"Kad saņēmu uzaicinājumu, tas bija viens no tiem brīžiem dzīvē, kur ar prātu ir mazliet grūti aptvert to, kas tikko notika. Pēc dažām minūtēm šis mirklis pārvērtās priekā, kas mijās ar lielu atbildības sajūtu. Ar Marku katrs esam vadījuši divus dažādus šovus, un esmu ļoti patīkami satraukts, ka varēsim būt uz vienas skatuves, liekot mūsu abu pieredzes kopā, lai aizvadītu brīnišķīgu ceremoniju.” stāsta jaunais ceremonijas vadītājs Mārtiņš Spuris.

Kā ziņots iepriekš, šogad jau 26. reizi tiks pasniegta mūzikas ierakstu gada balva labākajiem mūzikas ierakstiem. Krāšņā balvu pasniegšanas ceremonija norisināsies 26. februārī un tai būs iespēja sekot līdzi kanālā TV3. Šogad balvai iesniegti vairāk nekā 500 pieteikumi: 165 albumi; 37 debijas albumi; 149 dziesmas; 134 videoklipi; 20 koncertieraksti video un 22 albumu dizaini!

