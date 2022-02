“Uzvara ir gods, iespēja un atbildība vienlaikus! Gods tikt nominētiem pārstāvēt Latviju, iespēja parādīt Latvijā radītu mūziku milzīgai auditorijai, atbildība – ievest Latviju Eirovīzijas finālā. Mēs tam jūtamies gatavi, ceram to arī nodemonstrēt,” teic “Citi zēni”.

“Mūsu trumpis ir enerģija, jaunība un degsme parādīt pasaulei, uz ko esam spējīgi. Lai gan dziesma jau guvusi panākumus ārpus Latvijas, mēs neplānojam apstāties pie sasniegtā. Tikai kalnu virsotnēs ir saule, un mēs esam gatavi kāpt līdz galam,” norāda grupas dalībnieki.

Godpilno otro vietu ieguva Aminata ar dziesmu "I'm Lettting You Go", bet trešo - grupa "Bujāns" ar "He, She, You & Me".

Brīdis, kad grupa "Citi zēni" uzzina, ka ir uzvarējuši. (Foto: LTV/ Lauris Vīksne)

Ceturtajā vietā ierindojās Miks Galvanovskis ar "I’m Just a Sinner", piektajā - Elīna Gluzunova "Es pabiju tur", sestajā - "Mēs jūs mīlam" ar "Ritch Itch", septītajā - "Bermudu divstūris"ar "Bad", astotajā - "Inspo" ar "A Happy Place", devītajā "Raum" ar "Plans", desmitajā - Linda Rušeniece ar "Pay My Own Bills", bet vienpadsmitajā vietā Miks Dukurs ar dziesmu "First Love".

Ļaudis sociālajos tīklos iepriekš apsprieda konkursa norisi un priekšnesumus.

Tagad aizdomājos. Priekšnesumi būs tie paši kas 1/2 finālā vai var sagaidīt kaut ko jaunu? #Supernova — Jurijs Žigajevs (@jzigajev) February 12, 2022

kapec raum ir reali machine gun kelly lv versija 🤨 #supernova — el 🪅 (@user7262716) February 12, 2022

Kā teica mans draugs: "Ar "He she ... we are family"" Eirovīzijas fanus nepaņemt. Tekstam esot jābūt vai nu "He he... we are family" vai "She she ...we are family". #supernova — raivis_spalvens (@Raivis_Spalvens) February 12, 2022

Viennozīmīgi, esmu pārliecināts, ka #supernova jāuzvar Bermudu divstūrim. Beidzot viņiem laba dziesma un tā noteikti augstu kāps Eirovīzijā.

Mana balss aiziet pie viņiem. — Jānis Justs (@JustsJanis) February 12, 2022

Lai tak Bermudu divstūris brauc uz Turīnu! Vismaz parādis kārtigus latviešu puikas! Favorīti!! #supernova — Arturs Eglitis (@ArtursEglitis1) February 12, 2022

Divstūris savā žanrā ir ok, taču Eiropa viņus nesapratīs. #supernova — Miņins 🏴‍☠️ (@juris_8) February 12, 2022

Kāpēc Bermuda Divstūra “Bad” piedziedājums tik ļoti atgādina Mika- Take it easy? Bet gabals nemaz nav tik bad! #supernova — Mednis Artūrs (@Nefiltretais) February 12, 2022

“Es pabiju tur, un nu vairs mani nekas neaptur” nozīmē, ka Elīnu tāpat kā Markusu Rivu supernovā tagad redzēsim katru gadu? #ltvsupernova #SUPERNOVA — Veronika Solovjova (@VeronikaSolo) February 12, 2022

Man pavisam vienalga, vai “Eirovīzijai” der vai neder, bet es ienācu pateikt, ka man tik ļoooti patīk “Es pabiju tur” #SUPERNOVA — Inga Ievina (@IIevina) February 12, 2022

Jūs pamanījāt ka pa LTV7 rāda #SUPERNOVA priekš cilvēkiem ar dzirdes problēmām? Inovatīvākā lieta ko esmu redzējis Latvijā 10 gadu laikā pic.twitter.com/XiSkAxqdJj — skinny Niks (@ShuttyTheCat) February 12, 2022

Es saprotu, ka dzīvē nav nekā oriģināla, bet #supernova gandrīz katrā priekšnesumā ir atsauce uz kādu ārzemju iepriekšējo gadu finālistu — Viktors Andruškevičs (@andruskevicslv) February 12, 2022

#supernova reitingi LTV7 kanālā pārspēs LTV1? Vai vēl kādus mūzikas raidījumus tulko zīmju valodā? — Ilze Krūmiņa (@Blauberga) February 12, 2022

Un pat bikses nepārplīsa. Tad jau vairs pilnīgi nekāda efekta nav. PILNĪGI NEKĀDA! Njam...

Bet tāpat pa viņiem balsošu. 😆 #SUPERNOVA #supernova2022 #ltvsupernova #eirovīzija — Emily Ånnå | ZITTI E BUONI (@thefoxies18) February 12, 2022

Rich itch ir reali taaads vibe! Ralfs Eilands ir kaut kas cits #SUPERNOVA — livelovelaila (@annija_a) February 12, 2022

Mana #SUPERNOVA balss tiek dota dāmai kreisajā pusē, visu cieņu! pic.twitter.com/5A7yfLYRVp — ZoomIn (@ping32bytes) February 12, 2022

Pārāk daudzas weekenda ballīšu idejas iekļuvušas #Supernova finālā. — Elina Korne (@ElinaKorne) February 12, 2022

Kas Eilandam notiek galvā... #SUPERNOVA — BCFC Skay (@bcfc_skay) February 12, 2022

Principā vienīgā dziesma kuras laikā, acis no telefona pacēla VISI- rich itch.. Smalks humors un lipīga! #supernova #eirovizija #eilands — LAURA.VII. (@iamlauralyn) February 12, 2022

Pirmo reizi mūžā noskatījos #supernova - iedvesmojoši, ka ar humora izjūtu mums viss kārtībā, nu un pārējais jau tiešām ir mazsvarīgi. — Līva Pērkone (@Liva) February 12, 2022

Aminata is so good ❤ #supernova — Jenny ESC (@Jenny_ESC_) February 12, 2022

Finālā skatītāju īsziņu un telefonbalsojuma rezultātus saskaitīja kopā ar žūrijas balsojuma rezultātiem.

Konkursa "Supernova" mērķis bija atrast spožu mākslinieku un populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju vērienīgajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā.

Izlozē noskaidrots, ka 2022.gada Eirovīzijā Latvijas dziesma izskanēs pirmajā pusfinālā 10.maijā. Tajā piedalīsies arī Albānija, Šveice, Slovēnija, Bulgārija, Moldova, Ukraina, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Krievija, Portugāle, Dānija, Armēnija, Austrija, Horvātija, Islande un Grieķija. Eirovīzijas otrais pusfināls notiks 12.maijā, fināls - 14.maijā.