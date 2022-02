Roberto Meloni ticis pats pie sava īpašuma Grankanārijā

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Roberto stāsta, kā nolēmis iegādāties īpašumu Spānijai piederošā Kanāriju salā Atlantijas okeānā. “Tas bija 2019. gada jūnijā.

Esmu tāds cilvēks, kas strādā un domā par nākotni, līdz ar to man bija sakrāta naudiņa.

Prātoju, kā būtu pareizi to ieguldīt, un nolēmu iegādāties dzīvokli. Izpētot to piedāvājumus Rīgā, secināju, ka cenas ir lielas. Atcerējos, ka man ir draugs ar ģimeni no Sardīnijas, kurš dzīvo Grankanārijā un kuram ir sava nekustamo īpašumu aģentūra, kas tirgo bungalo un dzīvokļus, palīdz arī izremontēt. Rakstīju draugam un vaicāju, vai tagad ir vērts ieguldīt naudu dzīvoklī vai bungalo Grankanārijā, kādas ir cenas un citi apstākļi. Draugs izstāstīja situāciju, ka nekustamo īpašumu cenas ir samazinājušās un piedāvājumā ir labi projekti par labu cenu. Atsūtīja visu pieejamo informāciju un fotogrāfijas. Viss šis process notika attālināti.”

Dzīvokli Rīgā pārdeva

“Jāteic, es neesmu no tiem, kas uzticas visiem, bet, ja uzticos, tad pilnībā,” piebilst Meloni. “Zināju, ka uz šo cilvēku varu paļauties, jo viņš jau sen nodarbojas ar biznesu un ir godīgs cilvēks. Draugs ieteica iegādāties bungalo kompleksā "Green Oasis". Lai arī to mazliet vajadzēja paremontēt, bungalo bija labā stāvoklī. Šā kompleksa iedzīvotājiem ir pieejams liels baseins, džakuzi un kafejnīca. Iegādājoties bungalo, ieklausījos niansēs, ka galvenais neizvēlēties mitekli iepretim baseinam, jo tad visu laiku būs dzirdamas cilvēku čalas un nebūs iespējams atpūsties. Atradām pareizo variantu, un iegādājos 55 kvadrātmetrus plašu divstāvīgu bungalo ar 25 kvadrātmetru lielu dārzu. Daļu maksāju pats, bet atlikušās daļas nomaksai paņēmu kredītu.

Man bija dzīvoklis Rīgā, ko, sākoties pandēmijai, 2020. gada aprīlī pārdevu. Tādējādi atmaksāju no bankas paņemto kredītu bungalo iegādei.

Kad bungalo bija izremontēts, to izlikām īrēšanai. Protams, pandēmijas laikā līdz ar visiem ierobežojumiem īres noslogotība nebija tāda, kā vēlētos,” piebilst Roberto, kas uz dažām nedēļām tagad savā bungalo ievācies pats.

“Esmu te jau otro reizi – lai apskatītu savu īpašumu un sakārtotu dokumentus. Esmu ļoti priecīgs, ka mani Sardīnijas draugi ļoti rūpējas par manu īpašumu. Šobrīd arī daru visu iespējamo, lai vietējā bankā atvērtu kontu. Lai arī cik dīvaini tas izklausās, pirms diviem gadiem sastapos ar problēmām, jo bankai bija priekšstats, ka Latvijas nauda ir saistīta ar naudas atmazgāšanu. Lai gan biju skaidri parādījis, ar ko nodarbojos un kādi ir mani ienākumi, mans konts tika bloķēts. Tagad visi nepieciešamie dokumenti ir iztulkoti. Lai arī jau bija aizķeršanās, ļoti ceru, ka man beidzot izdosies atvērt kontu,” par sadzīves lietām Grankanārijā stāsta Roberto.

Dziedātājs ievieš skaidrību, ka iegādātais īpašums neatrodas Maspalomā, kas ir plaši apmeklētais tūristu kūrorts ar atpūtas klubiem Grankanārijas salas dienvidos, bet gan klusā vietā – 800 metru attālumā no jūras. Roberto uzbur gleznainu, saules pielietu vietu: “Te ir ļoti skaisti. Miers un klusums, lai atpūstos ģimenes lokā. Man gribējās tieši šādu vietu, kur varu atslēgties. Ņemot vērā, ka visu laiku komunicēju un strādāju ar cilvēkiem, reizēm gribas klusumu un mieru. Lielākoties te atpūšas cilvēki no Skandināvijas valstīm, Islandes, Vācijas, Francijas un Spānijas. Te mazāk var dzirdēt krievu valodu. Cilvēki ir ļoti mierīgi, un ar visiem var parunāties. Te visu cauru gadu naktīs ir silts. Laikapstākļi visu laiku ir vienādi. Lai arī sala nav liela, tā sadalās trīs dažādās joslās. Es dzīvoju salas dienvidos, kur ir sauss klimats. Mums pretī ir Āfrika, Sahāras tuksnesis. Līst ļoti minimāli. Salai pa vidu ir kalni un meži. Te atrodas arī senas vulkānu vietas. Un salas augšdaļā ir Grankanārijas galvaspilsēta Laspalmasa, kur lietus līst vairāk.”

Vaicāts, kādas tad ir nekustamo īpašumu cenas Kanāriju salās, Roberto zina stāstīt, ka šobrīd ir cenu kāpums, jo pasaule sāk atgūties pēc pandēmijas un atkal atsākas dzīve. Piemēram, tagad viņa bungalo varētu izmaksāt aptuveni 120 000 eiro, bet pēc remonta 170 000 eiro. Tādā pašā cenā var atrast 50 kvadrātmetru lielu dzīvokli tūristu iecienītajā Maspalomā. Ir arī vietas un rajoni, kur cenas ir krietni iespaidīgākas. Piemēram, pie jūras ir villu rajons, kurā dzīvo bagāti ļaudis no Skandināvijas un Spānijas.

Netrūkst darba piedāvājumu

Šobrīd atpūšoties savā Grankanārijas bungalo, Roberto teic, ka šajā vietā ir pilnībā pazudusi laika izjūta, nogurums un muguras sāpes. Roberto ir sajūsmā par dabu un vietējo virtuvi – gan svaigajām jūras veltēm, gan gaļas ēdieniem.

Lai arī Roberto uz Grankanāriju aizlidojis atpūsties, jau saņēmis pat darba piedāvājumus. “Es pats tik tiešām neko nemeklēju, bet, tā kā runāju angļu, franču un itāļu valodā un saprotu arī spāniski, tad viena no labākajām viesnīcām mani aicināja pie sevis darbā. Vēl darba piedāvājumu saņēmu no kāda itāļu restorāna, kur biju aizgājis padziedāt karaoki. Nodziedāju Bella Ciao un Volare, kad pienāca restorāna īpašniece un izteica komplimentu par manu dziedājumu. Uzzinājusi, ka es dzīvoju salā, piedāvāja man dziedāt savā restorānu ķēdē. Lai gan teicu, ka esmu ieradies no Latvijas, lai atpūstos, viņa man iedeva savu vizītkarti un piesekojās man "Instagram", aicinot apdomāties par dziedāšanas iespēju. Katrā gadījumā – patīkami,” viņš saka.

Tagad grib dzīvot mierīgi

Šā gada sākumā noslēdzās Roberto vadītais TV raidījums "La Dolce Vita". Jau pērn jūnijā Roberto bija brīdinājis televīzijas vadību, ka šajā gadā ik darbdienu vairs nevarēs vadīt tiešraides. “Šādu lēmumu pieņēmu, jo, pirmkārt, esmu nolēmis vairāk laika veltīt savai ģimenei un mammai Gavinai. Kopš tētis ir aizgājis mūžībā, mamma jūtas švakāk, tāpēc gribu viņai būt līdzās biežāk un ilgāk. Nevis uz trim dienām aizskrienu un atkal prom. Otrkārt, es biju nolēmis pielikt punktu šim raidījumam, jo jutu, ka vajag izveidot jaunu konceptu. Domāju, ka publiskiem cilvēkiem, kas visu laiku ir sabiedrības uzmanības centrā, ir laikus jāsaprot, kad jāpaiet malā.

Jā, zinu, ka skatītāji mani ļoti mīlēja, bet nevajag pārforsēt, lai skatītāji var atpūsties no manas balss un sejas.

Esmu godīgs pret savu profesionālo darbību, tāpēc televīzijā visu vēlējos sakārtot. Gribējās arī šo raidījumu noslēgt ar skaistu finālu, jo to esmu vadījis gandrīz septiņus gadus – "La Dolce Vita" sākās 2015. gada maijā. Ļoti ceru, ka televīzijā reiz atgriezīšos ar ļoti skaistu un pārdomātu raidījuma konceptu. Ir jāizdomā kaut kas vērtīgs un foršs, jo tā ir cieņa pret mani kā raidījuma vadītāju un skatītājiem,” stāsta dziedātājs.

Tagad Roberto kanālā TV24 vada raidījumu "Soli priekšā". Raidījums ir par sabiedrībai tik aktuālo tēmu – kā dzīvot zaļāk, dabai draudzīgāk. “Tas ir tik interesanti... Esmu jau tik daudz iemācījies un iepazinis jaunas lietas, ko ieviest arī savā ikdienā. It kā nieki, bet tādējādi pasaulei un zemei būs ilgāks mūžs. Tā kā šis raidījums nav tiešraidē, es savu laiku varu saplānot. Atgriežoties no Grankanārijas, Latvijā man ir atkal darbi – filmēšanās, Valentīndienas pasākumi, koncerti un reklāmas. Man ir arī sadarbības projekts ar Eiropas Savienību. Braukšu pa Vidzemes pilsētām un gatavošu zupas kopā ar cilvēkiem no Rūjienas un Limbažiem. Savukārt februāra beigās beidzot lidošu pie mammas uz Sardīniju, jo situācija ar omikronu, kas bija diezgan sarežģīta, ir stabilizējusies. Man visa ģimene, arī mamma, izslimoja kovidu. Sākotnēji jau bija liels satraukums, bet, tā kā mammai bija veiktas visas trīs vakcīnas un viņa ir stipra, šo slimību pārcieta viegli. Un es tagad gribu dzīvot mierīgi, savā tempā...” stāsta dziedātājs.

