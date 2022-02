Ar jaunu singlu atgriežas grupa "The Sound Poets"

Grupas solists Jānis Aišpurs dalās ar sajūtām par gaidāmo atkalredzēšanos ar klausītājiem: “Ar lielu nepacietību gaidām jūniju! Nu jau, šķiet, pagājis tik ilgs laiks, kopš tikāmies īstos koncertos, un mums tā ļoti pietrūkst. Pietrūkst cilvēciskā kontakta, asaru, smaidu un kopīgu emociju, kas silda mūs un, cerams, arī jūs. Pietrūkst tās sajūtas, kas rodas, kopā sildoties pie vienas uguns.”

Ieilgušo klusuma brīdi grupa “The Sound Poets” izmantoja, lai ierakstītu jaunu studijas albumu, kura iznākšana paredzēta 8. aprīlī, bet pirmais singls “Pie vienas uguns” jau tagad pieejams mūzikas straumēšanās platformās, kā arī tam ir tapis mūzikas video, kura režisore un scenārija autore ir Adriāna Roze.

“Dziesma “Pie vienas uguns” manī atbalsojās kā stāsts par prieku būt kopā. Ilgu laiku mēs esam bijuši nošķirti viens no otra gan fiziski, gan emocionāli, taču bailēs no vientulības mēs neesam vieni. Vientulībai ir dažādas sejas, to nav iespējams izskaust pilnībā, taču to var pieņemt ar vieglumu un pašironiju. Man bija prieks atkal sadarboties un būt kopā ar grupu “The Sound Poets”, un īstenot viņu skaņdarba vizualizāciju pie vienas uguns,” tā Adriāna.