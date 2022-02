Zane Daudziņa dalās smeldzīgās atmiņas par tēta zaudējumu

Zanes atmiņās tētis joprojām ir kā pats lieliskākais pasaulē - viņi bērnībā visur gājuši kopā, tētis mācījis slēpot un darīt dārza darbus. Pat pēc tik daudziem gadiem Zanei degošo lapu smarža pavasaros atsauc atmiņā tēti.

Aktrise Zane Daudziņa. (Foto: Publicitātes)

Aktrise ir pārliecināta, ka tētis, kura dzīve negaidīti aprāvās vēl spēka gados, būtu bijis lielisks vectēvs abiem mazdēliem. Sirdi silda arī doma, ka viņš vēl paspējis satikt savu mazdēlu. “Tētis bija ciemos pie manis slimnīcā. Par to esmu ļoti, ļoti laimīga, ka viņš paspēja viņu redzēt. Un viņš bija tas, kas Matīsiņam atvēra durvis, un šis moments man liekas simbolisks un skaists. Kad atbraucām no Dzemdību nama, tētis atvēra dzīvokļa durvis un mēs iegājām iekšā. Mums ir arī vēl viena skaista kopbilde no tā laika saglabājusies. Tā ir ļoti dārga bilde,” silti nosaka Zane.

Raidījumu “Pasaki to skaļi” skaties trešdienās kanālā "360TV".