Bārmeņu čempions Andris Reizenbergs iesaistīts starptautisku krāpnieku shēmās

“Esmu šokā!” žurnālam "Kas Jauns" neslēpj 2019. gada pasaules bārmeņu čempionāta uzvarētājs, stāstot, ka otrdienas naktī viņam bijis neatbildēts "WhatsApp" zvans, bet nākamajā rītā viņš no tā paša numura saņēma septiņas īsziņas ar uzaicinājumu uz Kanādu – būt žūrijas pārstāvim bārmeņu konkursā.

“Sākumā pat nopriecājos, jo kovida ierobežojumu dēļ šādi pasākumi un uzaicinājumi ir liels retums. Piekritu un pat neiedziļinājos, kas īsti tas ir par konkursu, uz kuru mani aicina. Taču vēlāk radās aizdomas, ka te kaut kas nav tīrs. Izbrīnīja nu ļoti dāsnais piedāvājums – atmaksātas aviobiļetes biznesa klasē, privātais šoferis, viesnīcas numuriņš par 500 eiro dienā, 2000 eiro honorārs... Tas viss mani darīja piesardzīgu, jo parasti tāda leiputrija konkursu žūrijas pārstāvjiem netiek piedāvāta,” stāsta Reizenbergs.

Labrīt sestdienā!Kopš vakardienas nav vairāk nekādas ziņas no Kanādieti!Tiem,kas tagad pieslēdzas šim tvitam atgādināšu,ka es esmu saņēmis ļoti saldu piedāvājumu doties nākamnedēļ uz Kanādu,būt žūrijā vienā Kanādas viskija sacensībās! Aizdomas par krāpniecību radās pirmajā dienā. pic.twitter.com/UwCh29W2an — Andris Reizenbergs 🇱🇻 (@A_Reizenbergs) January 22, 2022

Tā nu viņš nolēma noskaidrot, kas zem tā visa slēpjas. Reizenbergs vērsies pēc padoma pie paziņām, un ne viens vien norādīja, ka piedāvājums patiešām ir ļoti aizdomīgs un izskatās pēc krāpnieku shēmām. “Pārbaudīju, ka šāda viesnīca Toronto tiešām eksistē, taču viss pārējais radīja šaubas. It sevišķi tas, ka vēstules bija uzrakstītas ne visai tīrā angļu valodā, kas lika aizdomāties – vai tiešām starptautisku bārmeņu konkursa rīkotāji Kanādā nezinātu angļu valodu?

Vērsos pēc padoma gan pie Kanādas latviešu biedrības pārstāvjiem, gan pie Latvijas vēstniecības Kanādā.

Viņi noskaidroja, ka šādas Kanādas viskija sacensības ir jau notikušas, bet numurs, no kura man tika zvanīts un sūtīts uzaicinājums, reģistrēts mazā pilsētiņā kaut kādā Kanādas nekurienē. Turklāt vēstniecības pārstāvji vairākkārt zvanījuši uz šo numuru, bet neviens nav atbildējis. Tas radīja vēl lielākas šaubas, it sevišķi tas, ka tā arī no uzaicinātāja nesaņēmu konkrētāku informāciju par pasākumu, uz kuru tiku aicināts,” teic bārmenis.

Protams, Reizenbergs uz Kanādu tā arī nedevās. “Tas viss darīja piesardzīgu. Es gan nesaprotu, ko šis cilvēks no manis vēlējās, kāda ir viņa interese, taču skaidrs, ka tas nebija vienkāršs joks, bet kāds krāpniecisks plāns. Jo, kad sāku vairāk interesēties par piedāvājumu, šis cilvēks ar mani vairs nav sazinājies. Tagad šis telefona numurs ir slēgts, visticamāk, pēc vairākiem zvaniem no citiem numuriem cilvēks sapratis, ka viņa plāni atšifrēti. Internetā noskaidrojām arī, ka fotogrāfija pie zvanītāja profila ir pavisam cita cilvēka portrets. Starp citu, mēs viņu par to pat informējām, brīdinot, ka viņa fotogrāfija tiek šādi izmantota,” saka Reizenbergs, piebilstot: kad sociālajos tīklos paziņojis par saviem piedzīvojumiem, ne viens vien pēc tam dalījies ar viņu zināšanās, ka eksistē daudzi smalki naudas izkrāpšanas veidi. Piemēram, ieskaitot upura kontā naudas summu, bet pēc tam ar smalkām shēmām piespiežot atmaksāt daudz vairāk!

“Es gan nesaprotu, ko šis cilvēks no manis vēlējās, taču skaidrs, ka tas nebija vienkāršs joks, bet kāds krāpniecisks plāns. Es īsti nesaprotu, kur ir āķis! Sola biznesa klases lidojumu, labu honorāru, labu viesnīcu, privātu šoferi! Domājams, ka uz pārskaitījumu varētu apčakarēt vai kā citādi. Varbūt liktu pārvest ko nelegālu! Nesaprotami,” neizpratnē par to, kā tad “kanādietis” grasās viņu izmantot savas finansiālās labklājības uzlabošanai, ir Reizenbergs.

