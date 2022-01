Dziedātāja Ieva Kerēvica ir otrā bērniņa gaidībās

Sarunā ar portālu Jauns.lv dziedātāja Ieva Kerēvica apstiprina priecīgo dzīves notikumu, atklājot, ka ir otrā bērniņa gaidībās.

Par to, vai dziedātājas meitai Grietai būs māsiņa vai brālītis, Ieva vēl nevēlas runāt, bet saka, ka tas kļūs zināms jau pavisam drīz - pavasarī.

Dziedātāja ir tik mundra un dzīvespriecīga, ka koncertēs un kā vokālā pedagoģe darbosies līdz brīdim, kad būs jāpaņem pauze. Taču tikmēr viņa no darba pienākumiem nevēlas atturēties. “Tas katrai dziedātājai ir ļoti individuāli, cik ilgi viņa muzicē bērniņa gaidību laikā. Droši vien tas ir atkarīgs no mūzikas žanra, ko māksliniece pārstāv. Man patīk, jo es jūtos ļoti labi to darot. Jāteic, ka vislabāk jūtos dziedot,” viņa nosaka.

Dziedātājas Ievas Kerēvicas un dejotāja un horeogrāfa Ģirta Bisenieka attiecībās 2014. gada 21. augustā dzimusi meita Grieta. Pāris bija iepazinies pirms vairākiem gadiem, kopā strādājot pie drāmas "Adata". Ģirts bija bildinājis Ievu un abi plānoja apprecēties, kad meita paaugsies. Tiesa gan, pirms dažiem gadiem abu ceļi šķīrās.

"Muzikālās bankas 2021" apbalvošanas ceremoniju Daugavpilī Ieva apmeklēja jaunā dzīvesdrauga un gaidāmā bērniņa tēta sabiedrībā. Ievas skatuves kolēģi aizkulisēs sačukstējās, ka dziedātājas jaunais draugs ir ne tikai simpātisks, bet arī sirsnīgs cilvēks.