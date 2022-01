Top populārās grāmatas “Anna no “Zaļajiem jumtiem”” ekranizācija seriālā

Topošais seriāls vēsta par piecdesmitgadīgo Mariju (Rēzija Kalniņa), kura pēc tam, kad viņu ir pametis līgavainis, ir izvēlējusies nodzīvot dzīvi bez mīlestības, bet dzīvē ienāk audžubērns – pusaugu meitene Anna Kalniņa (Marija Kulikovskaja). Ar rudmatainās un dzīvu iztēli apveltītās meitenes palīdzību Marijai izdodas izveidot saikni ar pašai sevī dziļi noslēpto bērnu, no kā viņa līdz šim ir baidījusies visvairāk par visu pasaulē. Vienlaikus audžumeitas Annas spēja visur sagādāt sev nepatikšanas ir pamatā viņas piedzīvojumiem Silāres ciematā.

“Veiksmīgi adaptējot sirsnīgo stāstu, ko pazīst visā pasaulē un kas aizvien ir aktuāls arī mūsdienās, top aizraujošs seriāls, kas būs interesants ikvienam ģimenes loceklim. Laika robežas pārvarējušais darbs izcilas komandas izpildījumā būs lielisks Latvijas kinematogrāfijas papildinājums un aizraus skatītāju sirdis tikpat ļoti kā pērn pirmizrādi piedzīvojusī “Emīla. Latvijas preses karaliene” un šobrīd uz ekrāniem esošais psiholoģiskais trilleris “Bezvēsts pazudušās”,” saka Tet izklaides pakalpojumu direktore Inga Alika-Stroda.

Seriāla režisors Uldis Cipsts atzīst: “Klasiskās literatūras darbs, kuru mēs ekranizējam, arī simts gadus pēc sarakstīšanas ir dzīvs un dzirksteļo, liekot mums kopā ar galveno varoni Mariju no jauna saskatīt miljons krāsu savā dzīvē, nevis lasīt lūgšanas no grāmatām. Tā rīkojas arī Anna – ļaujas emocijām, un tās vienkārši plūst no sevis.”

Marijas lomu seriālā atveido izcilā latviešu aktrise Rēzija Kalniņa, bet viņas brāļa Mārtiņa lomā iejūtas viens no Valmieras drāmas teātra vadošajiem aktieriem Tālivaldis Lasmanis. Annas loma atvēlēta četrpadsmitgadīgajai baltkrievu aktrisei Marijai Kulikovskajai. Filmēšanai par vispiemērotāko vietu atzīta gleznainā Vecpiebalga un tās apkārtne.

Slavenās grāmatas ekranizējums seriāla formā visai ģimenei būs pieejams izklaides platformas Tet+ un Helio interaktīvās televīzijas skatītājiem.