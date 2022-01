Dziedātājas jubilejas koncertā klausītājus priecēja Zigfrīds Muktupāvels, Normunds Rutulis, Intars Busulis, Daumants Kalniņš, grupa "Carnival Youth", koris "Anima", instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā un, protams, pati jubilāre. Līdzās Margaritai Vilcānei uzstājās arī īpašie viesi - modes māksliniece Asnāte Smeltere un maestro Raimonds Pauls. Koncerts noritēja kā jubilāres un citu mākslinieku saruna, kurā savijās tādas populāras dziesmas kā “Par pēdējo lapu”, “Paliec un neaizej”, “Baltā saule” un citas.

Turpat Lielajā ģildē no 29. janvāra līdz 26. februārim iespējams apskatīt multimediālo Margaritas Vilcānes skatuves tērpu izstādi, iezīmējot modes unikālo vietu estrādes jomā 20. gadsimta otrajā pusē. Tērpu māksliniece - Ārija Punenova.

Izstāde apskatāma Lielās ģildes Baltajā zālē no 29. janvāra līdz 26. februārim pirmdienās un otrdienās no plkst. 12.00 līdz 15.00 un koncerta norises laikā. Izstāde būs apskatāma arī divās īpašās dienās, 29. janvārī un 19. februārī no plkst. 12.00 līdz 15.00, klāt esot idejas autorēm un modes māksliniecēm, kas sniegs stāstījumu par tērpiem.