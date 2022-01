Augustā Siguldā muzicēs romantiskais britu dziesminieks Džeimss Arturs

Iepriekšējo Džeimsa Artura uzstāšanos Latvijā - Rīgā, Lucavsalā - 2018. gada maijā apmeklēja aptuveni 30 000 skatītāju. Bet augustā mūziķis Latvijā uzstāsies ar pavisam jaunu koncertprogrammu.

Ar dziesmu sacerēšanu Džeimss esot nodarbojies jau no pusaudža gadiem, bet pirmo atpazīstamību jaunietis ieguva ar hitu "Impossible", 2012. gadā uzvarot britu šovā “X Factor”. Šī kompozīcija drīz vien uztraucās britu topa virsotnē, un joprojām ir vispārdotākais singls šova vēsturē.

Iegūstot tik stipru slavas un atbalsta kredītu, daudziem jaunajiem māksliniekiem neizdodas to pietiekami mērķtiecīgi izmantot. Tas gan neattiecas uz Arturu. Nākamajā gadā pēc uzvaras iznāca Džeimsa debijas albums, kurā bez "Impossible" iekļauti arī singli "You're Nobody 'til Somebody Loves You" un "Recovery".

2016.gada nogalē iznāk Artura otrs albums “Back From The Edge”, kas vienā mirklī kļūst par pirktāko Lielbritānijā un iegūst platīna statusu virknē citu valstu. Tajā iekļautā "Say You Won't Let Go" ir mākslinieka līdz šim visveiksmīgākā kompozīcija - "Spotify" oficiāli klausīta vairāk nekā miljardu reižu. Līdz šim tikai 18 dziesmas sasniegušas miljarda robežu un to bez Džeimsa Artura izdevies sasniegt tikai tādiem grantiem kā Eds Šīrans, Džastins Bībers un Dreiks.

2019. gadā klajā nāk trešais albums “YOU”. To Džeimss apraksta šādi: “Es devu albumam nosaukumu “YOU”, jo atšķirībā no “Back From The Edge”, kas bija autobiogrāfisks, trešais albums nav vairs par mani. Tas ir par TEVI”.

Pandēmijas laiku Džeimss Arturs nav pavadījis, laiskojoties vai mocoties ar depresiju, bet gan aktīvi strādājot. 2020. gada 4. septembrī klajā nāca britu DJ Sigalas singls "Lasting Lover", kas zīmīgs ar to, ka Džeimss tajā ne tikai iedziedājis vokālu, bet piedalījies arī tā teksta tapšanā. Interesanti, ka kompozīcijas lirikas līdzautoru un producētāju sarakstā minēts arī slavenais skots Luiss Kapaldi.

Savukārt pagājušā gada nogalē – 5. novembrī – pie klausītājiem nonāca jaunākais Artura veikums – pilnizmēra studijas albums “It'll All Make Sense in the End”. Kā medijiem paskaidroja Džeimss: “[man] bija noteikts žanrs vai virziens, kurā vēlējos iet, proti, sajaukt roku, ģitāras skaņas ar trepu, hiphopu un popu”. No šī albuma lielāko atzīnību ieguvis singls "Medicine".

Kopumā Džeimsa Artura ieraksti pārdoti vairāk nekā 25 miljonu tirāžā. Katru mēnesi viņa dziesmas klausās 22 miljoni "Spotify" lietotāju, bet viedoklipi lielākajiem hitiem "YouTube" vietnē skatīti 1,5 miljardus reižu.