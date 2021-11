Maijā Rīgu satricinās ekstravagantā rokdīva Diamante

Ar mirdzoši safīrzilajām matu šķipsnām, fenomenālo balsi, topmodeles ieturēto vēsumu un spēcīgu tekstuālo vēstījumu amerikāņu sirēna Diamante iededz mūsdienu alternatīvā un smagā roka ugunskurā jaunu (un spilgti zilu) liesmu.

Piedzimusi Bostonā, bet uzaugusi Losandželosā, Diamante kopš septiņu gadu vecuma aizrāvās ar Dž.K. Roulingas un Stīvena Kinga daiļradi, kas pamudināja meiteni pievērsties dzejai, īsstāstiem un uz aktīvu darbību skolas teātrī.

Padsmitnieces gados viņa jau “asināja zobus”, uzstājoties Sanseta bulvāra klubos.

Par savām autoritātēm Diamante sauc Pinku, Avrilu Lavinju un “Guns N' Roses”, taču nevar apgalvot, ka viņai piemīt rokzvaigznēm raksturīgā teiksme pēc ārišķīgām pārmērībām. Tā vietā viņa katru iespējamu brīdi veltīja sev vien raksturīga “smagā roka ar mūsdienīgu alternatīvā roka piešprici” skanējuma izstrādei un slīpēšanai.

Tāda uzcītība atmaksājās: vispirms 2015.gada aprīlī iznāk singli "Good Bye" un "Bite Your Kiss", un drīz vien ierakstu kompānija “Better Noise Music” parakstīja līgumu ar jauno censoni. Piesaistot titulēto producentu Hovardu Bensonu (“My Chemical Romance”, “Motörhead”, “P.O.D.”, “Three Days Grace”, “Apocalyptica”, Kellija Klārksone), top debijas albums “Coming In Hot”, kas klajā nāk 2018.gadā. "Haunted", "Coming In Hot", "Had Enough", "Bulletproof" ir albuma pamanāmākās kompozīcijas.

Tai pat gadā iznāk Diamantes un “Bad Wolves” kopdarbs "Hear Me Now", kas iegūst Nr. 1 roka radiostaciju topā un ko "YouTube" vietnē vien noskatījušies vairāk nekā 70 miljonus reižu!

Turpmākos trijus gadus Diamante pavada aktīvā koncertdarbībā, tai skaitā uzstājoties pirms tādām mūsdienu alternatīvā roka smagsvariem kā “Three Days Grace”, “Breaking Benjamin”, “Chevelle”,“Shinedown un citiem.

Savukārt šī gada 7. maijā tiek izdots jauns pilnapjoma albums “American Dream”, kurā Diamante atkal sadarbojas ar Hovardu Bensonu, turklāt piesaista arī “Three Days Grace” bundzinieku Nīlu Sandersonu. Šoreiz māksliniece pilnībā kontrolē katru albuma tapšanas šķautni, taču neaizmirst paslavēt abus producentus, kuri palīdzējuši "atdzīvināt manus stāstus un mudināja mani pieņemt savu ievainojamību".

Klausītāju vērtējumam tiek nodota virkne hitu. Un klausītāju atsaucība neliek vilties: “Roks JOPROJĀM ir dzīvs, dāmas un kungi! Ar šo albumu, kas atgādina “Halestorm”, “The Pretty Reckless” un virkni citu, Diamante iesviež roku jums tieši sejā! Esam tik laimīgi, ka šādas grupas uztur roku pie dzīvība šajā muzikāli sausajā periodā. Malači, ka izdevāt šīs dziesmas!”