"Īsts piedzīvojums, kas vienmēr paliks atmiņā," - Ieva un Oskars Florenci-Vīksnes pēc pirmā ārzemju ceļojuma kopā ar bērnu

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Ieva atzinusi, ka nedēļu ilgušais ceļojums Vīnē viņas un Oskara pieredzē ir kas vēl nebijis, jo nācies gūt jaunas iemaņas, izpratni par ceļojuma plānošanu, kas bija jāpielāgo abu kopīgās atvases vajadzībām. “Ar Oskaru kopš iepazīšanās esam ļoti daudz ceļojuši – gan pa Eiropu, gan citviet pasaulē. Piedzīvojumi ir bijuši neaizmirstami, arī netrūka kuriozu situāciju. Ne velti ir tāds teiciens, ka pirms precībām pārim ir jābrauc kopā kādā ceļojumā, jo tad neikdienišķos apstākļos parādās cilvēka īstā daba. Arī šis ceļojums mums bija īsts piedzīvojums, kas vienmēr paliks atmiņā,” smaidot saka aktrise.

“Jautrība sākās jau lidojuma laikā, kad mūsu dēls izgulējies vēlējās aktīvi pavadīt laiku te viena, te otra klēpī. Kā zināms, lidojuma laikā pieaugušajiem jāliek sejas maskas. Tā nu Leonards rotaļājoties norāva manu sejas masku, tā aizlidoja četras rindas atpakaļ un iekrita kādam citam klēpī. Komiska situācija radās brīdī, kad sejas maska tika padota uz priekšu, līdz nonāca manās rokās. Jutāmies gana neveikli,” smaidot atminas Ieva. Ģimene, nonākusi galamērķī, lielāko daļu laiku pavadījusi, iepazīstot Vīnes centru. Ik dienu devušies pastaigās, un, kā atklāj Ieva, viņai ļoti tīk vērot arhitektūru – Vīnē tā esot izteikti skaista.

“Apmeklējām lielāko daļu Vīnes populārāko apskates vietu, tostarp arī zoodārzu, kurā dēls aizmiga, un sanāca tā, ka tur esošos dzīvniekus varējām iepazīt abi ar Oskaru. Neesmu piekritēja tam, ka dzīvniekiem jādzīvo sprostos, bet pēc redzētā šķiet, ka viņi tur jutās pietiekami labi,” atminas Florence-Vīksne.

Pāris bija ieplānojis pasēdēt kādā no Vīnes ēstuvēm, taču tās visas bijušas pārpildītas, līdz ar to nācies maltīti ieturēt kādā no parkiem, lai arī laikapstākļi bijuši rudenīgi. “Sapratām, ka, ceļojot ar bērnu, ir jāņem vērā arī mazā vajadzības. Lai ceļojums būtu maksimāli izdevies, nepieciešama laba plānošana,” uzsver jaunā māmiņa.

