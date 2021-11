VIDEO: dīzeļdegvielas vietā ieliets benzīns Kasparam Kambalam izmaksā ļoti sālīti

Viņa sieva Olga smejas: "Bieži vien mums cilvēki jautā, kur tad mēs tērējam tos 10 tūkstošus mēnesī. Ja Kaspars brauc iepildīt dīzeli, tad viņš bākā var netīšām iepildīt benzīnu. Mēs cik reizes esam veduši no mašīnas pumpēt ārā to benzīnu un labot mašīnu. Tā nereti 20 eiro vietā sanāk 100. Tāpēc man vienmēr jāskatās, lai Kaspars šādā veidā neiztērē kaut ko no tiem 10 tūkstošiem!"

Kambala pats stāsta: "Otro reizi mani Olga pieķēra pusceļā - pietika tik daudz, lai mēs aizbrauktu uzreiz uz servisu un izlietu ārā."

Savukārt Kaspars mīļoto kacina par to, ka viņa nekad nepielej pilnu bāku, jo lielais džips tērējot ap 30 litriem uz 100 kilometriem. Olga skaidro: "Lai cik es nebūtu lējusi tajā mašīnā - par 100, 10, 3, 5 vai 50 eiro - degviela beidzas momentā. Tāpēc man ir tāds funktieris, ka vienmēr iepildu vai nu uz 10 vai 20 eiro. Kasparam tas gan šausmīgi besī."