Gluzunova palielina krūtis, Račko samazina lūpas jeb Dāmas par skaistumu un plastiskajām operācijām

Santa Lasmane: “Ar operāciju vīrieti nenoturēsi!”

"Instagram" eksperte, digitālā satura autore jeb influencere Santa Lasmane jau vairākus gadus seko līdzi pasaulē aktuālākajiem skaistuma jaunumiem sievietes ķermeņa pilnveidošanā, defektu novēršanā un uzlabošanā. “Esmu labi pazīstama ar Latvijas vadošajiem plastikas ķirurgiem. Un viņi arī painformē, kas notiek Latvijā un kādi ir jaunumi,” viņa stāsta.

Santa Lasmane veikusi vairākas plastiskās operācijas, lai uzlabotu gan vēdera, gan krūšu formu. (Foto: no privātā arhīva)

“Meitenēm un sievietēm jāapzinās, ka to visu darām sevis, ne vīrieša dēļ. Ir nepareizi, ka vīrs atved sievu aiz rokas pie plastikas ķirurga un saka, ka viņam vajadzētu tik lielas krūtis vai dibenu. Taču sieviete varbūt to nemaz nevēlas. Tāpēc svarīgi, ka sieviete to dara nevis tādēļ, lai noturētu vai iegūtu vīrieti, bet gan tādēļ, lai labi justos un sev patiktu.”

“Es gan reiz pati biju pieļāvusi šādu kļūdu, jo naivi domāju, ka sakārtošu kaut ko attiecībās, ja pamainīšos. Veicu vairākas operācijas, jo likās, ka tas palīdzēs... Bet, nē, nepalīdzēja. Ja vīrietis ir gājējs, viņš tāpat aizies. Esmu vairākkārt dzirdējusi gadījumus, ka sievietes nāk pie plastikas ķirurga, lai mainītu savu vizuālo izskatu, jo viņu attiecības ar partneri ir uz izjukšanas robežas. Ja ar šādu mērķi dodaties veikt operāciju, tas parasti nenostrādā, nevajag lolot ilūzijas. Šādas izskata pārvērtības var ietekmēt tikai pašas sievietes pašsajūtu, dzīves kvalitāti un patiku pret sevi, skatoties spogulī. Plastikas operācijas un skaistuma injekcijas jāveic tikai tām, kas to vēlas. Lai ne vien sasniegu pilnību savā izskatā, bet novērstu kādu grumbu, kas traucē, piekoriģētu krūtis, kas var būt par lielu vai mazu, atbrīvotos no liekajiem taukiem,” viņa stāsta.

Santa Lasmane jau vairākkārt uzticējusies pašmāju ķirurgiem. Pārkāpusi 30 gadu slieksnim, viņa nu jau vairāk nekā desmit gadus reizi gadā veic skaistuma injekcijas. Bijušas arī dažādas plastiskās operācijas: “Mani mazliet mulsina, ka par šo tēmu nerunā un tā ir tabu. Tieši tāpēc es arī par to iesāku runāt publiski sociālo tīklu vidē. Tas taču nav nekas citādāks, kā likt zobam plombu vai kaula iegurnim mainīt bļodiņu. Tas ir tieši tas pats, tas uzlabo dzīves kvalitāti.”

“Es esmu atklāts cilvēks un runāju par visu. Pēc dzemdībām sievietēm ir problēmas ar krūtīm, un es veicu krūšu operāciju. Tā kā man bērns dzima ar ķeizargriezienu, tad ne ar kādiem treniņiem nav iespējams dabūt plakanu vēderu, it sevišķi, ja dzemdē nevis 20 gadu vecumā, bet kā es – pēc 30 gadiem. Sakārtoju pie plastikas ķirurga vēderu. Ilgus gadus apmeklēju sporta zāli un ievēroju arī diētu, bet 40 gados vielmaiņa tik labi vairs nestrādā, tāpēc veicu ķermeņa tauku atsūkšanu. Medicīnas nozare ir tik ļoti attīstīta, ka šo plastisko operāciju rētas nav citiem redzamas. Tikai tu pats zini, kur tās atrodas, jo tās ir gluži kā mazs, balts diedziņš. Un arī, ja kāda rēta top redzamāka, tagad ir pieejama lāzerslīpēšana, pēc kuras rētas paliek pavisam neredzamas.

Katrā gadījumā šī ir viena no visprogresīvākajām medicīnas sfērām, kas ir ļoti attīstījusies. Man gan bijušas skaistuma injekcijas grumbu novēršanai, gan esmu veikusi lūpu kontūras novienādošanu,” par veiktajām operācijām un injekcijām stāsta Lasmane, ko plašāks sabiedrības loks nupat iepazina šovā "Randiņš ar Dzelzīti".

Taču viņa brīdina skaistuma injekcijas neizdarīt pie kosmētiķiem, lai tikai būtu lētāk: “Šādas injekcijas var veikt tikai ārsts. Protams, visaugstākais līmenis ir plastikas ķirurgiem. Bieži vien meitenēm rodas komplikācijas, un viņas saka, ka ir slikts botokss un filleri. Bet tā nebūs, ja šīs injekcijas būsi veikusi pie profesionāļiem, nevis par mazāku naudu pie draudzenes.”

Karīna Račko samazina iepriekš palielinātu lūpu formu

Romantiski erotisko bestselleru autore Karīna Račko uzskata, ka katrai sievietei ir tiesības darīt ar savu ķermeni to, ko viņa vēlas. “Noteikti neatbalstu pārmērības un mēģinājumus ar plastiskās ķirurģijas palīdzību atrisināt psiholoģiskas problēmas, taču mūsdienās estētiskās procedūras ir vienkāršs veids, kā novērst vizuālās nepilnības, piešķirt vaibstiem harmoniju un proporcionalitāti. Uzskatu, ka nosodošs viedoklis šajā jautājumā ir absolūti vecmodīgs un balstīts uz zināšanu trūkumu,” tā Račko.

Lai pilnveidotu savu vizuālo izskatu, rakstniece pēc ieteikuma vēršas pie savas dermatoloģes. “Nupat sāku aptuveni reizi gadā veikt botulīna injekcijas pierē, lai neveidotos dziļas horizontālās rievas – to pēc 30 gadu vecuma iesaka visiem. Vairākkārt esmu izmēģinājusi hialuronskābes filleru injekcijas lūpām. Jāatzīst, ka vienā brīdī pārspīlēju un pamazām pati sapratu – izskatās pārāk mākslīgi. Tāpēc šovasar veicu procedūru, lai atbrīvotos no fillera un atgūtu lūpu dabisko izskatu, – fillera šķīdināšanu ar hialuronidāzi. Nenožēloju, ka izmēģināju lūpu palielināšanu, taču pašreizējais dabiskais rezultāts man tomēr patīk daudz labāk!

Karīna Račko ar hialuronskābes filleru injekcijām palielinājusi lūpu formu. (Foto: no privātā arhīva)

Iespējams, kļūstot vecākai, apsvēršu arī iespēju veikt citas skaistuma procedūras, taču šobrīd ar savu izskatu esmu pilnībā apmierināta. Tā kā pati esmu ārste, noteikti jāuzsver – uzticēties drīkst tikai kvalificētiem speciālistiem, dermatologiem ar atbilstošām profesionālām zināšanām,” atklāj Račko.

Elīna Gluzunova palielina krūtis

Muzikālā TV šova "X faktors" trešās sezonas uzvarētāja Elīna Gluzunova pēc trešā bērna piedzimšanas un barošanas ar krūti novēroja ļoti krasas izmaiņas savā ķermenī: “Manas krūtis bija pārvērtušās līdz nepazīšanai! Jau vairākkārt esmu minējusi savas mammas teicienu, ko viņa jau no bērnības man neskaitāmas reizes skandinājusi: “Sīpols kaprona zeķē!” Tas tiešām šoreiz bija par mani, jo manas krūtis bija tik ļoti nokarājušās. Pēc trim bērniem tas bija normāli, un apsvēru domu par krūšu plastisko operāciju. Mēs neviena nepaliekam jaunāka! Mums visām ir jājūtas skaistām, ar sevi apmierinātām. Nav runa, ko par tevi domās citi. Tas ir tik sensitīvs un sev tuvs un svarīgs jautājums, ko nepieciešams risināt, lai sieviete varētu dzīvot kvalitatīvu dzīvi.”

Dziedātājai veikta krūšu augmentācija jeb krūšu palielināšanas operācija un hialuronskābes filleru injekcijas lūpu formu palielināšanai. Elīna izmēģinājusi arī novērst uz pieres dusmu grumbu ar botulīna toksīna injekcijām, bet efekts bijis minimāls un īslaicīgs. (Foto: no privātā arhīva)

Dziedātājai tika veikta krūšu augmentācija jeb palielināšanas operācija. “Mans gadījums gan bija nedaudz komplicētāks, jo man ir gan krūškurvja deformācija, gan izteikta krūšu asimetrija. No labās krūts tika likvidēti audi, jo šī krūts bija lielāka, tāpēc vajadzēja to samazināt, lai abas krūtis ir simetriskas. Rezultāts ir ļoti skaists un dabīgs. Nezinātājs nevar pateikt, ka man ir veikta ķirurģiska iejaukšanās. Nezinu, kā tā var būt. Teorētiski man tika ievietoti hiperaugsta profila implanti ar diezgan lielu tilpumu un pēc formas apaļi, nevis anatomiskie lāsveida, kas varbūt liktos dabīgāki. Bet pie manas uzbūves šis apaļais implants tā iedzīvojās, ka izskatās ļoti dabīgs. Teorētiski man vajadzēja veikt krūšu pacelšanu, taču man ievietoja implantu zem krūts. Nu tur ir maza rētiņa, bet manas rētas pigmentējas un paliek gaiši brūnas, tāpēc, pat staigājot peldkostīmā, ļoti minimāli kaut kas redzams. Turklāt man ielika jaunāko tehnoloģiju implantus – B-Lite, kas ir tik viegli un pēc konsistences gluži kā zefīri,” viņa stāsta.

Elīna Gluzunova atbalsta sieviešu vēlmi uzlabot savu vizuālo tēlu ar plastiskajām operācijām un skaistuma injekcijām. Kā nākamo viņa vēlas uzlabot savu vēdera formu jeb veikt abdominoplastikas operāciju: “Un ne tāpēc, ka es justos resna, bet tāpēc, ka trešās dzemdības bija ar akūtu ķeizargriezienu, kā rezultātā man ir psiholoģiska trauma un nepatika pret “ķeizara” rētu. Tā nav neglīta, tā ir tāda pati kā vairumam sieviešu. Taču, skatoties uz to, man ir netīkamas atmiņas. Tā kā man ir diastāze, to visu varētu apvienot, un operācijas laikā tiktu izveidota jauna rēta, kas man atgādinātu par operāciju, nevis sāpīgo dzemdību pieredzi,” atklāta ir dziedātāja.

Elīna uzsver, ka sievietei noteikti ir jādomā par savu vizuālo izskatu. “Sākumā jau viss ir labi. Sieviete ar vīrieti iepazīstas. Viņa ir jauna, skaista un iznesīga. Pēc tam piedzimst viens, otrs, trešais bērns, bet citām varbūt pat seši. Rezultātā sieviete gribot vai negribot “palaižas”. Viņa neatrod vairs sev laiku. Tikmēr vīrietis paziņo: “Tevi neviens vairs neņems ar trim, pieciem, septiņiem bērniem!” Sievietei jau tā ir iedragāta psihe sava ne pārāk simpātiskā ķermeņa dēļ, un te vēl vīrs kaut ko bubina virsū. Tā arī rodas depresijas un neapmierinātība ar sevi un visu pārējo. Es to neatbalstu. Tāpēc vairākkārt uzsveru, ka lieliski būt māmiņai, bet primārais – ir jābūt sievietei. Bērni kādreiz izaugs, bet tu tāda bēdu čupiņa sēdēsi mājās uz dīvāna, nevienam nevajadzīga, un vairs neko nespēsi iesākt ar savu dzīvi. Es nevēlos šādu scenāriju. Tāpēc rūpējos par saviem bērniem, sniedzu viņiem visu, kas nepieciešams, neaizmirstot pašai par sevi. Tikai tad, ja pa īstam sevi mīlēsim un būsim apmierinātas, spēsim mīlēt apkārtējos un mūs mīlēs.”