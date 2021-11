Bejonsu iedvesmo Opra, Bilijas Eilišas autoritāte ir Bībers - slavenības un viņu elki

Atklātā draudzene

Kad amerikāņu aktrise Taradži Hensone 2019. gadā saņēma zvaigzni Holivudas Slavas alejā, mūziķe Mērija Blaidža svinīgajā ceremonijā slavēja draudzeni un atklāja Hensones ietekmi uz viņas karjeru.

Foto: Parisa / BACKGRID/All Over Press/ Vida Press

“Tu man esi bijusi iedvesmas avots! Nekad man nav bijusi draudzene, kurai varu zvanīt filmēšanās laikā un prasīt palīdzību. Manuprāt, tas ir retums – cilvēkiem netīk dalīties, bet tu esi atvērta.”

Pasaulē labākā skolotāja

Mediju magnāte, TV šova "The Oprah Winfrey Show" vadītāja Opra Vinfrija 1989. gadā atkal apvienojās ar savu 4. klases skolotāju Dankanas kundzi.

Kamēr skolotāja slavēja Opru kā lielisku skolnieci ar tekošu lasītprasmi, Vinfrija atzinusies, ka skolotāja esot viņai radījusi vēlmi “kļūt par 4. klases skolotāju”: “Jūsu dēļ man vienmēr likās, ka varu iekarot pasauli. Jūs panācāt tieši to, kas ir skolotāja uzdevums – jārada dzirksts uz mācīšanos, jaunu lietu apgūšanu... Un tas ir iemesls, kāpēc man tagad ir sarunu šovs.”

Ceļa zvaigzne

Savukārt mūziķes Bejonsas iedvesmas avots ir Opra Vinfrija.

Opra un Bejonsa. (Foto: CAMERA PRESS/ED/RM/Larry Busacca / Vida Press)

“Viņa ir iedvesmas un spēcīgas sievietes definīcija. Kad esmu viņai blakus, vēlos iztaisnot muguru, pareizi izteikt un skaidri formulēt vārdus un teikumus.” Un arī attālināti Opra visu Bejonses karjeras laiku esot kā ceļazvaigzne mērķu sasniegšanai.

Sievietes, sievietes un sievietes

Slavenais amerikāņu futbola spēlētājs Toms Breidijs par saviem iedvesmas avotiem un autoritātēm dēvē divas savas dzīves sievietes – mammu un sievu modeli Žizeli Bundhenu.

“Viņas abas katra savā veidā ir unikālas. Arī mana sieva dievina manu mammu. Mamma sievas acīs nekad nespēj izdarīt ko nepareizu, un sieva neko sliktu nevar izdarīt manās acīs. Man ir liela atbalsta sistēma – vēl trīs māsas, līdz ar to man visapkārt ir sievietes.”

Citu izklaide

Mūziķes un aktrises Selēnas Gomesas aktrises karjeras iedvesmas avots esot pašas māte.

Selēna ar mammu. (Foto: Instagram, Vida Press)

“Bērnībā mamma spēlēja teātrī, tāpēc instinktīvi arī es vēlējos uzstāties. Man patika cilvēkus smīdināt, vienmēr centos, lai cilvēki jūtas lieliski, lai jūt emocijas. Vienmēr, redzot mammu uzstājamies, domāju, ka varbūt man arī kādu dienu būs šāda iespēja.”

No fana par aizbilstamo

2000. gados dzimušajai mūziķei Bilijai Eilišai, protams, autoritāte ir praktiski laikabiedrs – mūziķis Džastins Bībers.

“Es biju iemīlējusies, un tieši viņā,” ir atklāta Bilija. Pašai kļūstot atpazīstamai, viņa tagad Džastinu var dēvēt arī par savu draugu: “Viņš man ir palīdzējis sadzīvot ar slavu. Viņš mēdz piezvanīt un pateikt lietas, kas man liek justies sadzirdētai un saprast, ka pasaulē ir vēl kāds, kurš jūtas tāpat. Ir forši, ka viņš man ir.” Arī pats Džastins savu ietekmi nenoliedz: “Saprotiet, es vēlos viņu pasargāt. Nevēlos, lai viņai jāpārdzīvo tas pats, kas ir bijis man.”

Mēdz būt arī tā

Jocīgi un pārsteidzoši, mūziķe Teilore Svifta par saviem iedvesmas un ietekmes avotiem dēvē savus mājdzīvniekus – kaķus.

Meredita Greja, Olīvija Bensone un Bendžamins Batons esot trīs galvenās viņas dzīves “lietas”: “Viņi ir ļoti spējīgi tikt galā ar savu dzīvi, un, ja tu tajā spēj iekļauties, varbūt viņi atlicinās arī laiku tev. Es to patiešām cienu.”

Abpusēji

Mūziķes Demijas Lovato autoritāte ir mūsdienu zvaigzne – Kristīna Agilera. Lovato esot uzaugusi, viņu idealizējot, un pat 2017. gada albums "Tell Me You Love Me" esot Agileras iedvesmots.

Kristina un Demija. (Foto: Rob Latour/Shutterstock/ Vida Press)

Kristīnai tas, protams, glaimo: “Viņa ir bijusi mana fane un uzaugusi ar manu mūziku... Viņa atklāja, ka kādā no maniem koncertiem esot pagriezusies pret skatītājiem un iztēlojusies, ka tas ir viņas koncerts, – fantastisks stāsts, ir glaimojoši ko tādu dzirdēt. Šādi mirkļi ir tas, kas man liek piecelties un strādāt manās sliktākajās dienās.”