"X faktora" ceturtās sezonas fināli sākas ar diviem izbalsotajiem

Pēc 12 dalībnieku priekšnesumiem skatītāji un žūrija nolēma, ka no tālākas dalības šovā izstājas duets “Neprāts” un Tom Simo, savukārt skatītāju simpātiju balvu ieguva Diona Liepiņa.

Duetam “Neprāts” bija tas gods atklāt ceturtās sezonas tiešraides, izpildot romantisko Bruno Mars dziesmu “Just the Way You Are.” Žūrija šo priekšnesumu vērtēja kā mīlestības pielietu un lieliski sagatavotu priekšnesumu, kas perfekti atbilst vakara tematikai.

Šarmantā Grēta Grantiņa uz skatuves kāpa kā otrā un skaļi pieteica sevi ar zviedru leģendārās popgrupas ABBA dziesmu “Winner Takes It All”, pieceļot žūriju kājās. “Šie ir tie brīži, kurus vērts ir dzīvot. Tas bija fināla cienīgs priekšnesums,” tā žūrijas pārstāvis Reinis Sējāns. Kā atzina Grēta, ja viņai būs dota tāda iespēja, tad ar katru nedēļu viņa paliks arvien aktīvāka un drošāka.

Kā nākamais skatītājus priecēja Edgars Kārkliņš, kurš izpildīja vienmēr aktuālā Dona dziesmu “Tev pieder rīts”. Intars Busulis atzina, ka izbaudīja Edgara priekšnesumu un noticēja viņam, savukārt Marats uzskata, ka Edgars no šī šova var paņemt visvairāk. Kā atzina Edgars pats, tad viņš vēlētos kādā no nākamajām reizēm nodziedāt arī kaut ko “roķīgāku”.

Atraktīvā grupa “Audiokvartāls” izpildīja pasaulslavenās grupas "The Killers" superhitu “Human”. Aija atzīmēja, ka ir bijusi ļoti trāpīga dziesmas izvēle.

Tom Simo dziedāja grupas "Carnival Youth" aranžēto un mūžam aktuālo dziesmu “Dzeguzes balss”. “Man bija izveidojies tēls par tevi kā puiku, bet šīs dziesmas laikā tu kļuvi par vīrieti,” tā Intars Busulis.

Kā nākamā uz skatuves kāpa Olga Palušina, izpildot Selēnas Gomezas dziesmu “Lose You to Love Me”. Reinis Sējāns par priekšnesumu izteicās šādi: “Ļoti pārdomāts priekšnesums - kā muzikāli, tā vizuāli.”

Jauneklīgais Eduards Rediko ar savu enerģisko Mikas dziesmu “Grace Kelly” burtiski aizrāva visus žūrijas locekļus. “Grūti iedomāties vēl kādu no mūsu finālistiem, kurš varētu tik labi tikt galā ar šo dziesmu,” tā žūrijas vienīgā dāma Aija Auškāpa.

Meiteņu grupa “We”, izpildot Vitnijas Hjūstones savulaik ierakstīto dziesmu “I Wanna Dance With Somebody”, lika žūrijas locekļiem dejot un no visas sirds just līdzi dziesmas izpildījumam. “Adrenalīns ir tas, kas pietrūka mēģinājumā, bet bija šeit,” tā par savas komandas pārstāvēm Aija Auškāpa.

Spēcīgās balss īpašnieks Deniels Bērziņš nekautrējās izpildīt Adeles dziesmu “Rolling In the Deep”. Žūrijas loceklis Marats atzina, ka Deniela priekšnesumam nevarēja nenoticēt, jo tas bija pa īstam.

Talantīgā Diona Liepiņa žilbināja skatītājus ar savu brīnišķīgo kleitu un Lady Gaga dziesmu “Always Remember Us This Way”. Aija Auškāpa par Dionas priekšnesumu izteicās šādi: “Tiešām skaisti. Man ļoti patīk šī dziesma. Jāsaka, ka tu nebiji sliktāka par Lady Gaga.”

Nākamā uz skatuves kāpa burvīgā Loreta Klibiķe. Viņa sevi tiešraidēs pieteica ar pašmāju populāro dziesmu “Laime šī”, ko izpilda burvīgu skatuves dāmu trio – Kristīne Pāže, Agnese Rakovska un Aija Andrejeva. “Šis ir brīnišķīgs piemērs, kā ar mērķtiecību un darbu var sasniegt virsotnes,” apgalvo Reinis Sējāns.

Pirmo tiešraidi noslēdza noslēpumainais un mierpilnais Viktors Buntovskis, kurš apbūra visus ar vienu no pasaulē populārākajām dziesmām – Džona Lenona “Imagine”. “Guļošs, čirkains miers. Kaut kad tev būs jāveras vaļā un jādod kaut kas vairāk, bet šodien man pietika,” tā žūrijas loceklis Marats Ogļezņevs.

