31. oktobra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1978. gadā Pēteris Zirnis - nacionālās informācijas aģentūras LETA galvenais redaktors.

1966. gadā Gints Škodovs - bijušais Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs un ģenerāldirektors.

1961. gadā Jurijs Strods - bijušais ekonomikas ministrs.

1835. gadā Krišjānis Barons - Dainu tēvs (miris 1923. gadā).

Jubilāri pasaulē

2005. gadā Spānijas princese Leonora - kroņprinča Felipes un princeses Letīcijas meita.

2000. gadā Vilova Smita - dziedātāja, Holivudas zvaigznes Vila Smita meita.

1997. gadā Markuss Rešfords - angļu futbolists, 2019. gada Nāciju kausa izcīņas bronzas godalgas ieguvējs.

1981. gadā Frenks Aiero - amerikāņu mūziķis ("My Chemical Romance").

1976. gadā Paipera Perabo - amerikāņu aktrise.

1976. gadā Guti - spāņu futbolists, tagad treneris.

1970. gadā Lina Bergrēna - zviedru dziedātāja ("Ace of Base").

1968. gadā Vanilla Ice - amerikāņu reperis.

1966. gadā Adams Horovics - amerikāņu mūziķis ("Beastie Boys").

1964. gadā Marko van Bastens - nīderlandiešu futbolists, pēcāk treneris, 1988. gada Eiropas čempions.

1963. gadā Džonijs Mārs - angļu mūziķis ("The Smiths").

1963. gadā Robs Šnaiders - amerikāņu aktieris.

1963. gadā Dunga - bijušais brazīliešu futbolists un izlases treneris, 1994. gada Pasaules kausa ieguvējs, trīskārtējs "Copa America" uzvarētājs.

1963. gadā Mikijs Dī - zviedru mūziķis ("Motorhead").

1963. gadā Dermots Malrūnijs - amerikāņu aktieris un mūziķis.

1961. gadā Lerijs Malens - īru bundzinieks ("U2").

1961. gadā Pīters Džeksons - jaunzēlandiešu kinorežisors, triju "Oskaru" ieguvējs.

1959. gadā Matss Neslunds - zviedru hokejists.

1958. gadā Žanī Longo - franču velosportiste.

1957. gadā Roberts Pollards - amerikāņu mūziķis ("Guided by Voices").

1953. gadā Maikls Dž. Andersons - amerikāņu aktieris.

1950. gadā Džons Kendijs - amerikāņu komiķis (miris 1994. gadā).

1950. gadā Zaha Hadida - Irākā dzimusi britu arhitekte (mirusi 2016. gadā).

1946. gadā Stīvens Rejs - īru aktieris.

1937. gadā Toms Pekstons - amerikāņu mūziķis.

1936. gadā Maikls Lendons - amerikāņu aktieris (miris 1991. gadā).

1930. gadā Maikls Kolinss - amerikāņu astronauts.

1925. gadā Džons Poupls - angļu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2004.gadā).

1922. gadā Anatolijs Papanovs - krievu aktieris (miris 1987.gadā).

1922. gadā Sihanuks - Kambodžas karalis (miris 2012.gadā).

1920. gadā Frics Valters - vācu futbolists (miris 2002.gadā).

1892. gadā Aleksandrs Aļehins - krievu izcelsmes Francijas šahists (miris 1946.gadā).

1835. gadā Ādolfs fon Bejers - vācu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1917.gadā).

1711. gadā Laura Basi - itāliešu zinātniece, pirmā sieviete, kas oficiāli bijusi pasniedzēja kādā koledžā Eiropā (mirusi 1778.gadā).

1632. gadā Johanness Vermērs - holandiešu gleznotājs (miris 1675.gadā).

1451. Kristofers Kolumbs - itāliešu jūrasbraucējs (miris 1506. gadā).

1424. gadā Vladislavs III - Polijas karalis (miris 1444.gadā).

1391. gadā Duarte - Portugāles karalis (miris 1438.gadā).

1345. gadā Ferdinands I - Portugāles karalis (miris 1383.gadā).

Notikumi Latvijā

2008. gadā Vecrīgā durvis ver krodziņš "Aptieka".

2007. gadā Kanādas valdība pieņem lēmumu ieviest bezvīzu režīmu ar Latviju.

2004. gadā par partijas "Latvijas ceļš" jauno priekšsēdētāju ievēlē Ivaru Godmani. 2003. gadā Rēzeknes rajona Audriņu pagastā tiek atklāts trīsdimensiju radars TPS-117. Audriņu pagastā uzstādītais radars tiek uzskatīts par jaunākajiem zinātniski tehniskajiem sasniegumiem atbilstošu, cilvēkiem un videi nekaitīgu, modernu tehnisko ierīci.

2003. gadā iekšlietu ministrs Māris Gulbis un Eiropas Policijas biroja (Eiropola) direktors Jirgens Storbeks paraksta Latvijas Republikas un Eiropola līgumu par sadarbību. Līguma mērķis ir radīt tiesisko pamatu Latvijas un Eiropola sadarbībai noziedzīgo nodarījumu apkarošanā, apmainoties ar stratēģisko un operatīvo informāciju un veidojot regulārus kontaktus starp līgumslēdzējām pusēm.

2002. gadā Saeima pieņem grozījumus likumā "Par Latvijas valsts ģerboni", atjaunojot valsts lietvedībā autentisko Latvijas ģerboni, kādu to apstiprinājusi Latvijas Republikas Satversmes sapulce 1921.gadā. Pēc likuma grozījumu pieņemšanas atkāpjas Latvijas Heraldikas komisija, jo uzskata, ka "grozījumi ir klajā pretrunā ar starptautiskajiem heraldikas pamatprincipiem un terminoloģiju".

2002. gadā Saeima pieņem Elektronisko dokumentu likumu, kas nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu.

1992. gadā Krievijas prezidents Boriss Jeļcins paraksta lēmumu apturēt karaspēka izvešanu no Baltijas, motivējot to ar cilvēktiesību pārkāpumiem. 6.novembrī ANO ģenerālsekretāram Butrosam Butrosam Gali tiek nodota Baltijas valstu prezidentu vēstule ar lūgumu pievērst sevišķu uzmanību situācijai Baltijas reģionā pēc Borisa Jeļcina lēmuma.

1967. gadā vietā, kur laikā no 1941. līdz 1944.gadam atradās koncentrācijas nometne tiek atklāts Salaspils memoriālais ansamblis. Tas tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem šāda tipa memoriālajiem ansambļiem Eiropā, jo aizņem 25 hektārus lielu teritoriju. Kompozīciju ievada savdabīgi vārti, tā dēvētā dzīvības un nāves robeža - 105 metrus gara, 12 metrus augsta betona siena, kuras iekšienē izveidotas simboliskas, garas kāpnes un neliela muzeja telpa. Pašu memoriālo ansambli veido septiņas, līdz 15 metriem augstas, skulptūras no raupja oļu betona: "Nesalauztais", "Pazemotā", "Māte", "Solidaritāte", "Rot Front", "Zvērests" un "Protests". Kompleksā vēl ietilpst metronoms - cilvēka sirdspukstu atdarinātājs. Apkārt centrālajam laukumam ar betona sieniņām un krūmrožu stādījumiem iezīmētas bijušo ieslodzīto baraku vietas.

1382. gadā Lietuvas lielkunigaitis Jagailis pateicībā par atbalstu, ko viņam cīņā par varu sniedzis Livonijas ordenis, miera līgumā apsola tam pierobežas apgabalus Žemaitijā.

Notikumi pasaulē

2015. gadā īsi pēc pacelšanās no Šarm eš Šeihas Sīnāja pussalā nogāžas Krievijas aviolaineris ar 224 cilvēkiem. Lidmašīnā, domājams, atradās bumba, tādēļ lidaparāts uzsprāga un nogāzās.

2014. gadā uzņēmuma "Virgin" kosmosa kuģa "Galactic's SpaceShipTwo" katastrofā, kas notiek izmēģinājuma laikā, iet bojā viens pilots, otrs tiek smagi ievainots.

2014. gadā pēc 27 gadiem pie varas protestu ietekmē spiests atkāpties Burkinafaso prezidents Blēzs Kampaori.

2006. gadā 90 gadu vecumā mirst Pīters Villems Bota, kurš bija DĀR prezidents un simbolizēja baltādaino Dienvidāfrikas Republiku antiaparteīda cīņas periodā.

2003. gadā pēc 22 gadu valdīšanas Malaizijā no premjerministra amata atkāpjas Mahatirs bin Mohamads.

2002. gadā Itālijā iet bojā 30 cilvēki, starp kuriem ir 26 bērni, kad zemestrīce izraisa skolas ēkas sabrukšanu Sandžuliano di Puljas pilsētiņā.

2001. gadā 31 gadu vecumā mirst viena no Francijas labākajām slēpotājām Režina Kavaņo, kas divas dienas iepriekš negadījumā treniņa laikā Austrijā guva smagus galvas ievainojumus. Kavaņo savas karjeras laikā izcīnīja astoņus Pasaules kausus slēpošanā.

2000. gadā no Baikonuras kosmodroma startē Krievijas raķete "Sojuz", kas Starptautiskajā kosmosa stacijā nogādā pirmo tās apkalpi - krievu kosmonautus Juriju Gidzenko un Sergeju Krikaļevu un amerikāni Viljamu Šepardu.

1999. gadā Melburnā atgriežas Džesijs Mārtins pēc 11 mēnešus ilga ceļojuma, kura laikā viņš jahtā vienatnē, bez pārtraukuma un citu cilvēku palīdzības veica ceļojumu apkārt zemeslodei.

1999. gadā Atlantijas okeānā netālu no ASV Masačūsetsas štata piekrastes iegāžas Ēģiptes aviokompānijas "EgyptAir" lidmašīna reisā no Ņujorkas uz Kairu, bojā ejot 217 cilvēkiem.

1999. gadā Romas katoļu baznīcas un luterāņu baznīcas līderi paraksta Kopīgo deklarāciju par Taisnošanas doktrīnu, izbeidzot gadsimtiem pastāvējušo doktrināro strīdu par ticības un pestīšanas būtību.

1998. gadā Irāka paziņo, ka tā vairs nesadarbosies ar ANO ieroču inspektoriem.

1996. gadā 90 gadu vecumā mirst franču režisors Marsels Karnē.

1996. gadā avarē Brazīlijas lidmašīna "TAM Fokker F100" un ietriecas vairākos namos Sanpaulu pilsētā. Katastrofā iet bojā 98 cilvēki, kas atradās lidmašīnā un vēl divi cilvēki uz zemes.

1993. gadā mirst itāliešu kino grands Federiko Fellīni (dzimis 1920. gadā).

1984. gadā savās mājās Deli tiek nogalināta Indijas premjerministre Indira Gandija. Slepkavību pastrādāja divi sikhi no viņas miesassargiem. Pēc premjerministres slepkavības Deli izceļas vardarbīgi nemieri, kuru laikā tika nogalināti gandrīz 2000 nevainīgu sikhu.

1968. gadā ASV prezidents Lindons Džonsons dod rīkojumu no 1.novembra pilnībā apturēt Ziemeļvjetnamas bombardēšanu.

1961. gadā Staļina kulta likvidēšanas programma Padomju Savienībā sasniedz savu augstāko punktu, kad iebalzamētais Josifa Staļina līķis tiek pārvietots no Ļeņina mauzoleja un apbedīts pie Kremļa sienas.

1956. gadā Lielbritānijas un Francijas spēki Suecas krīzes laikā sāk bombardēt Ēģipti, lai piespiestu to no jauna atvērt Suecas kanālu.

1954. gadā Alžīrijas Nacionālā atbrīvošanas fronte sāk sacelšanos pret Francijas pārvaldi, aizsākot Alžīrijas karu par neatkarību.

1952. gadā ASV veic pirmo ūdeņraža bumbas izmēģinājumu Māršalu salās Klusajā okeānā.

1950. gadā Romas katoļu pāvests Pijs XII Vatikānā piedzīvo "Saules brīnumu" - Dievmātes parādīšanos saules gaismā.

1941. gadā Otrajā pasaules karā nacistiskās Vācijas torpēda nogremdē amerikāņu karakuģi "USS Reuben James", nogalinot vairāk nekā simts cilvēkus. Tas kļūst par pirmo ienaidnieka nogremdēto ASV kuģi Otrajā pasaules karā.

1941. gadā amerikāņu fotogrāfs Ansels Adamss uzņem fotogrāfiju, kurā redzams uzlecošs Mēness virs Ņūmeksikas štata pilsētas Ernandesas. Šī fotogrāfija vēlāk kļūst par vienu no slavenākajiem attēliem fotomākslas vēsturē.

1940. gadā Otrā pasaules kara sākumā noslēdzas Lielbritānijas kauja, britu spēkiem virs Lamanša šauruma veiksmīgi atvairot Vācijas spēkus.

1926. gadā 52 gadu vecumā mirst amerikāņu iluzionists Harijs Hudīni. Ungārijā kā Ērihs Veiss dzimušais iluzionists savu pseidonīmu izvēlējās, godinot franču iluzionistu Žanu Robēru-Hudīni.

1918. gadā neapmierināti karavīri nogalina Ungārijas bijušo premjerministru grāfu Ištvānu Tisu, kurš no amata atkāpās 1917.gadā un kuru daudzi ungāri vainoja valsts neveiksmēs pēc Pirmā pasaules kara.

1912. gadā ASV pirmizrādi piedzīvo D.V. Grifitsa filma "The Musketeers of Pig Alley" ("Cūku alejas musketieri"), kas uzskatāma par pirmo gangsteru filmu.

1892. gadā skotu rakstnieks Artūrs Konans Doils publicē savu grāmatu "Šerloka Holmsa piedzīvojumi".

1876. gadā Indijai pāri brāžas spēcīgs ciklons, kas prasa vairāk nekā 200 000 cilvēku dzīvību.

1864. gadā Nevada kļūst par ASV 36.štatu.

1863. gadā atsākas Maoru kari, kad britu spēki Jaunzēlandē ģenerāļa Dankana Kamerona vadībā sāk invāziju Vaikato.

1517. gadā vācu protestantu reformators Mārtiņš Luters pie Kāsla baznīcas durvīm Vintenbergā pienaglo savas 95 tēzes.

475. gadā par Romas imperatoru kļūst Romuls Augusts.