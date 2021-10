Skūpsts šovā "Mīla kemperī" - dziedātāja Alise Haijima un Rūdolfs sper nākamo soli savās attiecībās

Pāris no tā sākotnēji ilgi atturējās, jo Rūdolfs gribēja, lai pirmais skūpsts ar Alisi ir ļoti īpašs, bet beigu beigās viņi tomēr nespēja pretoties savām vēlmēm un tika nofilmēti skūpstāmies turpat, kemperī. Sērija, kurā skūpsts redzams, pie “STV Pirmā!” un "Tet+" skatītājiem nonāks jau šovakar, 21. oktobrī.

Alise to komentē šādi: "Ak, jūs mani pieķērāt. Ak, Dievs. Mēs runājām, ka pirmo skūpstu vajag tādu īpašu, bet nenoturējāmies. Ups. Mēs cietāmies, cietāmies, jo vajadzēja īpašu, bet tomēr emocijas un tas mirklis..." Rūdolfs par notikušo izteicās īsāk, sakot, ka viņam notikušais tiešām ļoti patika.

Kā jau ziņots, Alise iepriekš, runājot par attiecībām, atklājusi, ka viņai nepatīk spēlēt spēlītes vai būt toksiskās attiecībās. Ja kaut kas tiešām patīk vai nepatīk, tad tā arī skaidri un saprotami pasaka. Neskatoties uz mūsdienu jaunatnes ātro attiecību un partneru maiņu, Haijima tic īstai mīlestībai un stabilām ilgtermiņa attiecībām: "Tieši tāpēc arī pieteicos dalībai "Mīla kemperī". Es ticu liktenim. Un jā, es ticu laulībām. Es gan neatbalstu laulības kā instrumentu otra cilvēka noturēšanai, jo tas ir nepareizi. Ja abi to vēlas, tad kāpēc gan nē. Man kā meitenei jau no bērnības ir tas sapnis apprecēties baznīcā, pie altāra, ar baltu kleitu, plīvuru, gredzenu un to visu. Laulības priekš manis nozīmē to, ka vīrietis apstiprina, ka viņš vēlās būt kopā ar mani. Protams, nav jāprecas, lai pateiktu, ka otru mīl vai sajustu tuvību. Laulības un gredzens nav obligāti vienādības zīme mīlestībai. Tas katram ir individuāli."

Iepazīšanās šovu “Mīla kemperī" ceturtdienu vakaros skaties "STV Pirmā!". Savukārt plašāku iespēju ielūkoties mīlas līkločos nodrošina izklaides platforma "Tet+", no pirmdienas līdz ceturtdienai priecējot ar aizkulišu sērijām, kā arī piektdienās ekskluzīvi piedāvājot īpašas 16+ sērijas.