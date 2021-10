FOTO: atklāj mākslinieka Arvila Lindes izstādi "Zelta rokas"

Izstāde balstās uz sengrieķu mītu par kādu vīru ar zelta rokām- viņš spēja pārvērst zeltā visu, kam tas pieskārās.

Par mītu

Vīrs ar zelta rokām bija karalis Midas, kurš pateicoties apstākļu sakritībai, apķērībai, un zinātkārei, iemantoja šo īpašo spēju.

Mīts vēsta, ka valdnieks kādu dienu savā iemīļotajā rožu dārzā uzgājis paģiru mocīto satiru Silenu, kurš bijis izslavēts ar savām zinībām, taču šoreiz bija savas uzdzīves gaužām nogurdināts un dezorientēts. Tā nu valdnieks, alkdams dzirdēt viedā satira stāstus un gudrības, kā arī juzdams līdzi tā neapskaužamajam stāvoklim, kas pašam ar nebija svešs, sniedza tam palīdzīgu roku. Valdnieks viņu paēdināja, un uzrīkoja tam par godu dzīres, to izklaidējot piecas dienas un naktis savā pilī, kuru laikā visi klausījās viedā satira stāstos. Pēc dzīrēm valdnieks satiru nogādāja dievam Dionisam, no kura pulka tas bija dzīrojot noklīdis. Dioniss pateicībā, ka Midas atgriezis tam Silenu, ko tas bija visur meklējis, kā arī dzirdot satira stāstu par viņam izrādīto valdnieka viesmīlību, piedāvāja to atalgot, piepildot vienu valdnieka vēlēšanos.

Valdnieks uzskatīdams sevi par apķērīgu vīru, vēlējās, lai viss kam tas pieskaras pārvēršas zeltā. Un šī dāvana viņam tika piešķirta. Dāvana, kas valdnieku tik ļoti priecēja, taču ko tas vēlāk bija spiests nolādēt, jau nonākdams pie sava zirga. Mēģinādams uzkāpt tam mugurā, lai nokļūtu atpakaļ savā pilī, valdnieks ar savu pieskārienu to pārvērta kārotajā metālā, kas bija auksts un nedzīvs. Pārvērtis savu pili zeltā, bet bada un vientulības mocīts, tas nolādēja savu vēlēšanos un lūdza dievu Dionisu savu dāvanu ņemt atpakaļ. Dioniss savā labsirdībā tam izstāstīja, ka atbrīvoties no zelta pieskāriena tas varot nomazgājoties Paktolus upes iztekā Lidijā.

Zīmējumu izstāde “zelta rokas” ilustrē scenāriju, kurā valdnieks mazgājoties maģiskajā upē ir atstājis vienu roku sausu, tādējādi saglabājot tai zelta pieskārienu. Viņš ir iemācījies ar savu lāstu sadzīvot, to kontrolēt, kā arī nodot tālāk saviem sekotājiem, tādejādi radot ar zelta spējām apveltīto eliti.

Mākslinieks, kuram tuva mitolģija

Mākslinieks Arvils Linde ir labi pazīstams Latvijas mākslas un modes pasaulē. Ieguvis maģistra grādu glezniecībā (Latvijas Mākslas akadēmijā), kā arī bakalaura un maģistra grādus Modes dizainā (Latvijas Mākslas akadēmijā).

Pēc vairāku modes kolekciju radīšanas, pēdējos 6 gadus aktīvi darbojas un ieguvis strauju atpazīstamību vizuālās mākslas lauciņā, pievēršoties ilustrācijai un glezniecībai. Lielā daļā mākslinieka izstāžu tam tuva un klātesoša tēma ir mitoloģija, folklora, un tās subjektīva interpretācija, kas savu ietekmi saglabā joprojām.

Viņa zīmējumu un gleznu personālizstādes izstādītas ne tikai dažādās galerijās, restorānos un publiskās telpās Rīgā, kā piemēram mākslas galerija Putti, Lidostas Rīga VIP lounge, bet arī dažādās publiskās vietās Latvijā, tai skaitā Ogres mākslas un vēstures muzejā un citur.