"Viņš ir tikai puteklis manā biogrāfijā," - aktrise Kristīne Belicka par attiecībām ar Artusu Kaimiņu

Kristīne Belicka sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzinusi – nemaz nenožēlo, ka šajā intervijā bijusi tik atklāta. Viņas spēju neizlikties un būt patiesai novērtējuši arī šī raidījuma skatītāji, kas raksta atzinīgus atbalsta vārdus sociālajos tīklos. Kristīne ir priecīga par šādu atgriezenisko saiti. “Jāteic, ka es mulstu, jo tas šķiet tik dabiski un pašsaprotami. Un, saņemot pēc šī raidījuma kādu labu vēstuli, man ir sajūta, ka es elpoju, un elpot ir absolūti dabiski. Tāpat kā būt man pašai ir dabiski,” saka viņa un piebilst: “Saruna "Dž. Spot" bija par īsu. Šajā intervijā nav pat trešās daļas no jebkā, ko es varētu atklāt par savu pieredzi un privāto dzīvi. Es nekad par savu dzīvi neko neesmu slēpusi vai izlikusies citādāka vai labāka nekā esmu.”

Uz jautājumu, vai nav nobijusies, ka tagadējais Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš varētu pret viņu vērsties sakarā ar atklāto stāstu par abu draudzību, kuras laikā viņš vairākkārt vardarbīgi izpaudies, Kristīne atbild ar pretjautājumu – par ko gan baidīties, ja ir izstāstīta patiesība? “Es jau nepateicu nepatiesību. Visi zināja. Teātrī grimētājas jau bija regulāri gatavas, ka es atnākšu ar zilu aci uz izrādi. Viņām jau bija sagatavota “smagā artilērija”, ar ko mani nogrimēt. Līdz ar to, kas tad tur tāds ir, ko es nepatiesi būtu pateikusi?” viņa paskaidro.

Kristīnes un Artusa attiecības bijušas īslaicīgas, skaidrību ievieš aktrise: “Visi domā, ka esam ilgu laiku bijuši kopā. Taču reāli tie bija daži mēneši. Tas bija jaunībā, kad divi cilvēki kopā tusē un dzer.

Man tik ļoti jocīgi liekas, ka visu laiku to Artusu man liek klāt. Man taču ar viņu jaunībā dažus mēnešus bija kaut kādas vētrainas attiecības. Dažus mēnešus! Pēc tam man bija laulība un citas attiecības, tad piedzima bērns. Artuss ir tāds puteklis manā biogrāfijā!”

Runājot par to, ka Artuss šo dažu mēnešu laikā, kamēr abi bija kopā, pacēlis roku pret Kristīni, viņa aizdomājas un saka: “Es gan pieļauju, ka tā rīkojas narcistiskas personības un sociopāti. No sākuma pirmos divus mēnešus jau viņš bija riktīgi jauks, foršs un harismātisks. Pēc tam divus mēnešus nebija. Un paldies, man ilgāk nevajag. Es neesmu no tiem cietējiem. Uz mani tas nekādu iespaidu neatstāja. Cilvēks ir stulbenis, un es eju prom no tādām attiecībām. Mana dzīve turpinās. Tagad varu teikt – tas tik sen bija, ka tāds Artuss Kaimiņš mani neuztrauc nevienā plāksnē. Un kā gan viņš man varētu atriebties?! Nu neko viņš nedarīs. Ko tad – nāks uz mājām un apmētās manas durvis ar olām?!”

Kristīne pastāsta, ka pēc abu šķiršanās 2009. gadā Artusu ne reizi vairs nav satikusi. “Neesam ne tikušies... Ne čau, čau... Ne palikuši draugi. Man arī nav nekāda naida pret viņu, un ceru, ka viņam arī ne,” aktrise piebilst.

Ikdienā viņa darbojas nekustamo īpašumu jomā, bet jau oktobra izskaņā piepildīsies aktrises ilgi lolotais sapnis – Kristīne apstiprināta svarīgā lomā kādā jaunā kinofilmā. “Tā gan nebūs latviešu filma, taču tiks uzņemta arī Latvijā. Ar scenāriju jau esmu iepazinusies un gatavojos lomai. Galvenā loma ir vīrietim, bet arī mana loma būs nozīmīga. Šajā vasarā bija proves, kastings šai lomai, un man ļoti ilgi nedeva nekādu ziņu. Es tik ļoti gribēju to lomu, jo man ļoti patika gan filmas ideja, gan tēls, kas jāatveido. Gaidīju un gaidīju, un tikai nupat uzzināju, ka esmu apstiprināta lomai,” par atgriešanos pie profesijas priecājas aktrise.

