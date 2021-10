Pols Makartnijs pieliek punktu spekulācijām un atklāj, kāpēc izjuka pasaules populārākā grupa "The Beatles"

Spekulācijas par to, kas izraisīja pasaules slavenākās popgrupas izjukšanu, bija dažādas. Sākot no mākslinieciskām atšķirībām un juridiskiem strīdiem līdz pat Džona Lenona laulībām ar mākslinieci Joko Ono.



Gaidāmajā "BBC Radio 4" raidījumā "Šī kultūras dzīve" sērijā, 79 gadus vecais eksbītls Pols Makartnijs apspriedīs to, ko viņš nodēvējis par savas dzīves grūtāko periodu.

Pols Makartnijs atklājis, ka būtu vēlējies turpināt muzicēt ar „The Beatles”. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Es neuzsāku šķelšanos. Tas bija mūsu Džonijs," viņš teica. "Šī bija mana grupa, tas bija mans darbs, tā bija mana dzīve, es gribēju, lai tas turpinās" paziņoja Makartnijs.



Kad dziedātājam un dziesmu autoram uzdeva jautājumu par lēmumu uzsākt solokarjeru, Makartnijs intervijā paziņoja "apstājies tieši te".





Tad viņš sāka izklāstīt savu skaidrojumu par notikušo: "Ak nē, nē, nē, Džons kādu dienu ienāca telpā un paziņoja, ka pamet "The Beatles". Viņš paziņoja - "Tas ir diezgan saviļņojoši, drīzāk kā šķiršanās". Tad mums atlika visu sagremot."



Makartnijs atklāja, ka grupa būtu turpinājusi muzicēt, ja Lenons nebūtu aizgājis.

"The Beatles" - No kreisās Pols Makartnijs, Džordžs Herisons, Ringo Stārs un Džons Lenons. (Foto: AP/Scanpix)

"Es domāju, ka mēs radām lielisku mūziku – "Abbey Road", "Let it Be", nav slikti," paziņoja Makartnijs.

Mūziķis apgalvo, ka pēc tam, kad Lenons paziņojis, ka vēlas grupu pamest, atlikušajiem "The Beatles" dalībniekiem viņu jaunais menedžeris Alens Kleins ieteicis visu glabāt noslēpumā, kamēr viņš nokārto dažas lietas.

"Dažus mēnešus mums nācās izlikties,” stāsta Makartnijs. „Tas bija dīvaini, jo mēs visi zinājām, ka tās ir "The Beatles" beigas, bet mēs nevarējām tā vienkārši aiziet," viņš turpina.





Pilna intervija ar Polu Makartniju "BBC" ēterā tiks pārraidīta 23.oktobrī.

