"Laiks salika visu pa plauktiem," - no mīļotā šķiras dziedātāja Antra Stafecka

Viņi pirms vairāk nekā vienpadsmit gadiem iepazinās, muzicējot uz skatuves. Pirms aptuveni pieciem gadiem koleģiālās attiecības pārauga citā kvalitātē – Jānis pamanīja un novērtēja ne tikai Antras nerimstošo enerģiju un dzīvesprieku, bet arī sievišķīgo pievilcību. Starp abiem uzplauka romantiskas jūtas. Neilgi pirms tam tika šķirta Antras laulība ar Ģirtu Lapsu, kam viņa dāvājusi divus dēlus.

Antra Stafecka un Jānis Čubars nolēmuši iet katrs savu ceļu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Antrai un Jānim arvien biežāk koncertos un saviesīgos pasākumos vairs neizdevās no sabiedrības noslēpt, ka abi ir kopā. “Tajā laikā dažādi aspekti mūs vedināja būt tuvākiem vienam pret otru. Galvenokārt tā bija mūzika, kas satuvināja. Mums ir līdzīga muzikālā gaume, vienoja draudzīgas saites. Līdz ar to mūsu starpā notika klikšķis,” atminas Antra Stafecka.

Pienācis laiks sniegt atbildes

Taču dzīve abu attiecībās, izrādās, ieviesusi savas korekcijas. “Daudzi ir pamanījuši, ka sociālajā vidē man vairs nav kopbilžu ar Jāni. Protams, ir koncerti, kur mēs kopā uzstājamies, bet savu privāto dzīvi atspoguļoju bez viņa, tāpēc cilvēkiem rodas jautājumi. Man negribētos, lai izveidojas pārpratumi, jo cilvēki jau nezina, ka mēs vairs neesam kopā. Lai nebūtu šo jautājumu un netīšās provokācijas, kas īpaši aktivizējusies beidzamo mēnešu laikā manā un Jāņa virzienā, ir jāsniedz atbildes, lai, tā teikt, miers mājās. Par to, kas noticis, labāk ir pastāstīt pašai, nevis klausīties no svešiem cilvēkiem viņu izdomātos stāstus,” apstiprinot attiecību izjukšanu, saka Antra un piebilst: “Kādu laiku klusējām par šķiršanos, lai pasargātu savu psiholoģisko un emocionālo pasauli. Mums līdzās ir daudz tuvinieku un draugu, kurus arī tas ietekmē. Vajadzēja paiet kādam laikam, lai viss būtu labi. Mūsu šķiršanās nebija nedz dramatiska, nedz emocionāla. Tā mēdz notikt, ka cilvēki šķiras. Nonācām pie secinājuma, ka vieglāk un pareizāk iet katram savu ceļu.”

Vaicājot, kurš bijis šķiršanās iniciators, Antra teic, ka ne viens, ne otrs: “Tas viss notika pašplūsmā. Tā jau parasti ir – ja nespējam kaut ko mainīt, ļaujam to izdarīt laikam. Mūsu attiecības pārauga, jo katrs vēlējāmies kaut ko citu. Vai ir jēga mocīt vienam otru?! Labuma no tā nekāda. Laiks salika visu pa plauktiem.”

Beidzot miers

“Vienmēr esmu teikusi, ka katrs cilvēks, kas ienāk mūsu dzīvē, – vienalga, tas ir garāmejošs paziņa vai jauns kolēģis, vai draugs, vai mīļotais cilvēks –, mums kaut ko māca. Šajā situācijā mums ar Jāni izdevās brīnišķīgi sadarboties, iegūt jaunu dzīves pieredzi, mācīties vienam no otra. Neko nenožēloju un neko sliktu nevaru teikt. Uz to laiku, kad bijām kopā, tagad atskatos ar zināmu lepnumu, jo mēs esam kopā daudz paveikuši. Paldies Dievam, ka esam spējuši saglabāt koleģiālas attiecības uz skatuves. Joprojām mūs aicina uzstāties kā duetu, kurā es dziedu un Jānis spēlē ģitāru. Esam izveidojuši akustisku programmu, kurā skan dziesmas no mūsu kopīgā ierakstu albuma 26 un viss, ko izdevām 2019. gada nogalē,” saka Stafecka.

“Jāteic, ka aizvadītie pieci gadi, kurus bijām kopā kā pāris, bija emocionāli un piedzīvojumiem bagāti. Par sevi varu teikt, ka nonācu līdz tam, ka vēlos iet citu ceļu. Man aug divi dēli. Viņi vairs nav mazi, bet kļuvuši pieauguši un saprotoši, redz mammu un apkārtējo vidi. Esmu no sirds ieinteresēta veidot viņiem krāsaināku un veselīgāku vidi,” piebilst mūziķe, kas šogad aprīlī sākusi strādāt Latvijas Radio 2. “Viss ir ļoti radikāli mainījies. Beidzot esmu ieguvusi neatkarības sajūtu, kas man bija tik ļoti nepieciešama vairāku gadu garumā,” saka viņa un norāda: “Ticību mīlestībai neesmu zaudējusi. Šobrīd mana mīlestība tiek veltīta bērniem. Es nebūšu no tiem, kas skaļi teiks, ka tagad būšu viena vai tieši otrādi – ka kaut ko meklēju. Pašlaik cenšos no visas sirds būt laba mamma. Mana uzmanība tiek ziedota maniem puišiem. Manī ir iestājies miers, pēc kura agrāk nedaudz ilgojos. Iepriekš dzīvoju tieksmē skriet un lekt pa priekšu laikam, plānot rītdienu un parītdienu. Tagad dzīvoju šodienai un ticu, ka rītdiena būs tikpat forša kā šodiena,” ar dzīves atklāsmēm padalās Antra.

Palīgā nāk dēlu tētis

Dzīvesvietu dziedātāja nav mainījusi. Joprojām dzīvo dzimtajā Ogrē, bet uz darbu Rīgā aizvizina sevi ar automašīnu. “Esmu Latvijas Radio 2 ētera balss darbdienu rītos. Tāpat arī sestdienās Lielajā vēstuļu ballē lasu cilvēku sūtītos apsveikumus tuviniekiem un draugiem. Jāteic, tas ir ļoti interesants raidījums. Līdz šim kā radio klausītājs netērēju tam laiku, jo pati nesūtīju tādus apsveikumus. Taču tagad, atrodoties šajā darba vidē, redzu, cik uzticami ir radio klausītāji. Cik skaistas vēstules, ar roku rakstītas, viņi sūta! Tā vide man ir kļuvusi ļoti mīļa. Esmu tik priecīga un pozitīvi satraukta ik reizi, kad dodos uz darbu,” tā Antra, kuras darba dienas rīts sākoties jau pulksten 4.20.

“Es tomēr esmu sieviete un nevaru braukt uz darbu vienkārši, uzvelkot treniņtērpu. Gribas labi izskatīties. Tāpēc arī agri jāceļas. Vakaros arī nevaru laikus doties pie miera, jo man ir divi bērni, kas neiet gulēt astoņos, bet ap vienpadsmitiem. Sākumā likās, ka dažas stundas, ko varu veltīt miegam, būs problēma, bet esam ļoti labi adaptējušies. Vecākais dēls Roberts mācās 4. klasē, jaunākais – Augusts – šoruden uzsāka skolas gaitas. Bērniem ir arī treniņi un citas aktivitātes. Protams, ļoti lepojos ar dēliem, bet satraukums jau tāpat ir. Pirms sāku strādāt radio, biju pilna laika mamma un dziedātāja. Mājās biju diezgan bieži, kā arī ņēmu līdzi bērnus uz koncertiem. Viņi ir izauguši aizkulisēs. Taču tagad mums ikdiena ir mainījusies. Jāteic, ka mani bērni ir ļoti atbildīgi un patstāvīgi, paši tiek galā. Dēli prot sev brokastis pagatavot un pusdienu ēdienu uzsildīt. No rītiem, kad dodos prom uz radio, palīgā nāk dēlu tētis Ģirts, kas bieži vien aizved puišus uz skolu. Var teikt, ka mēs strādājam kā brīnišķīga komanda. Protams, mums viss ir ļoti jāsaplāno un jāpiedomā pie tā, lai savus ikdienas grafikus spētu godam izpildīt. Tāpēc vakaros esam ļoti noguruši, bet pozitīvi,” ģimenes dzīves aizkulises atklāj Antra.

Ar dēliem Robertu un Augustu šā gada 1. septembrī. (Foto: no privātā arhīva)

Runājot par labajām attiecībām ar šķirto vīru un dēlu tēti Ģirtu Lapsu, Antra teic, ka tas ir ļoti svarīgi šķirtajiem vecākiem, kuriem aug kopīgi bērni: “Varbūt sākumā nebija viegli, bet, gadiem ejot, mums tas ir izdevies. Ģirts vienmēr bijis un ir brīnišķīgs tētis saviem bērniem un padomdevējs. Viņš savus tēva pienākumus ir pildījis par visiem 100 procentiem. Šī mūsu draudzīgā saite ir ļoti svarīga bērnu dēļ, jo viņiem ir dzimšanas un vārda dienas, 1. septembri un izlaidumi. Ir svētki, kas vecākiem jāsvin kopā ar bērniem. Mēs esam iemācījušies izveidot vecāku attiecības. Novēlu, lai visiem šķirtajiem vecākiem izdodas atrast kompromisu, kā komunicēt. Tas ir iespējams. Paldies Dievam, ka mums tas ir izdevies!”

Ja sieviete grib, viņa var visu

Tāpat Stafecka, protams, turpina nodarboties ar savu sirdslietu – dziedāšanu. “Visu laiku jau kaut kas notiek. Pirms pāris mēnešiem iedziedāju duetā dziesmu ar Andri Ērgli. Augustā producenta Aigara Dinsberga vadībā koncertējām pa visu Latviju ar programmu "Latviešu kino dziesmu svētki". Un atkal man top jaunas muzikālas programmas,” viņa stāsta.

Antra priecājas, ka spēj strādāt algotu darbu, audzināt dēlus, kā arī atrisināt dažādas sadzīviskas lietas. Viņa pavisam nesen izremontējusi dzīvoklī virtuvi. “Pati ieklāju laminātu un apstrādāju sienas. Mūsdienās jau sociālā vide ir ļoti informatīva, nav jāiet vairs uz bibliotēku meklēt grāmatas, lai veiktu remontdarbus, jo visu var atrast “mātē gūglē”. Ar padomu pa telefonu palīgā nāca arī bērnu tētis, kas ir galdnieks ar zelta rokām. Visu izdarīju pati... Sākumā neviens neticēja, ka spēšu to paveikt, vīriešu dzimtes pārstāvji pat mazliet smējās par manu apņemšanos. Bet, redz, kā sanāk! Ja sieviete grib, viņa var visu (sulīgi smejas)!”

