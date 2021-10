Policija liedz šovu zvaigznes Magones vīram tuvoties sievai

Magones atklātība raisījusi plašu rezonansi sabiedrībā un viedokļu sadursmi - vieni steidz atbalstīt viņu par drosmi iestāties pret vardarbību attiecībās, citi norāda, ka dzejniece pati vien vainīga, ka viss nonācis tik tālu.

Dzirdot Magones stāstu un negācijas, kas raidītas viņas virzienā, savu viedokli paudusi arī juriste Ieva Brante: "Magones Šutovienes stāstu dzirdu pat Gruzijā. Draugi, pirms veidot savu viedokli par vardarbību ģimenē, padomājiet, vai tiešām vardarbība ir attaisnojama?! Nekļūstat par divkošiem. Esat godīgi. Neviens negrib tapt pazemots, izsmiets vai iekaustīts. Ģimenei ir jābūt mūsu drošākajai vietai. Vietai, kur esam mīlēti, gaidīti, sildīti. Ir skumji, bēdīgi un ļoti sāpīgi, ja tā nav. Punkts. Magoni atbalstu un došu padomus, tāpat kā esmu to darījusi līdz šim," sociālajos tīklos notikušo komentē Brante. "Tas nav šovs. Diemžēl tā ir realitāte, kādā dzīvo daudzas sievietes klusējot," viņa piebilda.

25 Foto Magone Šutoviene faniem prezentē savu otro dzejas krājumu +21 Skatīties vairāk

Pati Magone atklāti saka, ka ar savu pieredzi vēlas aicināt arī citas sievietes neklusēt un nepieļaut pāridarījumus: "Kas būtu gudrākais, pareizākais, ko man kā sievietei, mammai ar bērniem turpat, istabā, teikt viņam? Kā attaisnot savus gājienus vai vēl kaut ko, tieši to, ko viņš grib dzirdēt no manis? Kad es to nevaru izdarīt, saruna paceļas vēl augstākos toņos - kas, tu stulba, kurla esi? Un tad sākas šī te valkāšana pa grīdu ar vārdiem, kā es to saucu. Tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Nu, neko. Var jau paraudāt par savām bēdām, bet cits teiks, ka labi vien ir, ka tā - pati esmu vainīga. Lai man tiek, jo esmu to pelnījusi. Daudzi būs tādi, kas tā arī teiks. Nu, lai jums veicas, tiem, kam ir tādas domas, bet tās sievietes, kuras manā stāstā saskata savējo, viņas nebūs no tiem, kas bakstīs ar pirkstu un teiks - tā arī vajag," atklāja Magone.