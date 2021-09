FOTO. Karaliskā ģimene un Holivudas zvaigznes Džeimsa Bonda filmas pirmizrādē Londonā

33 Foto Džeimsa Bonda jaunās filmas "No Time To Die" pirmizrāde Londonā +29 Skatīties vairāk

Sākotnēji tika plānots, ka pēdējā Daniela Kreiga iemiesošanās aģenta "007" tēlā uz ekrāniem nonāks jau 2019. gada oktobrī, taču pirmizrāde tika atlikta līdz 2020.gada aprīlim, jo tika nomainīts filmas režisors, Denija Boila vietā stājoties Kerijam Fukunagam.

Pēc tam "No Time To Die" kļuva par pirmo filmu, kuras pirmizrāde tika atcelta koronavīrusa pandēmijas dēļ, pārceļot to uz 2020. gada novembri, bet vēlāk - uz 2021. gada martu. Līdz pirmizrāde notika tikai septembrī.

Aktieris Daniels Kreigs (52) apstiprinājis, ka šī filma būšot pēdējā, kur viņš iejūtas leģendārā aģenta 007 tēlā. Šī ir piektā reize, kad Kreigs atveido Bondu. Viņš neplānojot pievienoties Šonam Konerijam, kura filmogrāfijā ir sešas Bonda filmas.

Līdzās Kreigam jaunajā lentē būs redzams amerikāņu aktieris Rami Maleks, franču aktrise Lea Seidū, briti Ralfs Fainss un Bens Višovs.

Savukārt filmas tituldziesmu sarakstījusi talantīgā amerikāņu dziedātāja Billija Ailiša.