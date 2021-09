Jānis Domburs ar raidījumu "Kas notiek Latvijā?" atgriežas LTV

Publiskās debates “Kas notiek Latvijā?” Latvijas Televīzijas 1. kanālā bija skatāmas no 2001. līdz 2011. gadam trešdienu vakaros. Raidījuma autors un vadītājs bija žurnālists Jānis Domburs, kurš līdz ar šīm debatēm izpelnījās atzinību un kļuva par vienu no pazīstamākajiem žurnālistiem Latvijā (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)