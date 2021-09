Ķengaragā uzvar mīlestība: Kambalu pāris iedvesmo skūpstīties uz ielas

Norstat: rīdzinieki atpūšas vairāk nekā citviet Latvijā

Analizējot Norstat izvērstās aptaujas rezultātus, secināts, ka 51% Latvijas iedzīvotāju dienā atpūtai velta mazāk par divām stundām, 13% no tiem atpūšas mazāk par vienu stundu. Vēl 36% respondenti norādījuši, ka atpūtai velta 2 līdz 4 stundas, bet 13% - vairāk par 4 stundām. Pētījums atspoguļo, ka vīrieši atpūtai velta vairāk laika, nekā sievietes, piemēram, vairāk par 4 stundām dienā atpūšas 16% vīriešu un 10% sieviešu.

Norstat pētījums liecina, ka visvairāk laika atpūtai velta rīdzinieki – vairāk par 4 stundām dienā atpūšas 15% rīdzinieku un vidzemnieku, kamēr Zemgalē to dara tikai 11% respondentu, bet Kurzemē – 13% un Pierīgā – 10%. Atpūtai mazāk par stundu dienā velta 21% respondentu no Latgales, kam seko kurzemnieki un vidzemnieki – 14%, Zemgales reģionā – 13%, Pierīgā – 12% un rīdzinieki – 9%. No visiem iespējamajiem atpūtas veidiem, Rīgā dzīvojošie par vislabāko ir atzinuši ceļošanu – 80% aptaujāto uzskata, ka tas ir ļoti labs veids kā relaksēties un atgūt spēkus. Turpretim grāmatu lasīšana, mūzikas klausīšanās un filmu skatīšanās ierindojusies kā otrs iecienītākais veids, kā atgūties no ikdienas steigas.

Foto: Publicitātes

Mudinot Latvijas iedzīvotājus aizdomāties par atpūtas nozīmi ikdienā, SuperHits EHR ar Primero atbalstu realizē Vislatvijas pozitīvisma kampaņu “Atver SuperHits seifu!”, aicinot atpūsties kopā ar tuviniekiem un draugiem. “Apzinoties lieliskas atpūtas un relaksācijas nozīmi mūsu dzīvēs, vēlamies sniegt iepriecinājumu mūsu radioklausītājiem neatkarīgi no dzīvesvietas, nodarbošanās vai ģimenes lieluma. Jāatpūšas ir visiem, jo bez tā nav iedomājams jauns darba cēliens. Tāpēc nākam klajā ar sociālu projektu, izklaidējošā formā sniedzot iespēju ikvienam izcīnīt balvu mēnešalgas apmērā,” pasākuma ideju komentē SuperHits EHR zīmola vadītājs Toms Barons Lūķis.

Valdmanis par ideālo automašīnu – tai ir jābūt lielai kastei no Amerikas

Seifa uzlaušanas laikā klātesošie sacentās skūpstu konkursā, kurus ilgākajam un kaislīgākajam skūpstam ar personīgo piemēru iedvesmoja Olga un Kaspars Kambalas. Piecu pāru konkurencē – skūpstoties ne vien stāvot kājās, ar dāmu uz rokām un visbeidzot puišiem paliekot stājā uz vienas kājas, uzvaras laurus plūca Angelīna un Elvijs no Ķengaraga. Savukārt, stingrākā latiņa izrādījās vietējā mikrorajona iedzīvotājam Ērikam. Vislatvijas pozitīvisma kampaņas apmeklētāji aktīvi izmēģināja arī Primero rallija simulatoru, kurā visspilgtākās, vismaz visskaļākās, emocijas piedzīvoja Olga Kambala, kamēr vīrs Kaspars ar draugu Gintu Valdmani apsprieda ideālāko automašīnu vīrietim. Saskaņā ar Valdmaņa priekštatu tai ir jābūt “lielai kastei no Amerikas, piemēram Ford”. Rūpējoties par jautru atmosfēru, skanēja uzmundrinoša SuperHits EHR mūzika un seifa uzlauzējus uzrunāja sabiedrībā iemīļotie radio dīdžeji Valdis Čirksts un Zane Stocka.

Foto: Publicitātes

Katru darbadienu SuperHits EHR ēterā izskan viens seifa koda kombinācijas cipars, kopā klausītājiem gūstot iespēju uzzināt pirmos piecus no astoņiem kombinācijas skaitļiem. Sociālās kampaņas ietvaros līdz 2.oktobrim katru sestdienu kādā no Latvijas pilsētām notiks seifa atvēršana, kurā, pirmajam uzminot atlikušo trīsciparu kombināciju, varēs no seifa izņemt tajā esošos tūkstoš eiro. Seifa neatvēršanas gadījumā esošo summu papildinās vēl tūkstoš eiro. Kopā kampaņas ietvaros autolīzinga uzņēmums Primero nodrošina 9 000 eiro. Nākamajā sestdienā Vislatvijas pozitīvisma kampaņa dodas uz Liepāju.