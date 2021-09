Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", politiķis, uzzinot, ka viņa bijušais sabiedrotais Artuss Kaimiņš tirgo savu auto, cer saņemt daļu no darījumā iegūtās summiņas. Tikmēr Kaimiņš šos Gobzema centienus pat negrasās komentēt, jo tas būtu jādara psihiatram.

“Es jūs nepiečakarēšu!”

Savulaik, tieši pirms 20 gadiem, Latvijā jau bija viens līderis, kurš aicināja tautu saziedot miljonu, lai viņš uzsāktu politisko darbību. Toreiz gan Einars Repše savāca tikai 312 tūkstošus latu, no kuriem ceturto daļu nomaksāja valstij ienākuma nodokļa veidā, bet to, kas palika pāri pēc partijas izveides, ieguldīja biznesā – nekustamajos īpašumos un akcijās, kas gan Repšem pēc aiziešanas no politikas peļņu nenesa.

Tagad šķiet, ka Repšes pēdās grasās doties Aldis Gobzems, kurš ik pa laikam sociālajos tīklos sācis runāt par naudu. “Mīļie cilvēki! Jūs man daudz rakstāt, ka sametīsieties pa eiro manu administratīvo sodu apmaksai, mūsu kopējā cīņā par brīvību. Tas ir ļoti forši. Bet ir bet. Lūdzu, nevāciet šobrīd man naudu. Vienlaikus, mums pavisam drīz vajadzēs tos sodus apmaksāt ikvienam, kurš nāk ar mani. Mana cīņu biedre Karīna Sprūde jau ir saņēmusi uzaicinājumu par 18. augustu. Tas nozīmē, ka būs mums katram pa divītim vai vairāk, visiem, kas bija uz Party busa jumta. Mēs to visu apmaksāsim, kad pienāks laiks. Mūs nebiedē nekādi sodi,” vispirms soctīklu ierakstā pauda Aldis Gobzems.

Tiem, kas nesaprata, ko Aldis ar šo ierakstu vēstīja, paskaidrojam, ka runa ir par naudas sodiem (“divītis” – visticamāk, 2000 eiro), kas piespriesti nesenajā Gobzema rīkotajā nesankcionētajā protesta akcijā Rīgas centrā, kad viņš sanākušos uzrunāja no autobusa jumta, savukārt Karīna Sprūde ir tā pati Saeimas deputāte, kura, iesaistījusies Gobzema jaundibinātajā partijā "Likums un kārtība" (ak, kāds zīmīgs nosaukums!), sašmucējās Varšavā, kur viņai tika piespriests sods par Šveicē iegādāta 11 000 eiro vērta "Rolex" pulksteņa nedeklarēšanu.

Tajā pašā ierakstā Aldis Gobzems piebilda: “Šobrīd būtu forši, ja Jūs noziedotu mazliet Likums un kārtība. Saku mazliet. Jo drīz teikšu, ka mums būs izšķirošajai cīņai jāsavāc vairāk. Es būšu no sirds Jums pateicīgs. Neziedojiet man, es badu nemirstu. Ja man pienāks grūti laiki, tad visi kopā tiksim galā. Tagad svarīgāk ir palīdzēt partijai, lai varu turpināt iesākto. Es Jūs nepiečakarēšu.”

Tiesa gan, ar to solīšanu Aldim ir, kā ir. Jo kurš gan neatceras viņa solīto – ja nekļūs par premjeru, tad sapakos koferus un pametīs Latviju. Piečakarēja!

Nopircis Kaimiņam mersi?

Vai sagadīšanās, bet tieši tajā pašā laikā, kad Gobzems lūdz ziedot viņa partijai, cits Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš izlicis pārdošanā savu auto ­– 1990. gada "Mercedes-Benz 420".

Lietoto automobiļu tirgū Eiropā "Mercedes-Benz 420 SEC" maksā no 15 līdz 30 tūkstošiem eiro, tāpēc Artusa Kaimiņa prasītie 15 000 eiro ir samērīga cena. Interesanti, kā Gobzems to pirms vairākiem gadiem varēja nopirkt par trim četriem tūkstošiem? (Foto: Publicitātes)

Šai automašīnai piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss, turklāt šis mersis īpašs ar to, ka šīs paaudzes S-klases kupeju ražoja no 1981. līdz 1991. gadam un pavisam tika saražoti tikai 3680 tāda modeļa auto. Pārdošanas sludinājumā portālā ss.lv vēstīts, ka auto izieta tehniskā apskate, lietots tikai vasarās, kopts un lolots un īpašnieks to pārdod par 15 000 eiro.

Gobzems, to uzzinājis, sociālajos tīklos ierakstīja: “Es Kaimiņam nopirku to mersi par kaut kādiem 3 vai 4k eiro. Cerams atdos no nopelnītajām 15 pakām.” Vai tiešām Gobzems būtu nopircis Kaimiņam šo automašīnu par nieka trim vai četriem tūkstošiem eiro? Žurnāls "Kas Jauns" to vaicāja pašam Artusam Kaimiņam, kas savos komentāros bija tiešs: “Gobzema izteikumus negrasos komentēt, domāju, ka tas ir jādara viņu ārstējošajam psihiatram. Ja tāda viņam nav, tad ceru, ka nauda, kuru viņš sabiedrībai lūdz sev ziedot, tiks novirzīta šim mērķim.”

Bet kāpēc tad Artuss nolēmis pārdot šo eleganto vāģi? “Šis ir lielisks automobilis, tas ir samērā rets modelis un ierakstījis sevi kā flagmani pasaules autobūves vēsturē. Jā, nolēmu šo auto pārdot, jo man gluži vienkārši tas vairs nav tik aktuāls. Ar dēla Kaupo ienākšanu mūsu ģimenē ir absolūti mainījušās prioritātes, un ģimenei atbilstošs auto ir šo prioritāšu augšgalā,” paskaidroja Kaimiņš.

