"Lauku sētā" sākas cīņa par 10 000 eiro - ielūkojies pirmā raidījuma aizkulisēs

Pirmo reizi šova vēsturē dalībnieki dzīvos pamestā muižā Tērvetes novadā bez saimniekiem, dalībniekiem palīgā nākot šova vadītājam Jānim Rāznam. Dalībnieki dzīvos muižā, kas reiz bijusi skola un tur savas skolas gaitas uzsākusi iemīļotā rakstniece Anna Brigadere. Ierodoties muižā dalībnieki uzzina par negaidītiem izdzīvošanas pavērsieniem, kādi “Lauku sētā” nekad nav bijuši. Kaut ārēji visi izliekas draudzīgi, dalībnieki ar aizdomām skatīsies uz katru konkurentu.

Šogad šovā pulcējušies kolorīti dalībnieki. Pievilcīgās skaistules Marta un Viktorija jau pirmajā dienā piesaistīs gandrīz visu vīriešu uzmanību. To gan nevarētu teikt par Magoniņu, kas visus mulsinās, izraisīs aizdomas, aizkaitinājumu un pat izsmiešanu. Taču viens no lielākajiem pavērsieniem, kas šokēs dalībniekus ir tas, ka šogad “Lauku sētā” nebūs pavāra un radīsies pamatotas bažas par to, vai pietiks pārtikas. Gaļa pieejama tikai konservos, arī citi produkti atstāti ierobežotā sortimentā.

Tā kā šogad paši saimnieki uz vietas saimniecībā nebūs, ir atstātas tikai vēstules ar norādēm. Arī guļvietas nav sagatavotas, atstāti vien tukši maisi un siens sētmalē, katram dalībniekam būs pašam sev jāsagatavo guļvietu. Šī sezona viennozīmīgi būs izaicinošāka par iepriekšējām, būs cīņa par izdzīvošanu!

Skriešana pa pliko nieka kartupeļu dēļ, atteikšanās no uzvaras jauniegūtā mīļotā dēļ, izbalsošanā no trauka izkritusi nepamanīta pupiņa, kas automātiski nozīmē šova pamešanu – skaties šova “Lauku sēta” jauno sezonu kanālā TV6 no 3. septembra katru piektdienu pulksten 21 un nākamās paaudzes televīzijā "Go3" jau tagad.