"Tās bija morālas mokas," - Māra Zālīte gandarīta par Dailes teātra vērienīgo jauniestudējumu "Smiļģis"

Izrāde "Smiļģis" tapusi pēc Māras Zālītes lugas un ir Dailes teātra jaunā mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša pirmā iestudētā luga, viņam esot šajā amatā. Izrāde, kas veltīta Dailes teātra dibinātājam ģeniālajam latviešu teātra režisoram un aktierim Eduardam Smiļģim, tapa jau pirms gada, un ar to pērn rudenī bija iecerēts atklāt Dailes teātra simtgades sezonu. Taču tad nāca Covid-19 otrais vilnis, un "Smiļģis" savu pirmizrādi skatītāju priekšā piedzīvoja tikai šogad.

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", Mārai Zālītei, rakstot šo lugu, nav bijis ne nojausmas, ka Viesturs Kairišs to uzvedīs šādi. “Tā bija absolūti Viestura Kairiša ideja un nopelns. Bet es to momentā atbalstīju, jo sapratu, ka tas ir interesants risinājums. Protams, lugu rakstīju vienam aktierim, bet ļoti patika Viestura koncepcija. Tāpēc, kopā strādājot, mazliet pārveidojām tekstus, lai vēl vairāk viss atbilstu šai iecerei,” teic dramaturģe.

Viņa atzīst, ka, pirmo reizi redzot galarezultātu – jau gatavu izrādi –, bijusi ļoti priecīga. “Bet šodienas izrāde vispār bija īpaša, jo pagājis ilgs laiks kopš aizvadītā gada 19. novembra, kad tā tika spēlēta pirmo reizi. Tā bija simboliska pirmizrāde teātra simtgadē, taču tika spēlēta tukšā zālē, bez skatītājiem. Toreiz bija sajūta, ka tā tiek spēlēta tikai Smiļģim vienam, jo aktieri nežēloja ne lāsītes no savas enerģijas, spēlēja ar visu jaudu. Un tad iestājās kovida radītais klusuma periods, kas bija ļoti, ļoti grūts. Jo zini, ka darbs ir labs un izdevies, bet nevari to atrādīt skatītājiem. Tas ir tik smagi. Kā bērns, kuram būtu jānāk pasaulē, bet nevari to laist. Tās bija lielas morālās mokas. Un šī ir tā laimīgā diena, kad beidzot tas varēja notikt. Mēs visi esam laimīgi. Arī redzot, kā publika uztvēra šo izrādi, jo tas patiešām ir riskants gabals. Jo Viesturs jau netaisa tā – parasti, pa vienkāršo. Un es kā autore tagad esmu septītajās debesīs!”

Ko par izrādi saka Kairišs un viens no Smiļģa lomas tēlotājiem Gints Grāvelis, lasiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā, kurā netrūkst arī citu aizraujošu ziņu!