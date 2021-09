Klūniji, Boldvini un citi šovbiznesa pāri, ko šķir krietna gadu starpība

17 gadi

Pasaulei 2014. gadā nācās pabrīnīties, kad visiekārojamākais un visrūdītākais vecpuisis Džordžs Klūnijs, būdams 52 gadus vecs, paziņoja par saderināšanos ar starptautisko civiltiesību juristi, 35 gadus veco Amalu Alamudinu.

Tā paša gada septembrī, tikai gadu pēc iepazīšanās, pāris apprecējās un 2017. gadā pasaulē sagaidīja dvīņus Ellu un Aleksanderu. “52 gadu vecumā esmu atradis savas dzīves mīlestību un esmu patiešām laimīgs,” paziņojis Klūnijs. Un, atzīdams, ka gadiem nav nozīmes, viņš savu galvu noliecot sievas intelekta priekšā: “Bieži, sarunājoties ar sievu, jūtos kā idiots.”

31 gads

Baumas, ka "Amerikāņu šausmu stāstu" aktrise, tolaik 41 gadu vecā Sāra Paulsona satiekas ar 72 gadus veco kolēģi Holandu Teilori, uzvirmoja jau pirms pieciem gadiem.

“Tas, ko varu teikt, – esmu iemīlējusies, un tā ir sagadījies, ka Holandā Teilorē,” viņa drīz vien apstiprināja un par gadu skaitli tikai iesmēja: “Manuprāt, gadu starpība ļauj vairāk novērtēt mums kopā doto laiku. Ja kāds vēlas tērēt savu laiku, domājot, ka ir dīvaini mīlēt visbrīnišķīgāko cilvēku uz zemes, tad tā ir viņa pašu problēma.”

13 gadi

Aktieris Hjū Džekmens (52) un Debora Lī Fērnesa (65) iepazinās 1995. gadā – Austrālijas seriāla Correlli uzņemšanā, kas bija arī Hjū pirmā lielā kino debija. Jau pēc gada, kad Hjū bija 27, bet Deborai 40 gadu, pāris apprecējās un adoptēja divus bērnus – Oskaru un Avu. Attaisnojot vecuma starpību, Hjū paziņojis: “Burtiski es esmu pieaugušais mūsu attiecībās. Viņa ir kā mazs bērns, kuram man ir jāstāsta: “Mīļā, šī nav autostāvvieta.””

26 gadi

Aktieris Aleks Boldvins ar Hilariju iepazinās 2011. gadā, kad viņa strādāja par jogas treneri. Hilarijas vārdiem, Aleks apzinās laika ritējumu, tāpēc attiecības attīstījās ļoti strauji: “Jau pēc pieciem mēnešiem mums bija kopīgs dzīvoklis, tad sākām runāt par laulībām, tad viņš bildināja, apprecējāmies, un tagad mums jau ir bērns.” Pērn ģimenē sagaidīja pasaulē nākam jau sesto atvasi.

16 gadi

Modele Heidija Kluma ir 16 gadus vecāka par savu trešo vīru, grupas Tokio Hotel ģitāristu Tomu Kaulitzu. “Mans vīrietis ir par mani pāris gadu jaunāks, un daudzi cilvēki mani par to izjautā. Un tā ir patiešām vienīgā reize, kad manā sejā šķiet redzams vecums un man par to ir jāsniedz atbilde. Citādi es par to nedomāju. Ir jādzīvo, nesatraucoties, ko citi par to padomās, jo šādas domas piešķirs sejai tikai vairāk grumbu,” atzinusi Kluma. Pāris apprecējās 2019. gadā, kad viņam bija 29, bet viņai 45 gadi.

12 gadi

Mūzikas superpāris Jay-Z un Bejonsa sāka satikties 2001. gadā, kad reperim bija 32, viņai tikai 20. Abi apprecējās slepenā ceremonijā 2008. gadā, 2012. gadā pasaulē sagaidīja meitu Blū Aiviju un 2017. gadā – dvīņus. Tas viss, protams, ne bez krāpšanas skandāliem un tiem sekojošu piedošanu: “Katrā ceļojumā ir daudz nokrāsu, nekas nav vai nu balts, vai melns. Esmu bijusi līdz ellei un atpakaļ un esmu pateicīga par katru tās atstāto rētu. Esmu piedzīvojusi nodevību un salauztu sirdi dažādās formās. Tas, ko esmu iemācījusies, – pasmieties, paraudāt un izaugt. Skatos uz sievieti, kāda biju 20 gados, un redzu jaunu dāmu, kas cenšas iepriecināt visus pārējos. Tagad es jūtos daudz skaistāka, seksīgāka un interesantāka. Un daudz spēcīgāka.”

20 gadi

Aktieris Džeisons Stethems (53) un 34 gadus vecā modele, aktrise Rouzija Hantingtone Vaitlija attiecības uzsāka pirms 11 gadiem, 2016. gadā saderinājās un jau nākamajā gadā pasaulē sagaidīja dēlu Džeku Oskaru. Viņu saskanīgās laulības noslēpums esot kopīgas prioritātes, un tas ir dēls. “Man ir jābūt kopā ar ģimeni, un tas pats attiecas uz Džeisonu. Mums ir daudz diskusiju par to, kā apvienot karjeru ar ģimeni, mēs vairs nevaram būt bezatbildīgi kā kādreiz,” ir uzsvērusi Rouzija.

25 gadi

Aktierus Maiklu Duglasu un Ketrīnu Zetu Džounsu šķir 25 gadi un vieno viens dzimšanas datums – 25. septembris. Pāris iepazinās Dovilas kinofestivālā 1996. gadā, pēc trim gadiem saderinājās un, kad 1999. gadā piedzima abu pirmais kopīgais bērns, pēc gada arī apprecējās. “Vēsturiski vecāki vīrieši un jaunākas sievietes bieži ir bijuši kopā. Kad mamma man stāstīja par dzīvi un vīriešiem, viņa nekad nepiesauca gadu skaitli. Un tas ir arī smieklīgi, jo Maikls un mani vecāki ir viena vecuma,” savas attiecības aizstāvējusi aktrise.