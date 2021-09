"Ceru, ka nekad nebūs jāizvēlas starp mūziku un ģimeni," - trīs bērnu māmiņa Elīna Gluzunova par dzīvi un lielo skatuvi

Elīnas un viņas vīra Artjoma ģimenē aug trīs delveri – vecākajai Anabellai Keilijai ir septiņi gadi, bet jaunākajam Tomasam tikai pusotrs gadiņš. Kā pati Elīna saka, rūpes par bērniem paņem visu dienu un reti kad atliek laiks pašai sev. Taču viņa pamanījusies rast arī iespēju koncertēt, ierakstīt dziesmas. Kā iespējams apvienot karjeru ar bērnu audzināšanu un vai tādējādi necieš attiecības, to žurnāls "Kas Jauns" vaicājis pašai dziedātājai un viņas vīram, kuri, starp citu, šosezon pievienojas "360TV" realitātes šovam "Ģimene burkā".

Kā ir būt mūziķim ar trim bērniem? It sevišķi zinot, ka mūziķu pasaule tomēr ir bohēmas apvīta. Ne velti ir tāds teiciens – "sex, drugs and rock and roll"...

Elīna: Jā, bet tas nav mans gadījums. Varbūt jaunībā dzīvoju pēc tādiem principiem, bet šobrīd esmu pilnībā pievērsusies ģimenes dzīvei, bērni uzliek savus pienākumus un atbildību. Tas ir pamatīgs menedžments – apvienot profesionālo darbību ar ģimenes pienākumiem. Izplānot, kā aizvest bērnus uz dārziņu un nodarbībām, kā atrast laiku sev mēģinājumiem... Visam jābūt pamatīgi saplānotam, jo nekas pats no sevis nenotiek. Un, ja man nebūtu tik labas vīramātes, noteikti daudz kas man tiktu liegts – es nevarētu tik brīvi doties uz mēģinājumiem un koncertiem. Ja man nebūtu tāda atbalsta no ģimenes, tas viss sen būtu izgāzies. Protams, koncertēšanas jomā neesmu tik aktīva, cik gribētu, arī kovids izdarīja savas korekcijas...

Toties sanāk vairāk laika ģimenes dzīvei!

Elīna: Tas gan. Tādā ziņā esmu atguvusi iekavēto. Gan radošajā jomā ar albuma ierakstīšanu, gan ģimenes dzīvē. Patiesībā šis gads mums bija diezgan smags. It sevišķi ziema, kad koncertēt nedrīkstēja, arī vīram darba bija mazāk. Nācās savilkt ciešāk jostu, bet līdz ar pavasari jau mazliet atkopāmies, un šobrīd viss atkal ir nostājies vecajās sliedēs. Taču tie trīs ziemas mēneši patiešām bija smagi. Bija emocionāls izsīkums, viens otru sākām tracināt, krist uz nerviem, vairs pat negribējās sarunāties, jo vienīgais, kas bija prātā, kā nomaksāt rēķinus. Bet tā jau bija daudzām ģimenēm.

Tagad esi mājsaimniece, esi mājās ar trim maziem bērniem. Ko tas no tevis prasa?

Elīna: Tas, ka diendienā esi mājās ar bērniem, patiesībā ir ļoti, ļoti smagi. Tāpēc bieži vien vīram esmu teikusi – tu sēdi mājās, bet es iešu strādāt. Jo būt visu laiku mājās ir psiholoģiski grūti. Tas ir vājprāts, tā ir drāma! Katru dienu viens un tas pats, visa šī rutīna, kad jau paredzi, ko katrs bērns teiks, par ko niķosies, kad sāks kliegt un vārtīties pa zemi... Jā, jā, vecākais puika ir samācījis mazākajam jau lēkāt pa gultu un, ja kaut kas nepatīk, krist gar zemi. Visi šie niķi un stiķi, visi cīnās te par mammas, te par tēta uzmanību, te nevar to sadalīt, te visiem trim vajag vienu un to pašu mantu. Patiesībā tie brīži, kad ar vīru esam divatā, ir tik patīkami... Daudzi vecāki var mani nosodīt, bet, kad neesmu mājās, es par bērniem vairs nedomāju. Varbūt tāpēc, ka uzticos vīramātei, jo zinu, ka pie viņas ar bērniem viss būs kārtībā.

Artjom, bet kā ir tev? Kā tas ir – dzīvot kopā ar sievu, kura ir skatuves māksliniece, bieži vakaros nav mājās, jo uzstājas koncertos?

Artjoms: Nekādas vainas. Tāda pati sieviete kā visas citas. Protams, viņa ir atpazīstamāka, bet tā – sieva kā sieva (smejas). Visi cilvēki esam vienādi.

Elīna: Piebildīšu, ka nepavisam neuzskatu, ka es esmu kaut kāda slavenība. Vienkārši uzvara "X faktorā" deva iespēju nodarboties ar to, kas man patīk un sanāk. Es kā zvaigzne jūtos tad, kad esmu uz skatuves. Tad es mirdzu. Bet, kad nokāpju no skatuves, esmu tā pati Elīna, trīs bērnu mamma, kas rūpējas par bērniem, gatavo vīram vakariņas un mazgā traukus. Lai gan arī vīrs reizēm tos mazgā. Un uz ļoti daudziem maniem pasākumiem mēs braucam kopā. Jo vīrs man ir kā šoferis. Tad mēs izbaudām šos brīžus, kad esam ceļā. Jo tad varam neviena netraucēti vismaz parunāties par jebko. Pēdējā laikā mēs daudz biežāk uz maniem darbiem braucam divatā, paliekam kaut kur pa nakti. Un droši zinām, ka ar bērniem viss būs kārtībā.

Pirms gada Elīna bija paņēmusi līdzi nesen dzimušo Tomasu uz savas koncertturnejas prezentāciju. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Artjom, neesi greizsirdīgs, kad Elīna naktīs nav mājās, ka aizkavējusies kādā ballītē...?

Artjoms: Viņa jau vienmēr pasaka, cikos aptuveni būs mājās. Bet tam noteikti jāpierēķina klāt vēl kādas stundas četras... (smejas).

Elīna: Patiesībā tādu afterpārtiju pēc koncertiem sen vairs nav. Turklāt es darba laikā alkoholu nelietoju. Man vairs nav aktuālas ballēšanās. Ja gribam, tad dažreiz ar vīru izejam ārpus mājām uz restorānu, aizbraucam ciemos. Mēs atpūšamies un ballējamies kopā.

Artjoms: Es Elīnu neierobežoju viņas profesionālajās darbībās. Mūzika ir viņas sirdslieta, kāpēc to liegt?

Elīna: Es ceru, ka man nekad nebūs jāizvēlas starp mūziku un ģimeni. Ja otrs cilvēks saprot, kamdēļ es to daru, tad viss ir kārtībā.

Elīnas un Artjoma Gluzunovu ģimenē ir trīs bērni – Anabelle Keilija, Lūkass un Tomass. (Foto: Publicitātes)

Tātad trīs bērnu mammai būt skatuves māksliniecei – tas nav nekas neiespējams!

Elīna: Absolūti nē! Kad jaunākais puika vēl bija zīdainis, es pat viņu paņēmu līdzi uz mūsu "Opus Pro" koncertturnejas prezentāciju. Viņš uzvedās pilnīgi mierīgi, cik nu mierīgi mazs bērniņš var uzvesties. Kad vajadzēja, pabaroju, nomainīju autiņus. Bet tā es bērnus uz saviem koncertiem līdzi neņemu, un paldies vīramātei, ka nav nācies to darīt. Jo pirms koncertiem man ir satraukums, bet, ja vēl nāktos domāt par bērniem, tad... Tā jau bieži vien vīram nākas ciest, kad, piemēram, viņš mani ved uz kādu pasākumu un jūtu, ka kavējam, tad brūku viņam virsū, lai arī patiesībā viņš nav pie vainas.

Artjoms: Mani ir grūti izvest no pacietības un satracināt, taču dažreiz Elīnai sanāk. Un, kad viņa sāk strīdēties, es labāk apstājos un vispār nekur vairs nebraucu.

Elīna: Tad es saprotu, ka esmu iebraukusi pamatīgās auzās, ka ar savu stresošanu, ar pārmetumiem vīram esmu pāršāvusi pār strīpu. Un tad man ir jāsāk viņam pielīst, jo apzinos, ka esmu viņu pataisījis par vainīgo, lai gan viņš tāds nav. Bet, runājot par to, vai var trīs bērnu māmiņa būt skatuves māksliniece, atbildu, ka var. Lai gan pēc pirmā bērna piedzimšanas domāju, ka tas nebūs iespējams, ka dzīve pēkšņi ir pilnībā mainījusies, ka, ja agrāk egoistiski visu savu uzmanību veltīju tikai sev, tad nu šo manu ego salauza šis mazais bērniņš, kurš tagad ir vienīgā mana prioritāte. Kad man bija jau divi bērni, bija vēl grūtāk. Bet, kad "X faktora" laikā biju trešā bērna gaidībās, pati sev vairs neticēju, ka vispār man kaut kas sanāks. Taču apkārtējie aicināja mani nepadoties, man ieborēja, ka man sanāks. Ja tā nebūtu, pavisam iespējams, ka man patiešām nekas nesanāktu un tagad man nebūtu tik viegli visu saorganizēt tā, ka varu savienot ģimenes dzīvi ar profesionālo darbību. Labi, ka apkārtējie neļāva man padoties, mudināja turpināt iet ceļu uz savu mērķi!

Cik liels bija vīra atbalsts?

Artjoms: Sākumā es tiešām teicu, lai beidz mocīties, braukājot uz Rīgu, lai labāk sēž mājās ar bērniem. Jo biju ļoti skeptisks pret šo pasākumu un man nebija ticības, ka Elīnai kaut kas sanāks, jo viņa pati nebija par sevi pārliecināta.

Elīna: Kad tiku līdz ceturtdaļfinālam, kopš tās reizes Artjoms nav teicis nē manai muzikālajai darbībai. Viņš mani tikai atbalsta vēl vairāk.