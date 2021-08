Nedēļas jaunumi "Tet+" - stāsts par Baraku Obamu un muzikāla drāma

Seši gadi cietumā

Uz patiesiem notikumiem balstītais stāsts "Mauritānietis" ("The Mauritanian") vēsta par Muhamedu Ouldu Slahi.

Viņš, nesaņemot oficiālu apsūdzību un iespēju aizstāvēties tiesā, pavadīja Gvantanamo cietumā vairāk nekā sešus gadus. Tikai pēc tam viņam tika piešķirtas tiesības uz advokātu. Bet cīņā pret valdības iekārtu viņiem būs jāpārvar arī personīgās šaubas. Galvenajā lomā ir alžīriešu izcelsmes franču aktieris Tahars Rahīms, bet filmā redzamas arī tādas Holivudas zvaigznes kā Džodija Fostere, Benedikts Kamberbačs, Šeilīna Vudlija un Zaharijs Levi. Fostere par darbu šajā filmā šogad tika pie "Zelta globusa" kā labākā otrā plāna aktrise, tāpat nomināciju labākā aktiera godam bija saņēmis Rahīms.

Drāmu "Mauritānietis" skatieties "Tet+ Kino" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu, angļu vai krievu valodā.

Saule arī ir zvaigzne

Romantiķis Daniels un neatvairāmā Nataša pirmo reizi satiekas Ņujorkā un uzreiz viens otrā iemīlas.

Lai gan Nataša cenšas apspiest jūtas, kas radušās pret nesen satikto vīrieti, un vienlaikus atrisināt savas ģimenes problēmas, Daniels cenšas pārliecināt Natašu, ka viņi ir kā radīti viens otram. Vai par spīti atšķirībām un likteņa neprognozējamajiem pagriezieniem viņiem būs lemts būt kopā? Galvenajās lomās – Jāra Šahidi un Čārlzs Meltons. Romantisko muzikālo drāmu "Saule arī ir zvaigzne" ("The Sun Is Also a Star") skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.

Obamas dzīve

Lieliska iespēja dokumentālā filmā uzzināt teju visu par bijušo ASV prezidentu Baraku Obamu.

HBO dokumentālā filma "Obama: Tiecoties pēc nevainojamākas apvienības" ("Obama: In Pursuit of a More Perfect Union") trīs daļās pēta Baraka Obamas dzīvi no bērnības līdz ievēlēšanai par 44. ASV prezidentu, kļūstot par pamatu valsts rasu vēstures attīstībai. Visas trīs sērijas lūkojiet "Tet+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.