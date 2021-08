Rūta Dvinska ar vīru atgriežas liktenīgajā baznīcā

“Atzīmējot piecu gadu kāzu jubileju, atgriezāmies vietā, kur mūsu ģimene oficiāli sākās! Un atgriezās arī tas mazliet piemirstais satraukuma virpulis pakrūtē. Pieci gadi šķietami tāds puteklītis vien ir, un tomēr – cik daudz ir bijis. Tieši tāpat kā todien, atkal gribas teikt – vēl aizvien esam pašā sākumā, tikai šoreiz jau spēcīgākā komandā!” saka Rūta, kuras laulībā ar Kasparu Dvinski piedzimušas divas meitas Grieta un Dora.

Taujāta par dzīvi precētas sievas kārtā, TV personība atklāj: “Man nebija gaidu par to, kāda būs mūsu laulība. Pieci gadi laulībā ir pavisam neliels laiks, un laulības dzīves padomu es negrasos sniegt. Katrās attiecībās viss ir tik individuāli, ka padomi ne vienmēr ir tas labākais, jo veiksmīgu attiecību formula ir katram sava.” Rūta gan piebilst, ka kopā ar Kasparu līdzšinējie laulību gadi paskrējuši nemanot.

Rūta ar ģimeni mēroja tālu ceļu, teju līdz Daugavpilij, lai atkal pabūtu liktenīgajā Līksnas baznīcā, kur pirms pieciem gadiem kļuva par precētu sievu. Bet šovasar šajā datumā ģimene nolēmusi tur arī nokristīt savas atvases – meitu Grietu, kurai augusta sākumā tiks atzīmēta četru gadu jubileja, un divgadīgo Doru. “Mums tur ir lauki un vecvecāku mājas, kur arī notika mūsu kāzas,” pastāsta Rūta.

Taujāta, kā pāris līdz šim atzīmējis kāzu jubilejas, Rūta saka: “Mums nekādas apdāvināšanas nav pieņemtas. Protams, vīrs kāzu dienā uzdāvina ziedus un atrodam laiku pabūt divatā. Mūsu laulības laiks salīdzinoši ir pavisam īss sprīdis, ja salīdzina ar maniem vecākiem, kuri jau nosvinējuši sudrabkāzas, vai, piemēram, vecvecākiem, kuri nosvinējuši zelta kāzas. Tādi pasākumi ir svinību vērti! Es no vīra arī negaidu, ka mani īpaši apdāvinās un katru gadu kāzu gadadienā saņemšu jaunu briljanta gredzenu.”

Liktenīgais skatiens

Intervijā žurnālam "Kas Jauns" neilgi pirms precībām Rūta un Kaspars atklāja savu mīlasstāstu. Tā nebija mīlestība no pirmā acu uzmetiena.

Laikā, kad Kaspars un Rūta satikās, viņš bija aizrāvies ar basketbolu, bet viņa – ar tautas dejām ansamblī "Rotaļa", kas nozīmē, ka vide, kur saņemt uzmanību un iepazīties, katram bija plašu iespēju pilna. Turklāt abi tolaik bija aizņemti un pusotru gadu jau nostrādājuši kopā kā kolēģi Latvijas Neatkarīgajā televīzijā (LNT) no gaiteņa attālākajiem stūriem. Sarunā ar "Kas Jauns" pāris atklāja savu liktenīgo satikšanos un to, kā nonākuši līdz kāzām. “Tas bija 2013. gada 7. jūnijā. Tad mēs pirmo reizi montējām sižetu. Satikāmies studijas durvīs un teicām: “Čau, Rūta! Čau, Kaspar...”,” par “famīlijas ciparu un atmiņu” slavētais Dvinskis uzreiz noskaita abu iepazīšanās dienu. Rūtai bijis jāiet pie viņa uz studiju, lai montētu sižetus 900 sekundēm. Rūta atklāj – kad Kaspars atnācis strādāt uz LNT, viņa ar kolēģēm ķiķinājušas, ka šis nu ir smukākais džeks visā Elijas ielā (Tur atrodas LNT).

Savukārt Kasparam šķitis citādi: “Taču es domāju, ka Rūta ir meitene, kas ar mani noteikti nekad nerunās. Nezinu, kāpēc tā likās.” Gadījums, kas vienam uz otru licis paskatīties citām acīm, nācis tikai pēc pusotra gada. “Satikāmies nejauši Vecrīgā. Gāju tur atpūsties ar deju kolektīva meitenēm, un man nebija nekādu nodomu, ka tur satikšu Kasparu. Es mēdzu aizskatīties, aizdomāties un nenokontrolēt savu skatienu. Tā arī Vecrīgā, kaut kādā kompānijā ieraugot Kasparu, blenzu viņam virsū. Ā, reku tas džeks no montāžas! Gaidīju, kad viņš pagriezīsies, lai sasveicinātos,” stāsta Rūta. “Tikmēr man piebaksta draugs un saka – reku, tā blondīne baigi uz tevi skatās. Tā tajā vakarā sākām runāt ne tikai par to, no kurienes līdz kurienei jānogriež citāts un jāiemontē kadrs, bet kaut ko vairāk…”piebilst Kaspars.