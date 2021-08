Karalienes dubultie standarti. Princim Harijam atņēma titulus, bet princim Endrū nē

Balmorāla, karalienes Elizabetes II 20 hektāru lielais īpašums Skotijā, iespējams ir Viņas Majestātes pati mīļākā vieta, kur atpūsties un atgūt spēkus. Taču šai 18. gadsimtā celtā pilij piemīt arī nelāga slava, jo tieši šeit karaliskā ģimene centusies pārvarēt dažas no lielākajām krīzēm.

Prinči Endrū (no kreisās), Harijs un Edvards Edinburgas hercoga bērēs 2021. gada aprīlī.

Karaliene un viņas ģimene uzturējās šeit, kad 1992. gadā atklātībā nonāca skandalozās fotogrāfijas, kurās Jorkas hercogiene Sāras Fērgusones kāju pirkstiņus skūpstīja “finanšu padomnieks” Džonijs Braients. Par to rītu Balmorālā Sāra vēlāk savā biogrāfijā rakstīja: “Būtu pareizi teikt, ka putra sākusi atdzist. Ar ieplestām acīm un vaļā mutēm pieauguši šķirstīja “Daily Mirror”.”

Dēka, kas izjauca Jorkas hercogu laulību.

Karaliskā ģimene atpūtās Balmorālā, kad princis Čārlzs un karaliene 1997. gada 31. augustā uzzināja, ka princese Diāna gājusi bojā autoavārijā Parīzē. Agrā rīta stundā Viljamu un Hariju pamodināja Balmorālā, lai pateiktu šo sirdi plosošo ziņu, kas uz visiem laikiem izmainīja abu prinču dzīves.

Tagad atkal tieši Balmorāla ir vieta, kur karaliene un viņas ģimene saskaras ar vienu no skaļākajiem un šausminošākajiem skandāliem, kāds jebkad skāris britu monarhiju. Aizvadītajā nedēļā Virdžīnija Džufre (ex Robertsa), viena no Džefrija Epšteina iespējamiem seksuālās tirdzniecības upuriem, apsūdzēja princi Endrū izvarošanā, kad viņa vēl nebija sasniegusi 18 gadu vecumu.

Viņa princi vaino trīs reizes piekoptā vardarbībā. Pirmo reizi izvarošana notikusi Londonā, bet nākamās reizes sekojušas Ņujorkā un ASV Virdžīnu salās, princim labi zinot, ka viņa ir Epšteina cilvēku tirdzniecības upuris.

Endrū šo apsūdzību ir kategoriski noliedzis, bet jau nepilnas 24 stundas pēc Džufres uzsāktās prāvas viņš kopā ar bijušo sievu Sāru Fērgusoni redzēts ierodamies brīvdienās pie mātes Balmorālā.

Kaut arī prinča draudzība ar dzimumnoziegumos notiesāto Džefriju Epšteinu radīja lielu postu britu monarhijai, tas nav salīdzināms ar pašreizējo skandālu. Džufres ierosinātā tiesas prāva ir pirmā reize visā britu monarhijas pastāvēšanas vēsturē, kad karaliskās ģimenes pārstāvis tiek apsūdzēts seksuālā vardarbībā.

Neskatoties uz to, ka Endrū piecas dienas pavadījis notiesāta dzimumnoziedznieka mājās, neraugoties uz to, ka BBC intervijas laikā viņš neizrādīja ne mazāko līdzjūtību Epšteina upuriem un neraugoties uz to, ka sabiedrības reakcijas dēļ viņš bija spiests pamest karalisko pienākumu pildīšanu – viņam aizvien ir saglabāti visi militārie tituli.

Karaļnama eksperte Daniela Elsere to salīdzina ar dubultu morāli no karalienes puses, ka viņa tik ilgi dēlam ļauj saglabāt šos titulus.

Šodien kļuvis zināms, ka britu karaliskajā ģimenē notikušas “provizoriskas diskusijas” par prinča Endrū turpmāko militāro lomu, - informē “The Telegraph”. “Provizoriskas? Ko viņi tik ilgi gaida?” – jautā Elsere.

Jautājums par militārajiem tituliem pacelts pēc tam, kad nedēlas nogalē paziņots, ka skandālos ierautais princis Endrū visticamāk nākamgad nedrīkstēs piedalīties karalienes oficiālajās dzimšanas dienas svinībās “Trooping The Colour”.

“Ir grūti iedomāties, kā Jorkas hercogs spēs saglabāt savus militāros titulus. Kādā brīdī, ja un kad tiks pieņemts, ka viņš neatgriezīsies sabiedriskajā dzīvē, sagaidāmas dažas sarežģītas diskusijas,” norādījis kāds no karaļnamam pietuvinātiem cilvēkiem.

Eksperte atzīmē, ka šo situāciju vēl satraucošāku padara ne tikai karalienes nekā nedarīšana šajā jautājumā, bet arī tas, ka Endrū līdz šim izdevies noturēties, savukārt princim Harijam gada sākumā ļoti ātri atņemti viņa mīļotie militārie tituli. Februārī Bekingemas pils oficiālajā paziņojumā norādīja, ka nav iespējams apvienot aiziešanu no ģimenes ar karaļnama pienākumu pildīšanu, tāpēc tituli tiek atsavināti.

“Tātad Viņas Majestāte varēja atrast laiku savā darba grafikā, lai “sarunātos” ar Hariju, bet ne ar Endrū? Karalienes liekulība šeit ir tik acīmredzama, ka man rodas vēlme mest pret sienu vienu no manām vērtīgajām karaliskajām piemiņas krūzēm,” raksta Daniela Elsere.

Atsakoties no karaliskās dzīves aizvadītā gada janvārī, Harijs un viņa sieva Saseksas hercogiene Megana bija spiesti samaksāt augstu cenu. Hercogam vajadzēja atteikties ne tikai no militārajiem tituliem, bet arī no Rebgija futbola asociācijas un Rebgija futbola līgas patrona lomas. Arī Meganai bija jāatkāpjas no Karaliskā nacionālā teātra un Sadraudzības universitāšu asociācijas patroneses lomas. Viņiem abiem tika atņemtas attiecīgi arī karalienes Sadraudzības fonda prezidenta un vice-prezidenta lomas.

Savukārt 2019. gada beigās, kad plaši tika runāts par Endrū draudzību ar pedofilu Epšteinu, izdevums “Times” rakstīja, ka Bekingemas pils ir skaidri nodarījusi, ka princis turpinās pildīt savu militāro lomu, neraugoties uz skandālu.

Tikai tagad, pēc Džufres ierosinātās lietas par izvarošanu, parādījusies informācija, ka Endrū varētu zaudēt savus militāros titulus.