"Ja nav tevis, nav arī manis," - Ievas Brantes sirds ir sērās

“Tas tiešām ir ellīgi sāpīgi. Runāt neesmu atsākusi, lasu un atbildu uz ziņām. Soli pa solim knibinos uz priekšu. Par notikušo: vēlos saglabāt siltumu un mīlestību, ko Būu man bez nosacījumiem vienmēr deva,” žurnālam "Kas Jauns" par notikušo nelaimi teic Ieva Brante.

Būu bija Ievas pirmais suns, un to viņa noskatīja suņu audzētavā pirms vairāk nekā trim gadiem, kad piedzīvoja nežēlīgu traģēdiju – viņsaulē tika aizsaukts Ievas mazdēliņš Kārlis. Ieva un Būu bija nešķirami, ar suņuku viņa kopā gan devās uz darbu, gan ņēma līdzi izbraucienos ar velosipēdu un SUP dēli. Un par savu punduršpica meiteni, kura pērn kļuva par māmiņu vairākiem kucēniem, Ieva reiz izteicās: “Punduršpici kaifo no tā, ja saimniekiem ir labi. Tāpēc viņi dara pilnīgi visu, lai saimnieks justos labi. Un tad šie suņi paši ir dikti apmierināti. Tāda ir arī Būu.”

Diemžēl nu Būu ir atstājusi Ievu uz mūžiem. Skumīgo vēsti Brante paziņoja savā "Instagram" kontā: “Mana mīļā Būu, te mēs kopā ar tevi saullēktā supojam. Tu šeit miegamice. Cik gan daudz viss mums kopā darīts. It viss! Mēs braucām ar velo, kāpām kalnos, līdām alās un rāpāmies kokos. Tu pieskatīji mani treniņos un sargāji no pīlēm, kad peldējos. Gaidīji mani TV tiešraidēs un Rātsnamu pamanījies padarīt par savām otrām mājām. Laizīji manas asaras no acīm, kad skumu, un devi vietu uz paklājiņa, kad jūtos sagrauta. Vecrīgas baložiem tevis ļoti pietrūks. Pašvaldības policija Rīgas Domē jautās, kur tu. Supotāji teiks, ka mans dēlis ir tukšs. Un garāmgājēji smaidot meklēs tevi acīm. Ak, kungs. Ja nav tevis, nav arī manis!! Man tik ļoti žēl. Lūdzu, piedod, ka nenoskatīju. Es tevi ļoti mīlu. Paldies par katru mūsu kopbrīdi.”

