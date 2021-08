Dreiks samīlējies Riannā, Ariana Grande sajūsmā par Džimu Keriju jeb Slavenības dievina slavenības

Aizliegtais auglis

Dženifera un Lerijs.

Aktrise Dženifera Lourensa neslēpj, ka ir bijusi iemīlējusies komēdijseriāla "Seinfeld" (1989) autorā Lerijā Deividā. “Jau ilgu laiku esmu viņā iemīlējusies,” aktrise esot viņam iedevusi savu telefona numuru, uz ko viņš tā arī nav piezvanījis: “Tas, ka viņš nepiezvanīja, Leriju padara vēl pievilcīgāku.”

Darbs menedžerim

Džošs Hačersons. (Foto: action press/ Vida Press)

“Mīlu Emmu Vatsoni. Mirstu, lai viņu satiktu,” filmas "Bada spēles" aktieris Džošs Hačersons pat esot lūdzis, lai paša menedžeris nokārto šo tikšanos. “Bet tas vēl nav noticis. Kādu dienu, jātur īkšķi!” Viņaprāt, fakts, ka abus vieno viena profesija, varētu būt iespējamo attiecību priekšrocība – spēja saprast otra dzīvesstilu un ar to saistītās problēmas.

Sapnis, ne vīrietis

Lūsija Heila. (Foto: CAMERA PRESS/LNC / Marc Joseph / Vida Press)

Aktrise Lūsija Heila aktieri Stīvu Karelu uzskata par seksīgu un savā "Twitter" kontā ir paziņojusi: “Stīvs Karels ir mans sapņu vīrietis. Un tas ir arī viss!”

Stīvs Kerels. (Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press)

Visīpašākais

Džims un Ariana.

“Manas bērnības un visas dzīves autoritāte ir Džims Kerijs,” paziņojusi mūziķe Ariana Grande, kurai komiķi ir izdevies 2014. gadā satikt. Un viņa neesot vīlusies: “Saprotiet, biju satraukusies, jo baidījos, ka ja nu viņš nav tik lielisks un jauks, kā man vienmēr ir licies. Tomēr viņš izrādījās brīnišķīgs un perfekts. Ak Dievs, viņš ir tik foršs!” Vēl vairāk, viņa tika arī pie aktrises lomas Kerija komēdijā "Kidding" un šo novērtēja par “visīpašāko dzīves pieredzi”.

Absolūta fantāzija

Dreiks un Rianna 2016. gadā. (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock/ Vida Press)

2016. gada MTV video mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā mūziķis Dreiks centās noskūpstīt mūziķi Riannu, slavināja kā “vienu no labākajiem draugiem” un neslēpa, ka esot viņā iemīlējies jau kopš 22 gadu vecuma. Tā nav pirmā reize, kad reperis ir centies pievērst viņas uzmanību, jau senāk viņš Riannu bija nosaucis “par absolūtu fantāziju, lieliskāko sievieti pasaulē”.

Smukiņais

Mūziķe, aktrise Selēna Gomesa uz jautājumu, kas ir viņas elks, atbild, ka tas ir aktieris Kriss Evanss: “Man laikam patīk Kriss Evanss. Vai viņš nav pievilcīgs? Viņš ir ļoti smukiņš.”

Kriss Evanss. (Foto: @ParisaMichelle / SplashNews.com/ Vida Press)

Ja nu...

Sems Smits. (Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press)

Mūziķa Sema Smita iekāres objekts esot aktieris Šia Lebafs, kuru viņš novērtējis kā “lieliskā formā” un smejoties paziņojis: “Manuprāt, viņš nav homoseksuāls. Bet es būtu priecīgs būt viņam pirmais.”

Šaija Labafs. (Foto: Sthanlee Mirador/Sipa USA/ Vida Press)

Talantīgs un seksīgs

Dženifera un Timotijs filmas "Don't Look Up" uzņemšanas laukumā. (Foto: Marc Vasconellos / SplashNews.co/ Vida Press)

Aktrisei Dženiferai Lorensai ir plaša sirds – tajā vietas pietiekot arī aktierim Timotijam Šalamē, kurš esot “tik talantīgs un seksīgs. Es gaidu, kad viņš paliks nedaudz vecāks. Gatavojos kā pirms cūkas kaušanas – kad viņam būs kādi 30 gadi, būšu klāt kā likts!” Par to, vai ir vērts gaidīt, sieviete pārliecinājās, filmējot komēdiju "Don’t Look Up", kur abu atveidotajiem tēliem bija mīlas romāns.

Vīrietis un nevis bērns

Merila Strīpa. (Foto: CAMERA PRESS/Chris Ashford / Vida Press)

Aktrisei Merilai Strīpai filma, kas liekot raudāt, esot "Televīzijas dvēsele" (2004): ”Man patīk Vils Farels. Saprotiet, Raiens Goslings varētu būt mans dēls, es nedievināšu bērnu, savukārt Vils Farels ir vīrietis!”

Vils Farels. (Foto: ZP/Express Syndication / Vida Press)