FOTO: tādas bija greznākās kāzas šovasar jeb Kā precējās Žanis un Alīna Peineri

Alīna un Žanis abi ir no Rēzeknes, iepazinušies kopīgā draugu lokā. Nu jau kopā viņi ir 11 gadu. Alīnai bija 14, Žanim – 18, kad abi iepazinās, bet nopietnas attiecības sākuši gadu vēlāk. “Bet tas jau bija tāds randiņu laiks, bez kopdzīves. Es aizvien paliku Rēzeknē, turpināju iet pamatskolā, bet Žanis aizbrauca uz Rīgu dzīvot un mācīties. Studēja Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē. Savukārt, kad uz Rīgu mācīties pārcēlos es, Žanis jau savu basketbolista karjeru veidoja Ukrainā. Sanāca tāds randiņu, ciemošanās un ilgošanās laiks vairāku gadu garumā, vienīgi pa vasaru kopā bijām vairāk,” žurnālam "Kas Jauns" atklājusi Alīna Peinere, piebilzdama: “Ar kāzām nebija steigas, kaut kā nebija aktuāla tā apliecināšanās – tāpat viss bija skaidrs. Precējāmies, kad abi sajutām – šis ir īstais laiks. Viss notika dabiski.”

Bez vecmāmiņas

Sportists mīļoto bildināja pirms trim gadiem, un kāzas bija plānotas agrāk. Taču pandēmija viesa savas korekcijas, datums ticis pat vairākas reizes pārcelts. Draudzenes roku Žanis lūdzis ārzemēs. “Ar Kristīni un Artjomu Butjankoviem, kurš arī ir basketbolists, lidojām uz Taizemi. Viņiem tur bija kāzas, un mēs ar Žani – liecinieki. Divas dienas pirms kāzām divatā bijām izjādē ar zirgiem, pēc tam baudījām skaistu pikniku pludmalē, un tad, sniedzot saderināšanās gredzenu, viņš mani bildināja,” stāsta basketbolista sieva.

Nu beidzot tikuši līdz precībām. Alīnai un Žanim svarīgi bijis, lai kāzās ir iespēja sapulcēties kopā visiem viņu tuvajiem un mīļajiem. Sākotnēji pat plāns bijis svinēt ar 120 viesiem, taču rezultātā kopā ar Peineru pāri viņu precību dienā bija 85 viesi. “Vairāki draugi tika gaidīti no ārzemēm, taču tāpat kovida dēļ daļa no viņiem nevarēja ierasties. Sabrauca viesi no Lietuvas, Amerikas un Dubaijas, taču aicināto vidū bija arī draugi no Turcijas un tālākām zemēm. Pašai visvairāk žēl, ka mana vecmamma nevarēja būt kopā ar mums, jo viņa savu apsvērumu dēļ ir atteikusies no vakcinēšanās. Mūsu nosacījums bija, ka visiem jābūt vai nu vakcinētiem, vai veikušiem Covid-19 testus. Tikai tie varēja ierasties.”

Pati darina kāzu tērpu

Alīna izveidojusi savu kāzu kleitu zīmolu. Viņa veido kāzu kleitu dizainu un nodarbojas ar kleitu šūšanu pēc individuāla pasūtījuma. “Savu darbību atspoguļoju "Instagram", tur pieņemu arī pasūtījumus,” pastāsta Alīna Peinere.

Foto: no privātā arhīva (Kristīne Grīnvalde)

Protams, arī kāzu tērpa autore ir pati līgava. Izrādās, patiesībā precībām viņa darinājusi divas kleitas – vienu svinīgajai ceremonijai, otru – vakaram. “Man jau gribējās vēl vairāk, bet Žanis piebremzēja, sakot, ka ar divām pilnīgi pietiks,” smejot stāsta Alīna. Nu jau kādu laiku jaunajai ģimenei ir arī kopīgs bizness. “Ar nosaukumu "ReFood" nodarbojamies arī ar ēdiena un dzērienu piegādi Rēzeknē – tas mums ar vīru ir kovidlaika biznesa projekts,” basketbolista sieva palepojas.

“Sākumā sarakstījāmies Rēzeknes dzimtsarakstu nodaļā, bet skaistais notikums bija Silenē uz meža ceļa, netālu no viesu nama "Silene Resort &SPA", kur norisinājās svinības. Turpat uz ceļa bija uzstādīts improvizēts altāris arkas formā. Un ir milzīgs gandarījums, ka tādā nekurienē paši uzbūrām savu kāzu vietu. Ceļu aiztaisījām uz pāris stundām. Ja ar Silenes viesu namu, kam pieder šī teritorija, saskaņot šo plānu nebija problēmu, tad ar viesiem gāja grūtāk. Visiem bija jāierodas agrāk, kavēt nedrīkstēja nekādā gadījumā, – lai būtu iespējams pagūt novietot automašīnas. Viens no retajiem kavētājiem bija Felipe. Viņam bija vēlāk lidojums, un viņam caur mežu bija jānāk kājām. Savukārt Kristaps Porziņģis uz kāzām nevis atbrauca, bet gan atlidoja. Ar helikopteru,” atklāj jaunlaulātie.

