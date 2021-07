Latviete, par kuru jau runā pasaulē - Elīza Legzdiņa dzied kopā ar šovbiznesa zvaigzni Idrisu Elbu

Elīza mācījusies angļu valodu Latvijas Starptautiskajā skolā, bet 13 gadu vecumā vecākiem izlūgusies, lai viņu aizsūta uz internātskolu Askotā, Anglijā. Vēlāk Austrumanglijas Universitātē ar stipendiju studējusi klasisko mūziku un operas vokālu, ieguvusi bakalaura grādu. Šobrīd Elīza dzīvo Londonā, pati sevi uztur, nodarbojoties ar mūziku, un kaļ patiešām lielus plānus.

Jānodarbojas ar to, kas patīk

"Kas Jauns" ar Elīzu Legzdiņu sazinās darbdienas rītā, un apņēmīgā meitene ir gatava pastāstīt par sevi. Viņa ir gandarīta jau par līdz šim paveikto, bet uzsver, ka ir tikai sava ceļa sākumā. Sarunā Elīza atstāj patīkamu iespaidu, viņa ir vienkārša, sirsnīga un ļoti mērķtiecīga.

Vaicāta, kā izdevies tā izsisties, ka var atļauties dzīvot ne tajā lētākajā pasaules pilsētā, Elīza uzsver – vienmēr bijusi mērķtiecīga. Viņa stāsta, ka jau kopš bērnības apzinājusies, ka vēlas strādāt mūzikā: “Kad biju pavisam maza meitene, televīzijā skatījos un dejoju līdzi reklāmām, mūzikas džingliem, bet, kad man bija desmit gadu, sapratu, ka man ļoti patīk latviešu mūzika, mūsu estrāde. Taču jau tad zināju, ka gribu tiekties pēc kaut kā vairāk, izpausties lielākā mērogā, tāpēc apzinājos, ka nepieciešams iemācīties svešvalodas, un mamma mani agrā vecumā aizsūtīja uz starptautisko skolu.”

Elīza teic, ka viņa ietekmējusies no citu cilvēku dzīves. “Mani vienmēr ir interesējuši stāsti par sievietēm, kuras ir ļoti krāšņas, nebaidās iziet no rāmjiem, nebūt tādas kā citas. Tāpēc biju pateicīga par iespēju mācīties Anglijā un šeit paliku, jo izsitos. Es nedrīkstu apstāties. Ja neturpināšu radīt mūziku, tad es sev melošu. Ja esi kreatīvs cilvēks, tad talants ir jāattīsta. Ja to nedara, pašam ir tikai sliktāk. Es nevaru to izskaidrot vārdos, bet man šķiet, ka tā ir tāda kā enerģijas atdošana tālāk – ja tev ir šī enerģija, tā ir jāizmanto,” pārliecināta ir viņa.

Pandēmijas laikā nepadevās

Stāstot par savu karjeru, Elīza uzsver, ka galvenais ir sasniegt mērķi. “Londona tiešām nav tā lētākā vieta, kur dzīvot. Un es melotu, ja teiktu, ka, darbojoties ar mūziku, būtu viegli ar iztikšanu. Bet man ir privilēģija to darīt, un man pietiek ar to, ko saņemu, un ar to, kurp virzās mana dzīve. Jo, kad uzsāku savu karjeru mūzikas lauciņā, sākās pandēmija. Tas nebija labākais laiks. Es biju Losandželosā kā turnejas menedžere citai māksliniecei, kad šajā jomā dzīve apstājās. Tā ka var teikt, ka es savu ceļu uzsāku pašā smieklīgākajā brīdī. Bet tajā pašā laikā es izturēju, cīnījos par savu vietu, centos iet savā virzienā, vairāk pievērsos mūzikas rakstīšanai, ieguvu kontaktus mūzikas industrijā, ar producentiem, televīziju. Un līdz ar to man kļuva vieglāk izsisties,” pastāsta Elīza, piebilstot, ka viņa ienākumus gūst no autoratlīdzībām par atskaņotajām dziesmām radiostacijās, no honorāriem par koncertiem.

“Protams, man vēl ir jāaug, bet pēdējā dziesma ar Idrisu Elbu ir labi atskaņota radiostacijās. Es gan par to autoratlīdzības pagaidām vēl neesmu saņēmusi, taču maciņš pildās no pagājušajā gadā īstenotajiem projektiem. Kuriem? Mans pirmais albums bija ielikts vienā TV šovā, kas diezgan labi aizgāja gan BBC kanālā Anglijā, gan ASV.”

Salīdzina ar Madonnu

Kā var nonākt līdz sadarbībai ar Idrisu? Kurš kuru atrada, vai tā bija kārtējā veiksmīgā sagadīšanās? “Nē! Vispār jau Idriss mani atrada, jo viņa mūzikas menedžeris darbojas vienā kompānijā ar mana laba drauga īru mūziķa menedžeri. Viņam pastāstīja, ka Idriss meklē kādu dziedātāju, kas būtu tā kā reperis, tā kā dziedātājs house mūzikas stilā. Kad es to uzzināju, palūdzu, lai man atsūta muzikālo materiālu. Un pārējais viss ir jau pagātne, mums ar Idrisu ir dziesma!” pasmaida Elīza.

Un uz jautājumu, kādas pašai bijušas pirmās izjūtas, uzzinot, ka Idriss Elba izvēlējies tieši viņu, atbild: “Man tas bija pārsteigums – tajā ziņā, ka Idriss taču nav mūziķis, viņš ir liela zvaigzne kā kino aktieris. Nebija tā, ka viņa piedāvājums būtu kā šoks, drīzāk jau bija interesanti, tas bija kaut kas jauns. Idriss ir ļoti laipns, talantīgs un strādīgs cilvēks. Pirmais, ko viņš man atsūtīja, bija balss ziņa, kurā teica: “O, jā! Viņas dziedātās melodijas un frāzes izklausās kā Madonna astoņdesmitajos gados!” Padomāju, ka tad, kad man būs kādi gadi piecdesmit, es šo viņa komplimentu publiski atskaņošu. Bet vispār esmu ļoti pateicīga, ka viņš uzticējās tādai mazai latviešu meitenei, ka man bija iespēja iepazīties ar viņa komandu, viņa producentiem, iedziedāt ar viņu dziesmu.

Kad tas bija izdarīts, Idriss man atsūtīja ziņu: “Paldies, ka tu to izdarīji, tas bija reāli labi! Mums viss ies tikai uz augšu.” Protams, man nauda no debesīm nekrīt, taču tas tik un tā ir liels panākums. Strādāt ar pasaules mēroga zvaigzni, kurš var izvēlēties sadarboties ar jebkuru, bet viņš izvēlas tieši mani! Tas tomēr ir... Kaut kādā ziņā laba sajūta, vai ne?!”

Ar lieliem plāniem nākotnē

Pavisam drīz Elīzai nāks klajā singls "Rose Tinted Glasses", kas tapis sadarbībā ar diviem angļu mūziķiem, bet līdz gada beigām viņa plāno izlaist vēl vairākas dziesmas. Dziedātāja arī augusta beigās cer koncertēt Latvijā, sadarboties ar latviešu mūziķiem.

Elīza mūzikā darbojas ar savu vārdu un uzvārdu, viņa nav pieņēmusi kādu pseidonīmu vai skatuves vārdu. “Es lepojos ar to, ka esmu latviete, ka man ir savs vārds. Tagad strādāju pie savas ierakstu kompānijas izveides. Jo visus savus ierakstus, savas autortiesības gribu paturēt sev, nevis atdot kādai citai producentu vai ierakstu kompānijai,” atklāj mūziķe, sakot, ka šo savu ierakstu kompāniju nosauks par "Mana naba".

Kāpēc tik neparasts nosaukums? “Tāpēc, ka mamma man vienmēr teica, ka es neesmu nekāda pasaules naba, bet es, būdama stulbs tīneidžeris, atcirtu, ka gan jau kādreiz visi gulēs uz manas nabas. Taču patiesībā naba man asociējas ar to, ka visi nākam no kaut kā dievišķīga un ka mūs izveidojusi mātes mīlestība, ka māte ir tas cilvēks, kurš vienmēr par mums domās un rūpēsies. Ar nosaukumu "Mana naba" visiem gribu atgādināt, ka mana naba ir saite ar manu mammu, ar maniem senčiem, ar Latviju, no kurienes esmu nākusi.”

Vai tās nav pārāk lielas ambīcijas, vai latviešu meitenei pietiks uzņēmības? “Ir jāmēģina. Ir pašai jāatver visas durvis, nevis jāgaida, ka kāds to manā labā izdarīs. Tāpēc man ir svarīgi savas idejas, savu mūziku aiznest, cik vien tālu var. Protams, es vēl cīnos par savu vietu mūzikas biznesā, bet mani jau sāk pieņemt kā mūzikas autori. Es māku radīt mūziku, es to daru ātri. Domāju, ka tas ar laiku noderēs – ka es vairāk izpaudīšos nevis kā dziedātāja, bet tieši kā mūzikas autore. Vēlos pierādīt, ka arī sievietes var būt labas mūzikas autores un producentes, ka mēs neesam tikai tās, kuras uzkāpj uz skatuves, pagroza krūtis un nodzied citu autoru dziesmas,” ir pārliecināta Elīza Legzdiņa.

Ar pikantiem foto internetā

Sociālajos tīklos Elīza visai bieži publisko foto, kuros redzama apakšveļā, demonstrējot savas apaļīgās sievišķās formas. Kādēļ viņa tā dara?

“Es vienmēr esmu bijusi ar pilnīgu augumu, kas neatbilst pieņemtajiem skaistuma standartiem. Atceros, ka pusaudžu gados tas lika justies neiederīgai sabiedrībā. Bet, kad pieaugu un sāku uzstāties uz skatuves, dziedāt un dejot, es pieņēmu sevi tādu, kāda esmu. Un tagad man ļoti patīk izmantot savu ķermeni kā daļu no manas uzstāšanās. Jo ir svarīgi būt brīvai, pieņemt sevi tādu, kāda esi. Tāpēc es arī nekautrējos publiskot atklātākas fotogrāfijas. Taču tas nav saistīts ar erotiku, bet gan ar to, ka šādi aicinu arī citus nekautrēties no sevis, uzdrīkstēties."

"Daudzi gan uzskata, ka ar šīm fotogrāfijām es cenšos piesaistīt vīriešu uzmanību, taču manā gadījumā tā nav. Es pat esmu saņēmusi daudzas pateicības vēstules no citām sievietēm par to, ka rādu pozitīvu piemēru, ka demonstrēju, ka sevi mīlu ar visiem saviem plusiem un mīnusiem, ka esmu citiem devusi stimulu darīt tāpat. Jā, tas tiešām ir galvenais vēstījums, ko ar šīm fotogrāfijām gribu nodot citiem cilvēkiem – nekautrējieties no sevis! Es jūtos brīva un aicinu citus būt brīviem un neieslīgt kompleksos,” uzsver latviešu mūziķe Londonā.

