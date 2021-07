Andra Kiviča nedienas turpinās - bijusī sieva Madara glābj bērnus no tēva agresijas

Sociālās saziņas tīklā "Instagram" video formātā Andris Kivičs, kas jau bijis uz laiku bloķēts vietnē "Facebook", žēlojās, ka viņam neesot ļauts satikt meitas Keitiju un Kimu, kas dzimušas laulībā ar Madaru Kiviču.

“Man nav iespējas viņām piezvanīt, jo es esmu bloķēts viņu telefonos. Viņas nedrīkst zvanīt man. Starp citu, pusi jūnija nodzīvojām šeit, kur mēs dzīvojam ar Lieni. Viss bija kārtībā. Tagad pēkšņi mamma kaut kādā veidā izskalojusi meitenēm smadzenes, un viņas nedrīkst vairs man zvanīt un satikt mani. Keitijai vakar lika balss ziņā pateikt: “Tēti, es negribu tevi satikt.” Tas ir emocionāls sadisms pret bērnu. Es nezinu, ar kādām metodēm viņa ar meitām manipulē. Jo noticis jau nav īstenībā pilnīgi nekas,” savu viedokli par situāciju pauda mūziķis.

Pēcāk gan likās sapratis, kas tad īsti noticis. “Kā tas viss sākās? Mēs pusjūniju nodzīvojām kopā ar meitām – braucām uz kempingiem, spēlējām spēles. Viss bija labi. Madarai neiepatikās tā bilde pie jūras, viņa apvainojās, kāds viņai iestāstīja, ka tā ir piedauzīga bilde. Viņa man teica, ka es uzņemot seksuāla rakstura bildes ar mūsu bērniem,” tā Kivičs, kas pamanījās izraisīt asas diskusijas soctīklos ar paša publiskotu foto, kurā bija redzama viņa sieva Liene, kā arī septiņus un astoņus gadus vecās meitas, iemūžinātas bez peldkostīma augšiņas, bet krūtis piesedzot plaukstām. Dienas laikā šis ieraksts no mūziķa "Facebook" profila pazuda, savukārt viņa profils vietnē uz 30 dienām tika bloķēts.

Andris: “No Kiviča vajag tikt vaļā”

Šā gada jūnijā Andris Kivičs, filmējot video sižetu, kurā rupji lamājas, jau nonāca policijas un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pārstāvju redzeslokā. Video sižetā skaidri redzams, ka Andra atvases sēž aizmugurējā sēdeklī un nav piesprādzējušās ar drošības jostām. Kivičam šķiet, ka arī šis esot viens no viņa un Madaras konflikta cēloņiem. “Tad viņai nepatika, ka bērni nebija piesprādzējušies un ka es viņu klātbūtnē lamājos. Madara Kiviča nostūrēja 2018. gadā Norvēģijā 2000 kilometrus ar nepiesprādzētiem bērniem,” ar klasisku pretuzbrukuma stratēģiju cenšoties novirzīt uzmanību prom no paša “nedarbiem”, video turpināja mūziķis.

Ņemot vērā, ka Andris regulāri soctīklos neaizmirst brīnīties, kāpēc citi mēdz līst viņa privātajā dzīvē, nebija pārsteigums, ka Kivičs pauda savu neviena neprasīto viedokli par bijušās sievas jaunajām attiecībām. “Madara tagad dzīvo kopā ar kaut kādu Jāni no Cēsīm, ar kuru es neesmu iepazīstināts un kurš tagad manām meitenēm ir tēva vietā. Un no Kiviča vajag tikt vaļā, tāpēc piesien man visādus sīkumus. Mēs bijām pie jūras +35 grādos, un Keitijai bija apsārtuši pleci. Man ziņoja, ka viņa ir ieguvusi mikro apdegumus. Skaidrs, ka tam visam būtu jābeidzas ar tiesu un tiesai būtu jānosaka, kad es satieku savus bērnus. Tāpat kā Mias dzimšanas dienā – pirmā dzimšanas diena māsiņai, un meitenēm neļauj ierasties. Pateica, ka ir aizņemtas, bet patiesībā meitenes sēdēja dzīvoklī un neko nedarīja.

Visi šie apvainojumi ir aizbildinājums tam, ka patiesībā Madara nav tikusi pāri tam, ka es aizgāju no viņas pie 12 gadu vecākas sievietes,” nobeigumā piebilst Kivičs.

Lienei nav spēka cīnīties pret nelietību

Mīļoto vīru Andri Kiviču visā šajā jezgā ar sociālo tīklu starpniecību pievienojās atbalstīt arī viņa tagadējā sieva Liene, "Instagram" paužot savu “dvēseles kliedzienu”. “Esmu pārgurusi. Cīnīties un lūgties. Karot pret netaisnību. Es vienmēr to darīšu, bet šobrīd vēlos pasūdzēties,” tā Liene.

“Ir šķirtie vecāki, kas bērnus kūda pret otru vecāku. Ir bērni, kuriem nekad nav laika. Ir mammas, kas publiskajā telpā pauž rūpes un mīlestību, publicē skaistas bildes, bet dzīvē apsaukājas, ņirdz par citu bērniem, nenovērtē rūpes par savējiem no citu cilvēku puses, kas vienmēr palīdz, melo, dzīvojas pa seksa tusiņiem, krāpj, atstāj mājās mazus bērnus bez uzraudzības, nerūpējas par viņu higiēnu un visā vaino citus, lieto par daudz alkohola un citas vielas, šajā “noziegumā” apmelojot citus. Ir neaudzināta un nepieklājīga. Kas nīst savu uzvārdu, bet nav spējīga no tā atbrīvoties. Kas nerunā un neizrunājas. Kas tas par stilu? Tikt no dziļas nekurienes uz Rīgu un nespēt par to pateikties. Nicina citus par mīlestību un rūpēm pret bērniem no citu cilvēku puses, neprot pateikt “paldies”, paskatīties acīs un pildīt norunas. Zina iemācīt bērniem, kas ir “sekss”, bet ne “literatūra” vai “labdien!”. Kas rūpējas par savu svaru un izskatu, ne bērnu. Kurš liek bērnam teikt: “Es negribu Tevi satikt, mīļo tēti.” Nenovērtē neko, ko cits cilvēks ieguldījis viņā, bet turpina “slaukt” citus. Tādi cilvēki nezina, kas ir kauns vai sirdsapziņa. Es apstājos. Man nav spēka cīnīties pret nelietību. Es nekad nesapratīšu, cik melnai dvēselei jābūt, lai it kā “mīlošs vecāks” noskaņotu bērnu pret otru vecāku, kurš mīl no visas sirds,” ierakstīja Liene, kas ir četru meitu mamma – mazo Miu viņa audzina kopā ar vīru Andri, bet vēl trīs atvases ir no iepriekšējām attiecībām.

Madara: “Esam vērsušies attiecīgajās instancēs”

Pēc sava bijušā vīra un viņa ceturtās sievas Lienes Kivičas dvēseles kliedzieniem klusēt nespēja arī Madara Kiviča, kas žurnālam "Kas Jauns" pauda savu viedokli, noliedzot, ka neļaujot meitām sazināties ar tēvu. “Tā kā manas meitas nejauši ir redzējušas vairākus video, tad šajā situācijā meitenēm ierobežoju pat ierasto sociālo tīklu lietošanu, lai viņas mazāk ciestu no sava tēva agresijas, apmelošanas un vajāšanas izpausmēm,” atklāja Madara.

“Mans kā mammas pienākums ir viņas sargāt un rūpēties par viņu mentālo veselību. Diemžēl ir daži, kas uz bērnu rēķina sev veido popularitāti un publiski priecājas, ka viņus diennakts laikā apskatījušies pāris tūkstoši cilvēku, kā arī nepakautrējas izmantot bērnus, lai paralēli reklamētu savu jauno dziesmu un videoklipu. Plašāka komentāra šobrīd nebūs, esam vērsušies attiecīgajās instancēs un ticam, ka taisnība pastāv, ka arī mūsu valstī likums ir jāievēro visiem,” nosaka Madara.

Citas ziņas un notikumus lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!