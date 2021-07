"Cik var mani ķengāt!" - dziedātāja Samanta Tīna pukojas, ka viņu apvaino Lukašenko atbalstīšanā

Vitebskā 15. jūlijā sākās tradicionālais starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls "Slāvu bazārs", kas šogad atzīmē savu 30. jubileju. Festivāla, kas vienlaikus ir arī jauno izpildītāju konkurss, atklāšanas dienā sociālajos tīklos Latvijā izraisījās sašutums, kāpēc pie festivāla karogiem redzams mūsu sarkanbaltsarkanais. Vēl vairāk – atverot festivāla mājaslapas sadaļu “dalībnieki”, tajā redzamas vairāku Latvijas dziedātāju un producentu fotogrāfijas, tostarp Samantas Tīnas, Lienes Greifānes un Aleksa Silvēra! Kas tad nu? Vai viņi visi kļuvuši par Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma lakstīgalām? It sevišķi, ja festivāla mājaslapā par šo pasākumu teikts: “Starptautiskais mākslas festivāls ir ilgtermiņa, plaša mēroga Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas kultūras projekts ar mērķi veicināt humāno sadarbību, kā arī kultūras un mākslas atdzimšanu.”

Foto: Ekrānuzņēmums

Samanta Tīna šajā festivālā kā dalībniece piedalījās 2012. gadā, kad ieguva pirmo vietu, bet pēc tam vairākus gadus bija konkursa žūrijā. Tagad viņa žurnālam "Kas Jauns" neslēpj savu sašutumu, kāpēc viņas fotogrāfija atkal redzama starp festivāla dalībniekiem. “Tas ir pilnīgākais stulbums! Es gadus četrus tajā festivālā neesmu bijusi, man ar to vairs nav nekādas saistības. Jā, es piedalījos 2012. gadā, vairākus gadus pēc tam biju žūrijā, un tas arī viss. Bet tagad man pārmet, ka esmu devusies uz Baltkrieviju, lai piedalītos tur konkursā! Cik var mani ķengāt! Es par kaut ko tādu nebiju pat lietas kursā. Nekur es neesmu devusies un negrasos doties. Es neatbalstu to režīmu, esmu kategoriski pret to. Prieks par Rūtu Dūdumu-Ķirsi, kurai vajadzēja šogad piedalīties šajā festivālā, taču viņa, protams, atteicās. Un es viņu saprotu, atbalstu, būtu rīkojusies gluži tāpat,” žurnālam "Kas Jauns" notikušo komentē Samanta Tīna.

Izrādās, ka konkursa mājaslapā dalībnieku sadaļā uzskaitīti visi mākslinieki, kuri konkursa pastāvēšanas 30 gadu laikā tajā piedalījušies vai bijuši žūrijā, taču tas pie fotogrāfijām īsti nebija norādīts, tā radot mānīgu iespaidu, ka visi šie cilvēki ir šā gada festivāla dalībnieki. Un tikai tagad, pēc Samantas Tīnas un citu mākslinieku protestiem, pie dažu fotogrāfijām parādījušies uzraksti, kura gada dalībnieki viņi bijuši. “Es, tiklīdz uzzināju par šo faktu, sazvanījos ar producenti Helēnu Švilpi, jo arī viņa ir iekļauta šajā dalībnieku sarakstā. Viņa arī bija šokā, solījās sazināties ar organizatoriem un panākt, lai kaut kas tāds tiktu novērsts. Jā, viņa bija ļoti nepatīkami pārsteigta, kāpēc mūsu foto ir pielikti pie dalībniekiem,” žurnālam "Kas Jauns" piebilst Samanta.

Taču tas nenozīmē, ka šajā festivālā Latvija šogad nebija pārstāvēta… Jauno izpildītāju konkursā piedalījās dziedātāja no Daugavpils Jūlija Mayer, bet atklāšanas koncertā uzstājās latviete Jana Kļaviņa, kas uz skatuves kāpa duetā ar mūziķi Ruslanu Alehno. Tāpat vienā no dienām koncertā "Vasaras ritmi" uz skatuves kāpa Alekss Silvērs, kas jau iepriekš "Slāvu bazārā" ir piedalījies, kā arī līdz šim neveiksmīgi no Latvijas mēģinājis izsisties līdz Eirovīzijas lielajai skatuvei.

