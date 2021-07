Nedēļas jaunumi "Tet+" - aizraujoši trilleri un izcils vācu seriāls

Haosa spēle

Ne pārāk tālā nākotnē Tods Hjūits satiek Violu, noslēpumainu meiteni, kura avarē uz viņa planētas, kur pazudušas visas sievietes un vīriešus nomāc “troksnis” – iespēja dzirdēt un redzēt jebkuras citas dzīvas radības domas.

Šajā bīstamajā ainavā Violas dzīvība ir apdraudēta, un, kad Tods sola viņu aizsargāt, viņam būs jāatklāj savs iekšējais spēks un planētas tumšie noslēpumi.

Pazīstamā amerikāņu režisora Daga Laimena jaunāko filmu "Haosa spēle" ("Chaos Walking") skatieties "Tet+ Kino" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Bēgšana no Pretorijas

"Bēgšana no Pretorijas" ("Escape from Pretoria") ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par diviem politiskajiem gūstekņiem, kas izbēg no cietuma Dienvidāfrikā.

Austrāliešu filma veidota pēc grāmatas, ko sarakstījis Tims Dženkins (viens no ieslodzītajiem, kas 1979. gadā izbēga no cietuma), motīviem. Timu filmā atveido Harija Potera sāgas zvaigzne Denjels Redklifs. “Bija tāda dīvaina sajūta – tu spēlē kāda cita dzīvi,” atminas aktieris, kam šī nav pirmā reize, kad filmēšanas laukumā jāiejūtas patiešām eksistējoša cilvēka ādā. “Tims, man šķiet, par to visu bija satraucies krietni mazāk nekā es. Likās, ka viņam ļoti patīk būt uzņemšanas laukumā. Bet es viņam blakus visu laiku nervozēju. Taču nesen es viņu satiku, viņš bija noskatījies filmu un bija ļoti apmierināts. Tā nu es varēju ar atvieglojumu uzelpot.”

Trilleri "Bēgšana no Pretorijas" skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" – angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Babilona Berlīne

20. gadsimta 20. gados Berlīne ir īstā vieta kā ambicioziem talantiem, tā dažādiem afēristiem, bet zem spožajām izkārtnēm slēpjas tūkstošiem nabagu, kas alkst labākas dzīves.

"Babilona Berlīne" ("Babylon Berlin") ir daudzšķautņains un pirmšķirīgi uzņemts seriāls, kurā iesaistījušies lieliski aktieri. Seriāls ir balstīts uz vācu rakstnieka Volkera Kutčera romāna motīviem.

"Babilona Berlīne" skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" – vācu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.